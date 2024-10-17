Элемент декора. Как домашних животных превратили в игрушку
Директор ветклиники «Урбанвет» Дмитриева: животные стали средством развлечения
Блогер Оксана Самойлова завела дома камерунскую козу. Инфлюенсер наряжает животное в свитеры и комбинезоны, из-за чего подписчики обрушились на нее с хейтом. Дело в том, что камерунская коза не мерзнет при плюсовой температуре, а в одежде наоборот может перегреться. Почему заводить таких домашних животных стало модно, 360.ru рассказала директор Фонда защиты городских животных, коворкинга «Котобюро» и ветклиники «Урбанвет» Екатерина Дмитриева.
«Думаю, что люди часто заводят животных просто как элемент декора. И это вопрос вообще достаточно серьезный, потому что у нас даже на неправильных выставках размещают животных на стендах. <…> Извините, но у нас на Патриарших прудах выпускают лебедей, подрезая им крылья, чтобы они не улетели с пруда», — заметила она.
Дмитриева подчеркнула, что это проблема будет длиться долго. По ее мнению, пока люди не перестанут употреблять в пищу мясо, в глобальном смысле в отношении животных ничего не изменится.
«Понимаете, вам сейчас козу жалко, а потом вы пойдете в магазин и купите куриную котлету. <…> Мы можем минимизировать вред для животного мира, животные не игрушки», — пояснила она.
Как заметила Дмитриева, корень проблемы в том, что люди эксплуатируют животных для достижения своих целей. И речь не только о мясе. Часто животные становятся средством развлечения, в том числе для привлечения подписчиков.
Хайп на животных
Дмитриева подчеркнула, что ситуация с блогером — очередной способ эксплуатации животных.
«Это полностью непонимание вообще, что такое животное, как с ним обращаться и так далее. Потом другие подобные люди красят своих животных, делают татуировки сфинксам. То есть относятся к животным как к аксессуару», — высказалась директор Фонда защиты городских животных.
Эту проблему можно рассматривать только с морально-этической точки зрения. На законодательном уровне вряд ли получится что-то предъявить, заметила собеседница 360.ru. Она напомнила, что животное по гражданскому кодексу — это имущество.
«Вот если там коза умрет от перегрева, то можно будет там как-то поднять этот вопрос в социальных сетях, но под статью о жестоком обращении с животными это не попадет», — добавила она.
Животное — наиболее уязвимое существо в мире, резюмировала Дмитриева.