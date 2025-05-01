Этель Кейтерем стала старшейшей женщиной планеты. Кто она такая?

Жительница Великобритании Этель Кейтерем стала старейшим человеком на планете. До нее на этом «посту» находилась монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас.

Что известно о новой старейшей женщине планеты

Возраст Кейтерем достигает 115 лет и 252 дней. Она родилась в 1909 году, в эпоху короля Эдуарда VII, сообщила британская газета The Telegraph. Сейчас Этель проживает в графстве Суррей.

Возраст британской долгожительницы подтвердила Группа геронтологических исследований. Кейтерем — старейший житель Великобритании в истории и последний живой человек, родившийся до 1910 года.

Этель управляла автомобилем до 97 лет и играла в бридж, пережив собственное столетие. В августе 2019 года королева Елизавета II отправила Кейтерем поздравительную телеграмму в честь ее 110-летия. В 2020 году долгожительница заболела COVID-19, но выздоровела.