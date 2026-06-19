Фейк: аграрии в России столкнулись с нехваткой солярки

Слухи о нехватке солярки у аграриев в России оказались неправдой

В Сети сфабриковали фейк, что якобы у российских аграриев появился дефицит солярки, который повлияет на уборку урожая. Однако такие заявления со ссылкой на главу Минсельхоза оказались ложными.

Фейк

Телеграм-каналы начали публиковать ролик с якобы словами министра сельского хозяйства Оксаны Лут и глав Ростовской области и Кубани о необходимости формирования запасов топлива для проведения сельскохозяйственных работ. В этом материале Лут якобы заявила про ожидания рекордно низкого урожая по итогам сезона.

Правда

На самом деле министр подобных формулировок не использовала. Обнародованный ролик является подделкой, сгенерированной с помощью цифровых технологий на основе беседы Оксаны Лут с журналистами.

Тезис о самом низком за три с половиной десятилетия сборе зерновых также не имеет под собой реальных оснований — Лут подобного не утверждала. Напротив, из ее публичных выступлений следует, что этой осенью соберут приемлемый урожай.

Второй ролик также смонтировали с использованием технологий искусственного интеллекта. В нем использовали кадры с министром и двумя губернаторами. Все исходные видеоматериалы находились в открытом доступе. Сцену с главой Кубани Вениамином Кондратьевым взяли из репортажа о визите в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление в ноябре 2025 года.

Для губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря использовали запись с отчетного собрания регионального Министерства строительства от 11 февраля 2026 года.

Отрывок с Оксаной Лут заимствовали из беседы, которая состоялась на полях Российско-Бразильского делового форума 6 февраля 2026 года, и в этом интервью топливо не обсуждали.

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