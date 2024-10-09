Оксана Самойлова одела памперс на подаренную Джиганом козу

Оксана Самойлова приучила козу ходить по дому в подгузнике

Модель Оксана Самойлова недавно получила от своего мужа, репера Джигана, в подарок козу. Блогер пообещала делиться в Instagram* «козлиными историями» и рассказывать о трудностях содержания питомца.

«Но коза это молочная. Мы хотим питаться, домашним молочком, но это будет намного позже. Сейчас ей четыре месяца получается», — отметила она.

Самойлова также рассказала, что камерунскую козочку назвали Мими. Блогер призналась, что пока не знает, как правильно обращаться с питомцем. По ее словам, многие мечтают о козе.

Джиган и Самойлова разместили козу прямо в доме. Чтобы животное «не наделало дел», оно носит памперс.

Ранее сообщалось, что дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой начала самостоятельно зарабатывать деньги. Она устроилась официанткой в ресторан.

Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.