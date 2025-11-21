Электронное пенсионное удостоверение в 2025-м: как получить и пользоваться QR-кодом
Российским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение
В России ввели в обращение электронное удостоверение пенсионера. Его может получить любой пожилой гражданин, который вышел на заслуженный отдых. Как это сделать, зачем нужен такой документ и заменит ли он физическое свидетельство — в материале 360.ru.
Что такое электронное удостоверение пенсионера
Электронное пенсионное удостоверение выглядит как индивидуальный QR-код, который присваивается каждому пенсионеру в России.
«Это следующий шаг в масштабной программе цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным», — сообщили в Социальном фонде России.
Электронные удостоверения появились в октябре 2025 года. Нововведение стало частью работы фонда по созданию цифровых профилей для льготных категорий граждан.
Как пользоваться электронным удостоверением пенсионера
QR-код можно показать везде, где требуется подтвердить свой статус и право на льготную услугу: в общественном транспорте, аптеке и других учреждениях.
«Обладателю QR-кода больше не нужно носить его (пенсионное удостоверение, — прим. ред.) с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал „Госуслуги“, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять», — рассказал глава Соцфонда Сергей Чирков.
Как получить электронное удостоверение пенсионера
Для получения QR-кода не нужно подавать никаких заявлений. Если человек получает пенсию, он у него уже есть.
Электронное удостоверение можно найти в личном кабинете на портале госуслуг.
Для тех, кто недавно стал пенсионером, QR-код сформируется автоматически в течение 10 дней после назначения выплат.
Пенсионер имеет право не пользоваться им, если не захочет.
Что будет с бумажным удостоверением пенсионера
QR-код станет полноценной альтернативой привычному бумажному документу, но не заменит его.
Бумажные или пластиковые удостоверения остаются действительными.
Те, у кого их нет, могут получить их в Соцфонде или МФЦ.