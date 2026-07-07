Фейк: Минтруд официально одобрил переход России на четырехдневную рабочую неделю

В телеграм-каналах и ряде СМИ распространили информацию о том, что Минтруд России якобы официально одобрил четырехдневную рабочую неделю. Авторы публикаций ссылаются на слова министра труда Антона Котякова и утверждают, что переход на новый график работы уже получил поддержку ведомства. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

В публикациях говорится, что Минтруд «официально одобрил» четырехдневную рабочую неделю. В качестве подтверждения приводят комментарий министра труда Антона Котякова, который заявил, что такой формат возможен, если он устраивает работников и работодателей и не нарушает баланс их интересов.

Многие телеграм-каналы и некоторые СМИ подали эти слова как решение министерства о переходе России на четырехдневную рабочую неделю. Заголовки создают впечатление, что ведомство запустило новую государственную инициативу и готовится изменить привычный режим работы для россиян.

Правда

На самом деле Минтруд не объявлял о введении четырехдневной рабочей недели и не принимал никаких новых решений по этому вопросу. Авторы публикаций исказили смысл комментария министра труда Антона Котякова, который он дал в интервью РИА «Новости».

Министр лишь напомнил, что действующее трудовое законодательство уже давно позволяет работодателю и сотрудникам самостоятельно договориться о режиме рабочего времени. По взаимному соглашению сторон компания вправе установить как пятидневную, так и четырехдневную или даже шестидневную рабочую неделю, если это соответствует требованиям Трудового кодекса.

Иными словами, Котяков констатировал существующую норму закона, а не анонсировал какие-либо изменения. Никаких новых законов, постановлений правительства или приказов Минтруда по введению четырехдневной рабочей недели не принималось.

Возможность самостоятельно определять режим рабочего времени закреплена в статье 100 Трудового кодекса РФ. Она предусматривает, что конкретный график устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором по соглашению работодателя и работников. Именно поэтому некоторые организации уже сегодня работают по четырехдневному графику, однако это является локальным решением конкретной компании, а не обязательной нормой для всей страны.

На некорректную трактовку слов министра обратили внимание и некоторые СМИ. Например, «Москва онлайн» выпустила материал с заголовком о том, что российское законодательство допускает как четырехдневную, так и шестидневную рабочую неделю, не утверждая, что Минтруд одобрил переход на новый режим работы. Также издание напомнило о своем материале от 2 мая 2026 года в котором разбирала возможность перехода на четырехдневную неделю.

За последнее время звучало несколько громких заявлений по поводу изменения трудового режима. Пожалуй, самым громким было заявление Олега Дерипаски. Миллиардер в своем телеграм-канале выступил с предложением перевести россиян на шестидневный рабочий график — с 08:00 до 20:00, включая субботу. По мнению бизнесмена, такая мера поможет стране преодолеть текущий экономический кризис. Однако, столкнувшись с волной осуждения, Дерипаска удалил пост с провокационным заявлением.

Эксперты также не ожидают массового перехода на четырехдневную неделю в ближайшее время. В Федерации независимых профсоюзов России ранее заявляли, что в нынешних экономических условиях такая мера не станет ближайшей перспективой и возможна лишь в виде отдельных экспериментов. Экономисты также отмечают, что сокращение рабочей недели без роста производительности труда может негативно сказаться на доходах работников и экономике.

Таким образом, сообщения о том, что Минтруд официально одобрил четырехдневную рабочую неделю, являются недостоверными. Ведомство лишь напомнило о давно действующих нормах Трудового кодекса, которые позволяют работодателю и сотрудникам самостоятельно договариваться о графике работы. Речь не идет ни о новой государственной политике, ни о массовом переводе россиян на четырехдневную рабочую неделю.

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