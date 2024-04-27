Глава «Союза пешеходов» Соколов предложил ввести экзамен на права для водителей электросамокатов | 360°

Общество 27 апреля 2024, 12:41 Глава «Союза пешеходов» Соколов предложил ввести экзамен на права для водителей электросамокатов

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Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов предложил ввести права для водителей электросамокатов из-за повышенной опасности транспорта. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Начиная с 2019 года, статистика говорит, что по вине электросамокатчиков неоднократно случались смертельные аварии.

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«Они так же, как и водители мопедов и автомобилисты, не имеют права покинуть место ДТП», — сказал Соколов.

Некоторые из водителей электросамокатов ездят по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, что провоцирует еще больше ДТП, добавил общественный деятель.