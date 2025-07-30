Бой с тенью. Что будет, если запретить мигрантам работать в такси?

В России предложили полностью запретить мигрантам работать в такси. Идею поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что «нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам». Меру временно ввели в Санкт-Петербурге, хотя в профсоюзе запрет назвали «глупым пиар-ходом». Поможет ли ограничение повысить уровень безопасность в сфере перевозок, как отразится на ценах поездок и почему все это может не сработать, выяснил 360.ru.

Где мигрантам нельзя работать в такси Запрет на работу иностранцев в такси ввели в Петербурге, указ подписал губернатор Александр Беглов. Пока мера действует временно — до конца 2025 года. Речь идет об иностранных гражданах, которые работают в России по патенту, то есть тех, кто прибыл в страну по безвизовому режиму. Петербургские власти дали работодателям три месяца для урегулирования отношений с подчиненными и поиска новых сотрудников. Решение приняли, чтобы обезопасить поездки, повысить их качество и увеличить количество рабочих мест для россиян. Ранее аналогичное правило внедрили в Курской, Тульской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Самарской, Магаданской, Воронежской, Амурской областях, Камчатском крае, Крыму и Якутии.

Фото: Такси в Москве / Медиасток.рф

Мнение экспертов Независимый автоэксперт Дмитрий Попов уверен: в такси работает мало мигрантов, то есть людей без паспорта России. Большинство уроженцев стран бывших союзных республик либо уже получили его, либо работают с видом на жительство (ВНЖ). «Для работы в такси, то есть для осуществления коммерческих перевозок, нужно иметь российское водительское удостоверение, которое каждый, кто передвигается на автомобиле за рулем по территории России, через полгода просто обязан получать. Но если мы называем мигрантов так только потому, что они плохо говорят по-русски, откуда у них права?» — задался вопросом в беседе с 360.ru эксперт. Он напомнил, что, согласно постановлению № 1097 правительства, для получения водительского удостоверения необходимо хорошее знание русского языка, ведь важно понимать смысл экзаменационных вопросов.

Фото: Таксопарк «Резидент Такси» / Медиасток.рф

С коллегой согласился автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. «В России запрещено управлять авто по иностранным водительским удостоверениям, за исключением граждан Киргизии. Каждый водитель в такси должен иметь российские права, то есть он проходит подготовку в автошколе и сдает экзамен», — подтвердил Воропаев. То же самое касается патентов. Часть водителей действительно работают по ним, однако документ не исключает требования о наличии прав российского образца. Кроме того, большинство работников такси уже получили российское гражданство или местное водительское удостоверение, что подразумевает тестирование на русском языке. Как запрет мигрантов в такси повлияет на стоимость поездок Если людей для работы в такси окажется недостаточно, это скажется на цене поездок, заверил Воропаев. Тогда агрегаторы этим обязательно воспользуются. «Власти Петербурга ввели запрет в том числе, чтобы предоставить рабочие места гражданам России. Хотя для меня это большая загадка с учетом того, что у нас очень низкая безработица и подавляющее большинство сфер и отраслей ищет кадры. Очевидно, свободных рук в принципе нет», — объяснил свое недоумение юрист.

Фото: Интервью с директором компании «Резидент такси» / Медиасток.рф

Уже сейчас в России не все машины выходят на линии — из-за недостатка водителей, рассказал 360.ru вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Это сказывается на тарифах. Если политика будет ужесточаться и далее, мы можем получить высокие цены. А россияне в такси работать все равно не пойдут. Это должно по-другому решаться. Ян Хайцеэр

Попов же уверен, что ситуация с недостатком кадров вряд ли возникнет. Но даже если это произойдет, трагедии, по его словам, не случится. «У нас основная задача — пересадить людей на городской общественный транспорт. При этом мы ратуем за то, чтобы были ничтожные цены на такси. Такси должно быть, как в советские годы — транспортом для исключительных случаев. Например, когда нужно в театр, на концерт, вокзал, в аэропорт, к друзьям в гости, на праздник с алкоголем, после которого человек не сядет за руль. В этих ситуациях надо пользоваться такси, а не каждый день на работу и обратно», — заявил эксперт.

Фото: Таксопарк «Резидент Такси» / Медиасток.рф

Станет ли такси безопаснее без мигрантов Воропаев заверил, что на безопасность поездок запрет мигрантов никак не повлияет.

В любой нации есть люди, которые соблюдают правила дорожного движения, и кто с этим халатен. Лев Воропаев

Если же лишать водителей возможности работать в такси за систематическое несоблюдение ПДД, то удастся и снизить аварийность, и обезопасить пассажиров.

Фото: Развязка между Каширским и Володарским шоссе / Медиасток.рф

Пойдут ли россияне работать в такси Сейчас россияне неохотно идут работать в такси. По мнению Воропаева, после запрета мигрантов в этой сфере ситуация вряд ли изменится: из-за низкого уровня безработицы в стране все направления и отрасли страдают от нехватки рабочих рук. Эксперт предложил другой выход — развитие беспилотного такси. В пример он привел США, где водителей постепенно заменяет искусственный интеллект. «Испытания показали, что уровень безопасности гораздо выше, чем у обычного водителя, который много работает, устает, теряет бдительность, внимательность на дороге. Для меня загадка, почему „Яндекс Такси“, которые уже несколько лет проводят тестирования, до сих пор не перешли на технологические рельсы», — подытожил Воропаев.