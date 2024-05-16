Фейк: иностранец напал на сотрудницу миграционного центра в Екатеринбурге | 360°

Общество 16 мая 2024, 14:40 Фейк: иностранец напал на сотрудницу миграционного центра в Екатеринбурге Данные о нападении мигранта на работницу МЦ в Екатеринбурге оказались фейком РИА «Новости»

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Различные интернет-ресурсы распространили новость о том, что в Екатеринбурге иностранный гражданин якобы набросился на работницу миграционного центра. Информация о конфликте мигранта с представителем этого ведомства оказалась недостоверной.

Фейк

Авторы постов сообщили, что в Екатеринбурге иностранец якобы напал на сотрудницу миграционного центра, потому что ему отказали в продлении возможности пребывания в России. В качестве подтверждения в пабликах к тексту прикрепили составленную из различных фрагментов видеозапись, на которой происходит потасовка. Во время драки один из агрессоров оскорбляет других людей. Из видео непонятно, к кому именно мужчина обращается, но перед ним в этот момент находится женщина в платке.

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Некоторые интернет-ресурсы начали нагнетать ситуацию и говорить о межнациональном скандале, а часть пабликов даже заявила о том, что мигрант с видеозаписи якобы живет за счет диаспоры. Создатели постов всячески пытались разжечь межнациональную рознь и прикрепили ролик, из которого нельзя выяснить суть конфликта.

Видео имеет явные следы монтажа: кадры плохо склеены между собой. На записи можно различить не меньше пяти отдельных кусков, хотя неподготовленному зрителю видеоряд может показаться непрерывным. По хронометражу выделяются такие микроэпизоды:

0:00 — 0:03 — камера трясется, на заднем фоне раздается детский плач.

0:03 — 0:06 — в кадре неожиданно возникает мужчина в зеленом спортивном костюме и бейсболке. Кто-то рукой пытается остановить его. После этого мужчина исчезает за левым краем кадра, а звуки плача на фоне усиливаются.

0:06 — 0:08 — человек в бейсболке появляется в центре видео. Он нецензурно ругается и снова пропадает за левым краем кадра.

0:08 — 0:11 — агрессора уже не видно, а на переднем плане находится женщина в платке. Перед ней проходит мужчина в коричневой куртке. На заднем фоне звучит голос, возможно принадлежащий сотруднице миграционного центра. Она объявляет: «Спускаемся все!»

0:11 — 0:14 — Камера меняет свое положение, а женщина на фоне как будто продолжает говорить: «<…> прием закончен. До свидания, до следующего вторника!»

Неизвестно, какие именно части вырезали из распространенной записи. Вероятно, авторы решили ради своих целей исключить из роликов моменты, проливающие свет на причину ссоры в миграционном центре.

Правда

На самом деле в Екатеринбурге действительно происходил конфликт, но это была бытовая перепалка между стоящими в очереди иностранцами. Словесная баталия произошла в апреле в отделе по вопросам миграции Железнодорожного района города. Участниками ссоры стали мужчина и женщина, которые не поделили место в очереди, работники миграционного центра в перепалке не участвовали.

В Управлении по вопросам миграции Главного управления МВД по Свердловской области объяснили, что «потасовку» сотрудники управления по вопросам миграции пресекли и локализовали на месте. В ведомстве добавили, что никакого нападения на работницу подразделения не было, сообщила «Лента новостей Екатеринбурга».

Информация о том, что иностранец набросился на сотрудницу миграционного центра из-за отказа продлевать его пребывание в стране, оказалась фейком. В действительности в одном отделений просто произошла бытовая ссора из-за места в очереди.

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