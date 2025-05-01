Этель Кейтерем стала старшейшей женщиной планеты. Кто она такая?

Marijan Murat/dpa
Фото: Marijan Murat/dpa/www.globallookpress.com

Жительница Великобритании Этель Кейтерем стала старейшим человеком на планете. До нее на этом «посту» находилась монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас.

Что известно о новой старейшей женщине планеты

Возраст Кейтерем  достигает 115 лет и 252 дней. Она родилась в 1909 году, в эпоху короля Эдуарда VII, сообщила британская газета The Telegraph. Сейчас Этель проживает в графстве Суррей.

Возраст британской долгожительницы подтвердила Группа геронтологических исследований. Кейтерем — старейший житель Великобритании в истории и последний живой человек, родившийся до 1910 года.

Этель управляла автомобилем до 97 лет и играла в бридж, пережив собственное столетие. В августе 2019 года королева Елизавета II отправила Кейтерем поздравительную телеграмму в честь ее 110-летия. В 2020 году долгожительница заболела COVID-19, но выздоровела.

Kira Hofmann
Фото: Kira Hofmann/www.globallookpress.com

Кем была предшественница Этель Кейтерем

Бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас умерла 30 апреля в 116 лет. Она скончалась в монастыре, где жила последние годы. Женщина родилась 8 июня 1908 года, а статус долгожителя получила в декабре 2024 года после смерти 116-летней японки Томико Итооки.

В возрасте 112 лет в январе 2022 года Лукас получила первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. После смерти Антонии да Санта Крус Ина стала самым старым верифицированным живым человеком в Бразилии.

Фото: www.globallookpress.com

Секреты долголетия

Универсального ответа на вопрос, как прожить долго, не существует. Но некоторые секреты все же удалось раскрыть, их обнародовал Роспотребнадзор. Ключевой фактор в этом вопросе — забота о своем организме и душевном состоянии.

Научно доказано и неоднократно повторялось, что продолжительность жизни на 25% зависит от генетических факторов и на 75% — от образа жизни, медицинского обеспечения и окружающей среды.

«В здоровом теле — здоровый дух — девиз долгожителей. Поддержание хорошей физической формы, исключение вредных привычек из жизни положительно сказываются не только на здоровье тела, но и души», — подчеркнули в ведомстве.

Главные советы: необходимо правильно питаться, ложиться спать не позже 22 часов. Жизнь продлевает и интересная работа. Долголетию способствуют профилактические осмотры у врача, позитивное мышление и отказ от вредных привычек.

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