Электронное пенсионное удостоверение в 2025-м: как получить и пользоваться QR-кодом

В России ввели в обращение электронное удостоверение пенсионера. Его может получить любой пожилой гражданин, который вышел на заслуженный отдых. Как это сделать, зачем нужен такой документ и заменит ли он физическое свидетельство — в материале 360.ru.

QR-код можно показать везде, где требуется подтвердить свой статус и право на льготную услугу: в общественном транспорте, аптеке и других учреждениях.

Электронные удостоверения появились в октябре 2025 года. Нововведение стало частью работы фонда по созданию цифровых профилей для льготных категорий граждан.

«Это следующий шаг в масштабной программе цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным», — сообщили в Социальном фонде России.

Электронное пенсионное удостоверение выглядит как индивидуальный QR-код, который присваивается каждому пенсионеру в России.

«Обладателю QR-кода больше не нужно носить его (пенсионное удостоверение, — прим. ред.) с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал „Госуслуги“, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять», — рассказал глава Соцфонда Сергей Чирков.

Как получить электронное удостоверение пенсионера

Для получения QR-кода не нужно подавать никаких заявлений. Если человек получает пенсию, он у него уже есть.

Электронное удостоверение можно найти в личном кабинете на портале госуслуг.

Для тех, кто недавно стал пенсионером, QR-код сформируется автоматически в течение 10 дней после назначения выплат.

Пенсионер имеет право не пользоваться им, если не захочет.