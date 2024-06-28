«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»
Заслуженный учитель РФ Дрючин назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»
На популярном сервисе для размещения объявлений появилась услуга «девушка или парень на выпускной». Заслуженный учитель России Василий Дрючин в беседе с 360.ru назвал подобные предложения неправильным.
Должно быть так, как исторически сложилось
Парни и девушки за приличные деньги предлагают сопровождение на выпускной. За дополнительную плату недавние школьники могут заказать пару для вальса.
«Это неправильно. <…> Как не с кем пойти, если ты всю жизнь учился в школе? У тебя, как говорится, твои одноклассники. Не с кем пойти — это что-то из области абсурда на самом деле. <…> Вот как исторически сложилось, так и должно быть. <…> Если человек с головой, он не пойдет», — заявил Дрючин.
При этом сервис объявлений не станет блокировать такие предложение, поскольку в них нет ничего непристойного, добавил заслуженный учитель России.
Началось все с шутки
Молодой человек из Москвы, который выставил подобное объявление, рассказал 360.ru о том, как пришла такая идея.
«Есть несколько шуточных услуг по типу притвориться немым или притвориться бешеным. То есть началось все вообще изначально с шутки. <…> И один раз написали, думаю, ладно, может, шутят. По итогу, как оказалось, эта услуга очень даже в обиходе у людей. В частности, у людей, у которых есть проблемы в общении, или же у людей, у которых есть какие-то другие проблемы, не позволяющие им встретить выпускной с кем-то», — поделился юноша.
«Парень на выпускной» объяснил и высокую стоимость услуги. Во-первых, цена устраивает заказчиков. Во-вторых, нужна максимальная окупаемость.
«Если бы я брал две тысячи за поездку, то тогда мне проще было бы реально поехать к себе на работу с людьми, которых я уже знаю, с которыми я уже общаюсь. <…> Еще цена зависит от самой услуги. <…> У меня выходит в 40 тысяч рублей. Почему такая цена? Как минимум, потому что я собираюсь целый день. А может даже еще и до утра где-то присутствовать. Так что у меня, получается, весь день в пролете, я отдаю себя полностью в эту работу», — объяснил молодой человек.
Светлана из Москвы тоже разместила такое объявление. В первый раз «девушкой на выпускной» она стала год назад по просьбе брата. В этом сезоне Светлана решила монетизировать идею.