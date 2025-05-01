Этель Кейтерем стала старшейшей женщиной планеты. Кто она такая?
Жительница Великобритании Этель Кейтерем стала старейшим человеком на планете. До нее на этом «посту» находилась монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас.
Что известно о новой старейшей женщине планеты
Возраст Кейтерем достигает 115 лет и 252 дней. Она родилась в 1909 году, в эпоху короля Эдуарда VII, сообщила британская газета The Telegraph. Сейчас Этель проживает в графстве Суррей.
Возраст британской долгожительницы подтвердила Группа геронтологических исследований. Кейтерем — старейший житель Великобритании в истории и последний живой человек, родившийся до 1910 года.
Этель управляла автомобилем до 97 лет и играла в бридж, пережив собственное столетие. В августе 2019 года королева Елизавета II отправила Кейтерем поздравительную телеграмму в честь ее 110-летия. В 2020 году долгожительница заболела COVID-19, но выздоровела.
Кем была предшественница Этель Кейтерем
Бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас умерла 30 апреля в 116 лет. Она скончалась в монастыре, где жила последние годы. Женщина родилась 8 июня 1908 года, а статус долгожителя получила в декабре 2024 года после смерти 116-летней японки Томико Итооки.
В возрасте 112 лет в январе 2022 года Лукас получила первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. После смерти Антонии да Санта Крус Ина стала самым старым верифицированным живым человеком в Бразилии.
Секреты долголетия
Универсального ответа на вопрос, как прожить долго, не существует. Но некоторые секреты все же удалось раскрыть, их обнародовал Роспотребнадзор. Ключевой фактор в этом вопросе — забота о своем организме и душевном состоянии.
Научно доказано и неоднократно повторялось, что продолжительность жизни на 25% зависит от генетических факторов и на 75% — от образа жизни, медицинского обеспечения и окружающей среды.
«В здоровом теле — здоровый дух — девиз долгожителей. Поддержание хорошей физической формы, исключение вредных привычек из жизни положительно сказываются не только на здоровье тела, но и души», — подчеркнули в ведомстве.
Главные советы: необходимо правильно питаться, ложиться спать не позже 22 часов. Жизнь продлевает и интересная работа. Долголетию способствуют профилактические осмотры у врача, позитивное мышление и отказ от вредных привычек.