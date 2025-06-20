Есть работа — нет льгот. Что ждет предпенсионеров в 2025 году
Депутат ГД Бессараб: ряд регионов не обеспечивают гарантии для предпенсионеров
В Госдуме заявили, что россияне, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января могут получить статус предпенсионера без подачи заявления. Однако радоваться льготам рано. Как рассказала в беседе с 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, с этого года социальные гарантии для этой категории сохраняются не во всех регионах.
Есть работа — нет льгот
«Я бы хотела обратить внимание, что отдельные регионы, в том числе, например, Москва, с этого года не обеспечивают гарантии для предпенсионеров», — сказала она.
По словам депутата, прошел подготовительный период по переходу на новые условия выхода на пенсию. Те пенсионеры, которым исполнилось в прошлом году 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), сейчас пользуются всеми гарантиями, а те, кто достиг нужного возраста в 2025-м, — льготами пользоваться не смогут.
«Прежде всего потому, что сегодня максимально низкий уровень безработицы», — объяснила Бессараб.
Она отметила, что федеральные меры поддержки предпенсионеров, включая программы переобучения, остаются доступными — эта категория граждан в любом случае сможет обеспечить себя работой. Именно поэтому некоторые регионы отказались от дополнительных гарантий.
«В Москве от таких гарантий отказались, но это просто перерыв. При наступлении пенсионного возраста для ветеранов труда будут сохраняться соответствующие гарантии», — сказала депутат.
Кому повысят пенсии?
Также Бессараб прокомментировала перерасчет страховых пенсий для работающих пожилых людей, который будет произведен 1 августа. Она привела данные статистики: в 2024 году в России трудились почти восемь миллионов пенсионеров.
«Для них в беззаявительном порядке с 1 августа будет произведен перерасчет пенсии. Будут добавлены индивидуальные пенсионные коэффициенты по итогам работы за предыдущий год. Заработать пенсионер может до трех ИПК», — заявила собеседница 360.ru.
Кроме того, с 1 октября вырастут пенсии у военных пенсионеров. Бессараб обратила внимание, что еще в прошлом году с 1 октября их повысили на установленный прогнозный уровень. Также увеличили пенсионные выплаты бывшим служащим силовых структур.