Фейк: россиян начнут штрафовать за тонировку по камерам

Слух об автоматических штрафах за тонировку авто в России оказался неправдой

В Сети появилась информация, якобы в России с 1 июля 2026 года вступают в силу новые правила дорожного движения. Одним из ключевых изменений заявляется расширение возможностей автоматической фиксации нарушений, в том числе тонировки, но слух оказался фейковым.

Фейк

Некоторые паблики и телеграм-каналы утверждают, что изменения ПДД коснутся тонировки, использования телефона за рулем, выезда на встречную полосу и парковки.

Для проверки светопропускания автомобильных стекол якобы начнут использовать автоматизированные комплексы фото- и видеофиксации. Такие системы смогут дистанционно определять нарушения и формировать постановления без участия инспекторов. За несоблюдение требований к тонировке будет предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Усилится контроль за использованием телефонов за рулем, за нарушение требования предусмотрен штраф 1500 рублей.

За выезд на встречную полосу увеличат наказание. Согласно новым правилам, штраф за выезд на встречную полосу якобы составит 7500 рублей. При повторном нарушении в течение года автомобилист может лишиться водительских прав на срок до одного года.

Правда

На самом деле, никаких новых правил с 1 июля не вводят, заявили в ГИБДД.

«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 июля усиливается ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что административную ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливает федеральное законодательство.

Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.

Что касается «сенсационных» данных об изменении размеров взысканий, то штраф за тонировку не по правилам и сейчас установлен на уровне 500 рублей.

Штраф за разговор по телефону за рулем, когда не используются устройства, освобождающие руки во время переговоров, также давно не менялся. С 2013 года он установлен на уровне 1500 рублей.

Также не идет речи ни о каком едином федеральном размере штрафа за неоплату парковки. Каждый регион устанавливает свою меру наказания. В 2026 году для Москвы штраф равен 5000 рублей. В Петербурге за то же нарушение заплатят 3000 рублей. В других городах-миллионниках — от 1000 до 3000 рублей.

Таким образом, информация о том, что с 1 июля вводятся изменения в правила дорожного движения, не соответствует действительности. В ГИБДД опровергли факт каких-либо изменений в правилах.

Знакомый с размерами штрафов читатель мог сразу понять, что никаких изменений по ряду означенных статей не вводится, так как речь шла о текущем размере штрафов.

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