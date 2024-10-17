Элемент декора. Как домашних животных превратили в игрушку

Блогер Оксана Самойлова завела дома камерунскую козу. Инфлюенсер наряжает животное в свитеры и комбинезоны, из-за чего подписчики обрушились на нее с хейтом. Дело в том, что камерунская коза не мерзнет при плюсовой температуре, а в одежде наоборот может перегреться. Почему заводить таких домашних животных стало модно, 360.ru рассказала директор Фонда защиты городских животных, коворкинга «Котобюро» и ветклиники «Урбанвет» Екатерина Дмитриева.

«Думаю, что люди часто заводят животных просто как элемент декора. И это вопрос вообще достаточно серьезный, потому что у нас даже на неправильных выставках размещают животных на стендах. <…> Извините, но у нас на Патриарших прудах выпускают лебедей, подрезая им крылья, чтобы они не улетели с пруда», — заметила она.

Дмитриева подчеркнула, что это проблема будет длиться долго. По ее мнению, пока люди не перестанут употреблять в пищу мясо, в глобальном смысле в отношении животных ничего не изменится.

«Понимаете, вам сейчас козу жалко, а потом вы пойдете в магазин и купите куриную котлету. <…> Мы можем минимизировать вред для животного мира, животные не игрушки», — пояснила она.

Как заметила Дмитриева, корень проблемы в том, что люди эксплуатируют животных для достижения своих целей. И речь не только о мясе. Часто животные становятся средством развлечения, в том числе для привлечения подписчиков.