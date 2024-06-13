Сегодня 15:12 Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс Данные о непригодности Ту-95МС оказались фейком 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс настолько, что экипажи боятся брать на борт больше одной ракеты. Информация об этом не соответствует действительности.

Фейк В ряде украинских СМИ распространилась информация, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС якобы давно устарели и выработали свой ресурс до такой степени, что их экипажи боятся взять на борт больше одной ракеты при возможности брать восемь. В частности, в издании «РБК-Украина» появилась статья, в которой некий политобозреватель Александр Коваленко заявил, что ресурс российских стратегических бомбардировщиков исчерпан настолько, что они берут на борт меньшую нагрузку, чем предписано. В частности, так Коваленко пытается объяснить, почему для запуска ракет в ночь на 12 июня в воздух было поднято четыре стратега, которые выпустили по одной ракете, хотя каждый рассчитан на восемь таких ракет и пуск можно было произвести, подняв всего один Ту-95МС.

Фото: РИА «Новости»

Правда Доверять политобзревателю в вопросах использования техники во время конфликта – дело неблагодарное. Ту-95МС (по классификации НАТО «Медведь») регулярно модернизируются. К тому же, они не так стары, как об этом заявляет украинский «эксперт». Все Ту-95 МС, а их, по разным данным, построили от 34 до 56, производились с 1979 по 1992 год. Причем первые шесть экземпляров были модернизированы из дальних противолодочных самолетов Ту-142. По меркам авиации возраст самолета в 32–45 лет не имеет какого-то критического значения при своевременном обслуживании и модернизации. Надо отметить, что сейчас глубокая модернизация продолжается. В прошлом году испытания проходила модификация Ту-95МСМ, которая получила новый двигатель и усовершенствованные винты, а также современную электронную начинку. Также на Ту-95 МСМ возможна подвеска восьми ракет Х-101 или Х-102 на внешние пилоны, так внешне можно отличить МСМ-версию от МС. Коваленко также в статье в «РБК-Украина» заявлял, что Ту-95МС устарели потому что были спроектированы конце 1940-х – начале 1950-х годов. Однако подвергать серьезной переделке самолет, которому принадлежит свыше 50 мировых рекордов, в частности по скорости для винтовых самолетов — 945 км/ч и рекорд беспосадочного полета для серийных самолетов — 30 тыс. км — вряд ли нужно.

Для сравнения, у США в роли главного бомбардировщика до сих пор служат B-52 Stratofortress, которые были спроектированы на салфетке за три дня сотрудниками Boeing в 1948-м году. Последняя модификация выпускалась в 1960-1962 годах. Таким образом, самый новый B-52 на 30 лет старше самого нового Ту-95 МС. При этом в США сами отмечают, что модификации и капитальные ремонты сделали B-52 нестареющим и Stratofortress останутся на вооружении Штатов как минимум до 2030-х годов. Нужно отметить, что профильные издания даже в самих Штатах считают, что Ту-95МС значительно превосходят аналоги. Издание 19fortyfive пишет, что несмотря на то, что конструкция «Медведя» была разработана советскими инженерами еще в 1950-х годах в годы холодной войны, в 1981 году СССР запустил перепроизводство данной модели, поскольку имеющиеся версии не подходили для проведения глубокой модернизации. В итоге российские бомбардировщики оказались новее американских аналогов.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, в ходе модернизации Ту-95 получил возможность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 — за счет этого он остался ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России. Таким образом, невозможно точно сказать, почему для запуска четырех ракет в небо поднимают четыре стратегических бомбардировщика. Это может быть связано с отработкой взаимодействия экипажей в условиях боевого задания, но явно не с тем, что бомбардировщики боятся перегрузить ракетным вооружением. Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.