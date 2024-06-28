«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

На популярном сервисе для размещения объявлений появилась услуга «девушка или парень на выпускной». Заслуженный учитель России Василий Дрючин в беседе с 360.ru назвал подобные предложения неправильным.

Должно быть так, как исторически сложилось

Парни и девушки за приличные деньги предлагают сопровождение на выпускной. За дополнительную плату недавние школьники могут заказать пару для вальса.

«Это неправильно. <…> Как не с кем пойти, если ты всю жизнь учился в школе? У тебя, как говорится, твои одноклассники. Не с кем пойти — это что-то из области абсурда на самом деле. <…> Вот как исторически сложилось, так и должно быть. <…> Если человек с головой, он не пойдет», — заявил Дрючин.

При этом сервис объявлений не станет блокировать такие предложение, поскольку в них нет ничего непристойного, добавил заслуженный учитель России.

Началось все с шутки

Молодой человек из Москвы, который выставил подобное объявление, рассказал 360.ru о том, как пришла такая идея.

«Есть несколько шуточных услуг по типу притвориться немым или притвориться бешеным. То есть началось все вообще изначально с шутки. <…> И один раз написали, думаю, ладно, может, шутят. По итогу, как оказалось, эта услуга очень даже в обиходе у людей. В частности, у людей, у которых есть проблемы в общении, или же у людей, у которых есть какие-то другие проблемы, не позволяющие им встретить выпускной с кем-то», — поделился юноша.