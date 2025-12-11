В декабре в Московской области откроются десятки елочных базаров. Здесь можно не только выбрать пушистую красавицу для дома, но и окунуться в атмосферу зимней сказки. Где найти лучшие новогодние деревья в регионе и как купить идеальную елку, выяснил 360.ru.

Сергиев Посад, улица Осипенко, за остановкой «Северный пос.». Информации об открытии еще нет;

Сергиев Посад, мкрн Ферма, улица Мира, у дома 2а. Информации об открытии еще нет;

Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, возле дома 57. Информации об открытии еще нет;

Волоколамск, улица Панфилова, 22. Информации об открытии еще нет, в прошлые годы начинал работать с 18 декабря;

Волоколамск, улица Щекино, 3Б. В прошлые годы начинал работать с 18 декабря;

Шаховская, пгт, Шаховская, улица 1-я Советская, возле дома 28. Информации об открытии пока нет, обычно елочный базар начинает работать с 20 декабря;

Талдом, улица Собцова, 22а. Обычно начинается работать с 20 декабря по графику с 9:00 до 20:00. Более точная информация появится позднее;

Дубна, улица Энтузиастов, 4. Информации о работе пока нет, в прошлые годы был открыт с 10:00 до 21:00;

Дубна, улица Понтекорво, 14. Информации о работе пока нет, ранее функционировал ежедневно с 10:00 до 21:00;

Дубна, улица Центральная, 17. Информации о работе пока нет, в прошлые годы был открыт с 9:00 до 18:00;

Солнечногорск, улица Советская, вблизи дома 5/15. Информации о графике работы пока нет, в прошлом году работал с 10:00 до 20:00 или 22:00;

Одинцовский г. о., р. п. Новоивановский, деревня Марфино, вл. 110;

Одинцовский г. о., село Юдино, 55Д и 55Е — два базара;

Муниципальный округ Истра, деревня Покровское, Центральная улица, 33. Пока не работает, в прошлые годы открывался после 15 декабря;

Истра, деревня Давыдовское, с3, питомник растений Рябининых. Уже открыт, работает ежедневно с 8:00 до 17:00;

Истра, Московская улица, 47Б. Пока закрыт, в прошлом году заработал с 20 декабря;

Лобня, улица Маяковского, 4А. Открыто с 10:00 до 22:00;

Лобня, Краснополянский проезд, 2. Информации об открытии пока нет;

Сергиев Посад, проспект Красной Армии, у афиш ДК имени Гагарина. Информации об открытии еще нет;

Сергиев Посад, проспект Красной Армии, у дома 7. Информации об открытии еще нет;

Красногорск, рп Нахабино, улица Институтская, у дома 25. Откроют примерно с 20 декабря;

Красногорск, Путилковское шоссе, вл. 117, МКАД 71-й километр, 1 (ТЦ «Окей»). Пока закрыт, но может начать работу с 20 декабря;

Красногорск, улица Зверева, 4а. Обычно начинает работу с 20 декабря;

Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, 28 (у ТЦ «Амбар»). Пока не работает;

Красногорск, Подмосковный бульвар, у дома 2А. Пока не работает;

Красногорск, Новорижское шоссе, 26-й километр, с1 (у ТЦ «Твой дом»). Пока закрыт;

г. о. Подольск, улица Б. Серпуховская, 229 Б;

м. о. Чехов, село Молоди, территория Автодорога М-2 Крым — Троицкое — Добрыниха, 3-й километр, с1;

Чехов, Симферопольское шоссе, 1 (вблизи ТЦ «Карусель» и ТК «Губернский») — два базара;

Чехов, улица Весенняя, вблизи дома 21/2 (площадка рядом с фонтаном);

Серпухов, улица Ворошилова, вблизи дома 123, 134 и 136 — три базара;

Коломна, улица Октябрьской революции, 344 Б (вблизи ТК Меридиан) и 140А — два базара;

Ступино, улица Горького, 26 и 47 — два базара;

Видное, Советская улица, вл 10/1 и 48а — два базара;

Видное, улица Березовая, 1, 5, 9 и 10, — четыре базара;

г. о. Подольск, улица Академика Доллежаля, 39;

Ногинск-Технопарк, уч. 15 и 15 б (у ТЦ «Лемана Про»);

Пушкино, Московский проспект, у дома 1 (в районе часовни);

Мытищи, Осташковское шоссе, 1 и 1к15 — два базара;

Королев, проспект Космонавтов, 12А, 20А и 41, строение 1 — три базара;

Какой вид дерева предпочесть?

Классическая ель. Отличается пышностью и насыщенным ароматом, но имеет самый короткий срок жизни в помещении — полторы-две недели;

Сосна. Более вынослива, иглы длиннее и крепче держатся. Обладает менее выраженным, но стойким запахом. Может простоять три недели и более.

Пихта (датская или кавказская). Лидер по долговечности. Мягкие, неколючие иглы практически не осыпаются даже после высыхания. Сохраняет презентабельный вид до четырех-пяти недель.