17 ноября 2024 00:25 «Это тоже бизнес». Театрам призвали найти спонсоров, чтобы сбить цены на билеты Критик Песочинский: для снижения цен на билеты надо больше финансировать театры 0 0 0 Эксклюзив

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В советское время на содержание театров из бюджета выделяли значительно больше средств, чем сейчас, рассказал 360.ru театральный критик Николай Песочинский. Этим, по его словам, объясняются высокие цены на билеты — количество мест ограничено, а затраты растут. В сложившейся ситуации компенсировать их можно лишь за счет повышения стоимости билетов. Сделать прекрасное доступнее могут спонсоры или государство, объяснил эксперт.

Песочинский рассказал, что ознакомился с ценами — билетов дороже 10 тысяч рублей практически нет, но проблема кроется в другом. По словам критика, россияне раскупили билеты на много недель вперед, поэтому попасть в театры можно попасть в лучшем случае в январе. «Понимаете, это тоже бизнес. Это бизнес ограниченного количества посадочных мест в театре. В Большом и Мариинском театрах около тысячи мест. У Мариинского две сцены, у Большого три сцены. В общей сложности две тысячи человек могут в день попасть. Если все люди, приезжающие в Москву или Петербург, хотят пойти в театр, то это как бы не очень возможно», — объяснил механизм ценообразования собеседник 360.ru.

Фото: Alev Takil / Unsplash

Песочинский подтвердил, что в ситуацию могут вмешаться власти. «Дело в том, что театр, как я уже сказал, это довольно дорогое удовольствие, где есть и техника, и технология, и костюмы, и монтировка этих декораций, и звуковая сторона, и оркестр, и запись, и постановочные расходы, и так далее. И вообще говоря, в таком социальном государстве, если мы действительно подходим к театру как к социальной сфере, государство должно брать на себя гораздо большую часть ответственности», — добавил театральный критик. Он напомнил, что в советское время от продажи билетов ничего не зависело — от 80 до 90% расходов театров покрывали государственными дотациями. Сейчас на театры тратят гораздо меньше, отметил собеседник 360.ru.

Сейчас говорится о том, что у театра должны быть спонсоры, но у нас до сих пор нет действующего закона о спонсорстве. Николай Песочинский

По его мнению, введение такого закона позволило бы привлечь спонсоров, которых сейчас действительно немного. «А во-вторых, если государство действительно считает, что настолько важно сделать театр общедоступным, то дотации должны быть гораздо больше», — резюмировал критик. Средства на содержания театров выделяют благодаря налогоплательщикам, поэтому походы на спектакли должны быть доступны всем россиянам, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко. Она предложила выделить в зрительных залах специальные зоны с недорогими местами.