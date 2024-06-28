«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»
Москвичка Светлана за два дня заработала «девушкой на выпускной» 300 тыс. рублей
В интернете появилась услуга «девушка на выпускной». За деньги красавица в вечернем платье может сопроводить школьника на праздник и даже отшить его бывшую подругу. Светлана из Москвы рассказала 360.ru, как придумала такой способ заработка.
Первый выпускной
Светлане 26 лет. В первый раз «девушкой на выпускной» она стала год назад по просьбе собственного брата. Ровесницы отказали, и он попросил сестру притвориться его дамой.
Никто не знал, что я его сестра, и ему стало даже лучше, что есть красивая девушка рядом. Это привлекло внимание девушек и, конечно, сыграло ему на руку.
Светлана
Собеседница 360.ru рассказала, как на собственный выпускной отправилась с настоящим парнем и благодаря ему чувствовала себя спокойней. Поэтому она разделяет нежелание нынешних школьников идти на праздник в одиночестве. В этом году девушка решила монетизировать идею и опубликовала объявление в интернете. Клиенты появились почти сразу.
«Подумала, почему бы не попробовать сделать такую услугу. Придумала смешные услуги — может быть, кому-то понадобится, чтобы не просто девушка рядом была, но и что-то необычное. Я выставила, и на следующий день начали писать. Такой ажиотаж поднялся!» — сказала она.
Подруга за деньги
Писали сами парни, а в некоторых случаях их сестры и знакомые. Ближайшие три вечера девушки заняты. Выход продумали до мелочей — выпускники выбрали образ, в котором она придет, формат участия, подписали договор и внесли предоплату. Собеседница 360.ru рассказала, что пока никто не выбрал услугу «отшить девушку», хотя она готова сделать и это.
«Обычно выбирают образ леди. И либо нужно быть просто на официальной части выпускного, либо еще вечерняя часть — банкет. <…> Подписываем договор с физическим лицом, прописываем все. Чтобы не было таких моментов, как когда пишут, предоставляются ли услуги 18+», — сказала она.
Светлана подготовится к выходу основательно, как на собственный выпускной. Она выберет платье, пригласит визажиста и сделает прическу. За выходные девушка заработает около 300 тысяч рублей.
«Думаю, нормальные цены. Даже если взять образ леди, на то, чтобы сделать макияж с вечерней прической, нужно уже где-то 10 тысяч рублей. А там образ вечерний стоит 25 тысяч рублей, то есть мне тоже должна быть какая-то зарплата», — объяснила она расценки.
Сборы на выпускной самих школьников обойдутся в сумму от 12 тысяч рублей. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов сказал 360.ru, что родителям придется потратиться на костюмы, визажистов и парикмахеров.