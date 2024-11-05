Депутат Драпеко: билеты на театральные представления должны быть доступны всем россиянам

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала разработать гибкую ценовую политику для российских театров. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам депутата, билеты на представления должны быть доступны каждому гражданину. Средства на содержание учреждений выделяются как раз благодаря налогоплательщикам.

«Поэтому хотелось бы, чтобы эти налогоплательщики попадали в эти театры, тем более что большая часть налогов идет как раз не от богатых, а от наших обычных налогоплательщиков», — заявила Драпеко.

Она также отметила, что правительству необходимо обеспечить людям доступ к культурным ценностям. Парламентарий предложила выделить зону с недорогими местами в театральных залах, добавил «Ридус».