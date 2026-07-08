Фейк: машины скорой помощи не выезжают на вызовы в Мытищах из-за нехватки бензина

В Сети появилась информация, что на фоне топливного кризиса в Мытищах кареты скорой помощи перестали ездить на вызовы к пациентам. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой главврач Мытищинской больницы сообщил об острой нехватке бензина для скорых. По его словам, из-за проблем с топливом медики якобы не могут добраться до пациентов. В этом обращении к депутатам Московской областной думы главврач также пожаловался, что пришлось остановить внутренние логистические операции, в связи с чем невозможно транспортировать тяжелобольных на обследования, а также привезти продукты питания в стационар.

Сотрудник Мытищинской больницы обвинил власти в срыве регионального плана снабжения медицинских учреждений. Также он заявил, что, если автопарк не будет заправлен в течение двух часов, не удастся спасти жизни 27 пациентам.

Правда

На самом деле видео сгенерировали с помощью нейросетей. В качестве основы для дипфейка авторы взяли запись от 6 апреля 2025 года, где главврач рассказывает о состоянии некоего пациента, поступившего с повреждением тканей лица.

Недостоверность видео также выдает тот факт, что на нем главврач не Мытищинской больницы, а Красногорской клинической больницы Бутай Гайдарович Бутаев.

Ролик преимущественно распространялся в TikTok. В канале, где он появился, публикуются различные видео о якобы нехватке топлива в России. В описании к роликам зачастую встречается украинский язык, что подтверждает причастность украинского ЦИПсО.

С помощью подобных видео противник пытается расшатать обстановку в России — он создает поддельные записи про нехватку топлива в особо важной и чувствительной сфере.

В последнее время в Сети появилось несколько фейков на эту тему. Например, ролик о дефиците бензина для медиков в Брянской области. В региональном департаменте здравоохранения видео назвали фейком. По данным ведомства, машины скорой помощи заправляются в штатном режиме.

Также в Сети распространилась информация, что медики якобы начали выезжать на вызовы за отдельную плату. Авторы сообщений утверждали, что скорые требовали с пациентов деньги на топливо.

В Министерстве здравоохранения Приморского края официально опровергли эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что все подразделения работают в штатном режиме, а вызовы обслуживаются в полном объеме без каких-либо дополнительных сборов с граждан.

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