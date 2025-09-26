Сегодня 13:59 Фанаты не попали на концерт «Руки вверх!» в Туле из-за обмана. Пострадавших — десятки Концертный директор Жукова рассказал о скандале с фейковыми билетами в Туле 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

В Туле разгорелся скандал после прошедшего накануне концерта группы «Руки вверх!». Желающим сэкономить горожанам продали билеты со скидкой — вот только они оказались фейковыми. Десятки поклонников так и не смогли попасть на выступление любимой группы. Теперь в случившемся разбирается полиция. Подробности — в материале 360.ru.

Распродажа по сарафанному радио Концерт, повлекший за собой разбирательства с участием правоохранительных органов, прошел в «Тула-Арене» накануне, 25 сентября. Часть поклонников поп-группы на входе столкнулась с неприятностями: оказалось, что приобретенные ими заранее билеты недействительны. Позже выяснилось, что партию фейковых билетов с внушительной скидкой продавала сотрудница одной из городских касс в Большом универмаге на Советской улице. Впрочем, в самой кассе от женщины открестились, заявив, что на момент продажи она была уволена. По словам одной из потерпевших, Наталии, о распродаже, которая была доступна всего пару дней, она узнала от знакомых. Возможность вдвое сэкономить казалась привлекательной, хотя билеты выглядели подозрительно: на них не было ни QR-кода, ни печати. «Прошло сарафанное радио, и мы купили эти билеты. Стоимость со скидкой была 2500 рублей, а без скидки билеты продавались по 4500 рублей», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Википедия

Помимо Наталии с семьей, фейковые билеты приобрели еще десятки жителей Тулы. По словам женщины, в итоге на входе толпились больше 100 разочарованных горожан, которых охрана пускать отказалась. «В конце концов мы прошли на концерт, но пустили нас с большой задержкой. Попали на полуконцерт, получается. Просто охрана, наверное, испугалась, что недовольная толпа разнесет вход. Вышла женщина, надела браслеты, и мы прошли», — пояснила Наталия. Оказалось, что решение пустить обманутых людей приняла команда солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова. Концертный директор артиста Роберт Погосян в беседе с 360.ru подчеркнул, что сама группа не имеет отношения к продажам недействительных билетов. «Это ужасно. Я находился в гримерке с артистом, когда организатор сообщил о происходящем. Стали думать, что делать. И решили сначала пустить людей с действительными билетами, а потом оценить заполненность зала и попробовать пустить остальных. В итоге мы пустили их на танцпол», — сказал Погосян. Этого счастливого финала дождались не все. Часть зрителей с недействительными билетами отчаялась и уехала домой. Но и для тех, кто в итоге попал на «Руки вверх!», вечер оказался омрачен. Помимо развлекательного мероприятия, им пришлось посетить отделение полиции: горожане хотят привлечь виновных в случившемся к ответственности.

Фото: РИА «Новости»

Помимо восстановления справедливости, пострадавших жителей Тулы интересует и другой вопрос: попадут ли они на следующий концерт, билеты на который приобретали по той же системе? Речь идет о выступлении Anna Asti, запланированном на 27 сентября. «Теперь интересно, пустят нас туда или нет. Или так же будем стоять на входе до победного?» — с ироний поинтересовалась Наталия.

Полиция начала расследование В пресс-службе управления МВД России по Тульской области подтвердили, что к ним поступали обращения от граждан после вчерашнего концерта. «Сейчас проводятся меры по выяснению обстоятельств. Устанавливается сумма причиненного ущерба организаторам мероприятия и пострадавшим жителям. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — сказали в ведомстве.

В полиции не стали раскрывать, задержали ли продававшую фейковые билеты кассиршу, однако, по информации Myslo, женщину доставили в отделение правоохранительных органов сразу же после концерта.

Фото: скриншот видео МВД России / Telegram

В полдень официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что кассира организации, занимающейся продажей билетов, задержали по подозрению в мошенничестве. «Предварительно установлено, что злоумышленница не внесла на счет устроителей концерта денежные средства за официально проданные билеты. Другую их часть она продала без внесения соответствующих отметок в базу данных. Подозреваемая присвоила полученные деньги и потратила их на личные нужды. В результате противоправных действий несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление своего любимого артиста», — пояснила Волк. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается. Также правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.