В Госдуме заявили, что россияне, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января могут получить статус предпенсионера без подачи заявления. Однако радоваться льготам рано. Как рассказала в беседе с 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, с этого года социальные гарантии для этой категории сохраняются не во всех регионах.

Есть работа — нет льгот

«Я бы хотела обратить внимание, что отдельные регионы, в том числе, например, Москва, с этого года не обеспечивают гарантии для предпенсионеров», — сказала она.

По словам депутата, прошел подготовительный период по переходу на новые условия выхода на пенсию. Те пенсионеры, которым исполнилось в прошлом году 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), сейчас пользуются всеми гарантиями, а те, кто достиг нужного возраста в 2025-м, — льготами пользоваться не смогут.

«Прежде всего потому, что сегодня максимально низкий уровень безработицы», — объяснила Бессараб.

Она отметила, что федеральные меры поддержки предпенсионеров, включая программы переобучения, остаются доступными — эта категория граждан в любом случае сможет обеспечить себя работой. Именно поэтому некоторые регионы отказались от дополнительных гарантий.

«В Москве от таких гарантий отказались, но это просто перерыв. При наступлении пенсионного возраста для ветеранов труда будут сохраняться соответствующие гарантии», — сказала депутат.