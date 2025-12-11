Елочные базары Подмосковья — 2025: адреса, график работы и советы по выбору
В декабре в Московской области откроются десятки елочных базаров. Здесь можно не только выбрать пушистую красавицу для дома, но и окунуться в атмосферу зимней сказки. Где найти лучшие новогодние деревья в регионе и как купить идеальную елку, выяснил 360.ru.
Елочные базары в Подмосковье: список адресов
- Солнечногорск, улица Советская, вблизи дома 5/15. Информации о графике работы пока нет, в прошлом году работал с 10:00 до 20:00 или 22:00;
- Дубна, улица Центральная, 17. Информации о работе пока нет, в прошлые годы был открыт с 9:00 до 18:00;
- Дубна, улица Понтекорво, 14. Информации о работе пока нет, ранее функционировал ежедневно с 10:00 до 21:00;
- Дубна, улица Энтузиастов, 4. Информации о работе пока нет, в прошлые годы был открыт с 10:00 до 21:00;
- Талдом, улица Собцова, 22а. Обычно начинается работать с 20 декабря по графику с 9:00 до 20:00. Более точная информация появится позднее;
- Шаховская, пгт, Шаховская, улица 1-я Советская, возле дома 28. Информации об открытии пока нет, обычно елочный базар начинает работать с 20 декабря;
- Волоколамск, улица Щекино, 3Б. В прошлые годы начинал работать с 18 декабря;
- Волоколамск, улица Панфилова, 22. Информации об открытии еще нет, в прошлые годы начинал работать с 18 декабря;
- Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, возле дома 57. Информации об открытии еще нет;
- Сергиев Посад, мкрн Ферма, улица Мира, у дома 2а. Информации об открытии еще нет;
- Сергиев Посад, улица Осипенко, за остановкой «Северный пос.». Информации об открытии еще нет;
- Сергиев Посад, проспект Красной Армии, у дома 7. Информации об открытии еще нет;
- Сергиев Посад, проспект Красной Армии, у афиш ДК имени Гагарина. Информации об открытии еще нет;
- Лобня, Краснополянский проезд, 2. Информации об открытии пока нет;
- Лобня, улица Маяковского, 4А. Открыто с 10:00 до 22:00;
- Зеленоград, р. п. Андреевка, 24Г. Обычно открываются 20 декабря;
- Зеленоград, р. п. Андреевка, поселок Голубое, вблизи земельного участка 50:09:0070106:789. Обычно открываются 20 декабря;
- Истра, Московская улица, 47Б. Пока закрыт, в прошлом году заработал с 20 декабря;
- Истра, деревня Давыдовское, с3, питомник растений Рябининых. Уже открыт, работает ежедневно с 8:00 до 17:00;
- Истра, Дедовск, Железнодорожная улица, 10. Пока закрыт;
- Муниципальный округ Истра, деревня Покровское, Центральная улица, 33. Пока не работает, в прошлые годы открывался после 15 декабря;
- Звенигород, мкрн Пронина, около дома 2. Откроют 15 декабря;
- Одинцовский г. о., село Юдино, 55Д и 55Е — два базара;
- Одинцово, улица Маршала Неделина, 9;
- Одинцово, улица Говорова, 9А;
- Одинцово, улица Свободы, 1;
- Одинцово, улица Маковского, 2А;
- Одинцово, Привокзальная площадь, 5В.
- Одинцовский г. о., р. п. Новоивановский, деревня Марфино, вл. 110;
Интересно
- Красногорск, Новорижское шоссе, 26-й километр, с1 (у ТЦ «Твой дом»). Пока закрыт;
- Красногорск, Подмосковный бульвар, у дома 2А. Пока не работает;
- Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, 28 (у ТЦ «Амбар»). Пока не работает;
- Красногорск, улица Зверева, 4а. Обычно начинает работу с 20 декабря;
- Красногорск, Путилковское шоссе, вл. 117, МКАД 71-й километр, 1 (ТЦ «Окей»). Пока закрыт, но может начать работу с 20 декабря;
- Красногорск, рп Нахабино, улица Институтская, у дома 25. Откроют примерно с 20 декабря;
Интересно
- Руза, улица Федеративная, 40;
- Рузский городской округ, деревня Нестерово, улица Летняя, 9;
- Рузский городской округ, р. п. Тучково, улица Кирова, 5;
- Можайск, улица 20-го Января, 8;
- Серпухов, поселок Большевик, улица Ленина, 3;
- Серпухов, улица Чернышевского, 29-Г;
- Серпухов, улица Красный Текстильщик, вблизи дома 19;
- Серпухов, улица Глазовская, 2;
- Серпухов, Московское шоссе, вблизи дома 55;
- Серпухов, улица Комсомольская, 2/9;
- Серпухов, улица Ворошилова, вблизи дома 123, 134 и 136 — три базара;
- Чехов, улица Товарная, 2 (вблизи ТК «Чеховский»);
- Чехов, улица Гагарина, 16 (вблизи ТЦ «Красный»);
- Чехов, улица Весенняя, вблизи дома 21/2 (площадка рядом с фонтаном);
- Чехов, Симферопольское шоссе, 1 (вблизи ТЦ «Карусель» и ТК «Губернский») — два базара;
- Чехов, улица Уездная, вблизи дома 10с2;
- м. о. Чехов, село Молоди, территория Автодорога М-2 Крым — Троицкое — Добрыниха, 3-й километр, с1;
- Подольск, мкрн Климовск, улица Симферопольская, 35;
- г. о. Подольск, улица Б. Серпуховская, 229 Б;
- Подольск, улица Комсомольская, 3, и улица Советская, 2/1 (центральный рынок);
- г. о. Подольск, улица Академика Доллежаля, 39;
- ЖК «Бутово Парк», 9;
- Видное, улица Петровский проезд, 14a;
- Видное, улица Кооперативная, 1;
- Видное, мкрн Купелинка, квартал Северный, 20;
- Видное, улица Завидная, у дома 24;
- Видное, улица Березовая, 1, 5, 9 и 10, — четыре базара;
- Видное, Советская улица, вл 10/1 и 48а — два базара;
- Видное, мкрн Солнечный, 10, у ТЦ «Курс»;
- Видное, улица Радужная, 2;
- Видное, улица ПЛК, 1В;
- Видное, Жуковский проезд, 17А;
- с/п Совхоз имени Ленина, 24-й км МКАД, ТК «Твой дом»;
- с/п Развилковское, поселок Развилка, напротив дома 10-А;
- с/п Молоковское, село Молоково, улица Школьная, у д. 6а;
- Лыткарино, улица Парковая, у строения 2;
- Ступино, улица Горького, 26 и 47 — два базара;
- Ступино, село Ситне-Щелканово, Торговая площадь, 7;
- Ступино, р. п. Михнево, улица Советская, возле дома 1;
- Коломна, площадь Восстания, 7 (вблизи ТК «Кадо»);
- Коломна, улица Октябрьской революции, 344 Б (вблизи ТК Меридиан) и 140А — два базара;
- Коломна, площадь Советская, 8 (вблизи ТК «Глобус»);
- Воскресенск, улица Зелинского, 2;
- Воскресенск, улица Советская, 3Б;
- Воскресенск, площадь Ленина, 5;
- Воскресенск, улица Энгельса, 15а;
- Воскресенск, город Белоозерский, улица Коммунальная, 54;
- Егорьевск, Касимовское шоссе, 1а;
- Бронницы, улица Советская, 116А, напротив ТЦ;
- деревня Анциферово, улица Лесная, 158;
- Куровское, улица Советская, 1а;
- Раменское, улица Гурьева, 4;
- Раменское, улица Космонавтов, 1В;
- Жуковский, улица Чкалова, 2-а, ТК «Жуковский пассаж»;
- Жуковский, село Быково, Театральная улица, 1с5;
- Жуковский, улица Кооперативная, с34;
- Орехово-Зуево, улица Бирюкова, 4а;
- Электрогорск, улица Горького, у д. 3Ас1;
- Павловский Посад, Привокзальная улица, 20 В4
- Павловский Посад, улица БЖД, 23;
- Павловский Посад, проспект Революции, у дома 34
- Павловский Посад, улица Большая Покровская, 32, с/х рынок;
- Электросталь, улица Мира, 31В;
- Электросталь, улица Красная, 10;
- Электросталь, улица Карла Маркса, 22;
- Ногинск-Технопарк, уч. 15 и 15 б (у ТЦ «Лемана Про»);
- Люберцы, Егорьевское шоссе, строение 2, ТД «Томилино»;
- Люберцы, 3-е почтовое отделение, 100, территория ТЦ «Городок»;
- Люберцы, Побратимов, у дома 7, территория магазина «Светофор»;
- Люберцы, улица Инициативная, 24А, 24Б, д. 14. стр. 5, территория рынка ТЦ «Фортуна»;
- Люберцы, улица Шоссейная, 2, территория рынка КГ «Энергосервис»;
- Люберцы, Октябрьский проспект, 360, территория ТЦ «Орбита»;
- Железнодорожный, улица Рождественская, 3;
- Железнодорожный, мкрн Саввино, улица Пригородная, 92;
- Железнодорожный, мкрн Павлино, 15Б;
- Реутов, Юбилейный проспект, 574
- Реутов, ул. Котовского, вл. 10;
- Реутов, Носовихинское шоссе, вл. 11;
- Реутов, улица Южная, вл. 2 (сквер);
- Реутов, улица Ленина, вл. 1а (напротив ТЦ «Карат»);
- Реутов, 2-й км МКАД, 2;
- Балашиха, шоссе Энтузиастов, вл. 11, с. 4;
- Балашиха, улица Советская, 10А;
- Балашиха, улица Свердлова, вл. 38;
- Черноголовка, улица Первая, 7А;
- Щелково, проспект Мира, 18, комплекс 5, строение 4;
- Щелково, улица Полевая, в районе дома 2;
- Щелково, улица Талсинская, 1 А (рынок «Центральный»);
- Щелково, Пролетарский проспект, 4к3, ТЦ «Ладья»;
- Пушкино, Московский проспект, у дома 1 (в районе часовни);
- Ивантеевка, улица Первомайская, в районе дома 13;
- Ивантеевка, Центральный проезд, в районе дома 8;
- Ивантеевка, улица Хлебозаводская, в районе дома 27;
- Королев, улица Ленина, 12;
- Королев, улица Карла Маркса, вблизи дома 3А;
- Королев, улица 50-летия ВЛКСМ, вблизи дома 6А;
- Королев, мкрн Юбилейный, улица Лесная, вблизи дома 12;
- Королев, улица Станционная, вблизи дома 24;
- Королев, улица Исаева, вблизи дома 2;
- Королев, проспект Космонавтов, 12А, 20А и 41, строение 1 — три базара;
- Королев, улица Горького, 27;
- Мытищи, бульвар Ветеранов, строение 3;
- Мытищи, улица Рождественская, 8;
- Мытищи, улица Коммунистическая, 10к1;
- Мытищи, Осташковское шоссе, 1 и 1к15 — два базара;
- Химки, мкрн ИКЕА, 4;
- Химки, Ленинградское шоссе, 5;
- Краснознаменск, улица Краснознаменская, 23а, прилегающая к рынку территория;
- Краснознаменск, улица Победы, 4Б.
Виртуальная карта елочных базаров Московской области доступна по ссылке.
Какой вид дерева предпочесть?
Классическая ель. Отличается пышностью и насыщенным ароматом, но имеет самый короткий срок жизни в помещении — полторы-две недели;
Сосна. Более вынослива, иглы длиннее и крепче держатся. Обладает менее выраженным, но стойким запахом. Может простоять три недели и более.
Пихта (датская или кавказская). Лидер по долговечности. Мягкие, неколючие иглы практически не осыпаются даже после высыхания. Сохраняет презентабельный вид до четырех-пяти недель.
Как выбрать живую елку
Правильный выбор дерева — залог того, что оно станет главным украшением праздника, а не источником хвойного ковра на полу. Эти критерии помогут отличить свежий экземпляр от залежавшегося:
- Тест на упругость: аккуратно сжать в ладони ветку у основания. Иголки качественной ели или сосны быстро восстановят форму. Если они сминаются и ломаются, дерево начало усыхать;
- Проверка крепления хвои: провести пальцами вдоль ветки, слегка против роста иголок. Допустимо опадание нескольких сухих внутренних игл. Массовое осыпание — явный признак потери влаги;
- Ствол: место спила должно быть светлым, влажным и выделять смолу. Сухой, потемневший срез с трещинами указывает на длительное хранение:
- Аромат: нужно поднести ветку к лицу. Свежесрубленное дерево издает интенсивный, чистый хвойный запах. Его отсутствие или слабое проявление — повод насторожиться;
- Перед оплатой следует приподнять дерево за ствол и стукнуть им о мягкую поверхность, например о снег. Здоровый экземпляр потеряет минимальное количество старых игл из глубины кроны.
Дома не заносить дерево сразу из мороза в теплую комнату. Ему лучше отлежаться в прохладном помещении — на лоджии или в тамбуре — шесть-восемь часов.
Перед установкой следует обновить срез, спилив два-три сантиметра ствола, и поместить елку в специальную подставку с резервуаром для воды.