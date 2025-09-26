В Туле десятки человек не попали на концерт «Руки вверх!» из-за фейковых билетов

Больше 100 жителей Тулы не смогли попасть на концерт группы «Руки вверх!», поскольку купленные ими билеты оказались несуществующими. Об этом сообщила «Тульская пресса» .

Мероприятие прошло 25 сентября в «Тула-Арене», однако для части поклонников музыкального коллектива оно обернулось скандалом. Люди заранее приобрели билеты со скидкой в одной из городских касс. Однако на входе выяснилось, что они недействительны.

По словам обманутых россиян, сотрудница кассы присвоила деньги себе. В самой кассе заявили, что на момент продажи билетов женщина уже числилась бывшим сотрудником. По предварительной информации, злоумышленницу задержали правоохранители.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников по продаже авиабилетов на фальшивых сайтах. Зачастую уже в аэропорту выясняется, что на самом деле полет не был оплачен.