Елочные базары Подмосковья — 2025: адреса, график работы и советы по выбору

Открытие елочных базаров в Москве
Фото: Открытие елочных базаров в Москве/Медиасток.рф

В декабре в Московской области откроются десятки елочных базаров. Здесь можно не только выбрать пушистую красавицу для дома, но и окунуться в атмосферу зимней сказки. Где найти лучшие новогодние деревья в регионе и как купить идеальную елку, выяснил 360.ru.

Елочные базары в Подмосковье: список адресов

Елочные базары в Москве
Фото: Елочные базары в Москве/Медиасток.рф

Интересно

Все базары Одинцовского городского округа начнут работать 19 или 20 декабря.

Интересно

Далее перечислены елочные базары Подмосковья, которые откроются в середине декабря.
Елочные базары в Москве
Фото: Елочные базары в Москве/Медиасток.рф
Фестиваль «Путешествие в Рождество» на Красной площади
Фото: Фестиваль «Путешествие в Рождество» на Красной площади/Медиасток.рф
Елочный базар в Королеве
Фото: Елочный базар в Королеве/Медиасток.рф
Открытие елочных базаров в Москве
Фото: Открытие елочных базаров в Москве/Медиасток.рф
Открытие елочных базаров в Москве
Фото: Открытие елочных базаров в Москве/Медиасток.рф

Виртуальная карта елочных базаров Московской области доступна по ссылке.

Елочные базары в Москве
Фото: Елочные базары в Москве/Медиасток.рф

Какой вид дерева предпочесть?

Классическая ель. Отличается пышностью и насыщенным ароматом, но имеет самый короткий срок жизни в помещении — полторы-две недели;

Сосна. Более вынослива, иглы длиннее и крепче держатся. Обладает менее выраженным, но стойким запахом. Может простоять три недели и более.

Пихта (датская или кавказская). Лидер по долговечности. Мягкие, неколючие иглы практически не осыпаются даже после высыхания. Сохраняет презентабельный вид до четырех-пяти недель.

Елочный базар в Москве
Фото: Елочный базар в Москве/Медиасток.рф

Как выбрать живую елку

Правильный выбор дерева — залог того, что оно станет главным украшением праздника, а не источником хвойного ковра на полу. Эти критерии помогут отличить свежий экземпляр от залежавшегося:

Дома не заносить дерево сразу из мороза в теплую комнату. Ему лучше отлежаться в прохладном помещении — на лоджии или в тамбуре — шесть-восемь часов.

Перед установкой следует обновить срез, спилив два-три сантиметра ствола, и поместить елку в специальную подставку с резервуаром для воды.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте