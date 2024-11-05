Депутат Драпеко: билеты на театральные представления должны быть доступны всем россиянам
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала разработать гибкую ценовую политику для российских театров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам депутата, билеты на представления должны быть доступны каждому гражданину. Средства на содержание учреждений выделяются как раз благодаря налогоплательщикам.
«Поэтому хотелось бы, чтобы эти налогоплательщики попадали в эти театры, тем более что большая часть налогов идет как раз не от богатых, а от наших обычных налогоплательщиков», — заявила Драпеко.
Она также отметила, что правительству необходимо обеспечить людям доступ к культурным ценностям. Парламентарий предложила выделить зону с недорогими местами в театральных залах, добавил «Ридус».