«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

В интернете появилась услуга «девушка на выпускной». За деньги красавица в вечернем платье может сопроводить школьника на праздник и даже отшить его бывшую подругу. Светлана из Москвы рассказала 360.ru, как придумала такой способ заработка.

Светлане 26 лет. В первый раз «девушкой на выпускной» она стала год назад по просьбе собственного брата. Ровесницы отказали, и он попросил сестру притвориться его дамой.

Никто не знал, что я его сестра, и ему стало даже лучше, что есть красивая девушка рядом. Это привлекло внимание девушек и, конечно, сыграло ему на руку.

Собеседница 360.ru рассказала, как на собственный выпускной отправилась с настоящим парнем и благодаря ему чувствовала себя спокойней. Поэтому она разделяет нежелание нынешних школьников идти на праздник в одиночестве. В этом году девушка решила монетизировать идею и опубликовала объявление в интернете. Клиенты появились почти сразу.

«Подумала, почему бы не попробовать сделать такую услугу. Придумала смешные услуги — может быть, кому-то понадобится, чтобы не просто девушка рядом была, но и что-то необычное. Я выставила, и на следующий день начали писать. Такой ажиотаж поднялся!» — сказала она.

Подруга за деньги

Писали сами парни, а в некоторых случаях их сестры и знакомые. Ближайшие три вечера девушки заняты. Выход продумали до мелочей — выпускники выбрали образ, в котором она придет, формат участия, подписали договор и внесли предоплату. Собеседница 360.ru рассказала, что пока никто не выбрал услугу «отшить девушку», хотя она готова сделать и это.

«Обычно выбирают образ леди. И либо нужно быть просто на официальной части выпускного, либо еще вечерняя часть — банкет. <…> Подписываем договор с физическим лицом, прописываем все. Чтобы не было таких моментов, как когда пишут, предоставляются ли услуги 18+», — сказала она.