Фейк: россиян с 1 февраля пустят в интернет только по паспорту

Ульяновский ЦУР назвал фейком приказ о доступе в интернет по паспорту

Доступ в интернет с 1 февраля якобы станет доступен только после предъявления паспорта. Копии таких приказов от курирующих цифровую политику Орловской, Ивановской, Рязанской, Владимирской и Ульяновской областей лиц разошлись в социальных сетях. Авторы вброса оказались безграмотными и допустили орфографические ошибки.

Фейк

Доступ в интернет с 1 февраля станет доступен только по паспорту для пользователей Орловской, Ивановской, Рязанской, Владимирской и Ульяновской областей. Исключение сделали для участников специальной военной операции и членов их семей, а также чиновников.

Правда

Авторы сфабрикованных приказов не ознакомились даже со статьями Конституции, которые прямо запрещают цензуру, а также дискриминацию с ограничением прав и свобод.

Кроме того, введение системы идентификации по паспорту только для пяти регионов невозможно. Для реализации такого проекта потребовалось бы создать единую федеральную базу с защитой данных и службой поддержки, а также модернизировать оборудование всех отечественных провайдеров.

Региональные департаменты не имеют полномочий вводить ограничения для пользователей интернета. Это право исключительно федеральных органов власти.

Подобную идею обсуждали в 2025 году, но речь шла о контенте с маркировкой 18+. И уже тогда от нее отказались из-за сложности в реализации.

В фейковых приказах не прописан механизм подтверждения личности в условиях распространения публичного WiFi. Сами документы практически идентичны. Авторы вброса поменяли только названия регионов, подписи и даты издания. При этом в приказах нарушены стандарты документооборота.

Такие совпадения позволяют сделать вывод, что за вбросом стоит отдельная организация, чья цель — вызвать у россиян тревогу и недоверие.

Центр управления регионом Ульяновской области назвал приказ правительства фейком. Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров отметил, что документ содержит юридические несоответствия, а также орфографические и лексические ошибки, по которым легко распознать подделку.

В правительстве региона призвали жителей доверять только официальной информации и не поддаваться на провокационные вбросы.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.