Эксперты обсудили миграционные вызовы для России и Центральной Азии

30 июня в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол «Россия в Большой Евразии в XXI веке: мировые тенденции миграционных процессов», сообщает пресс-служба мероприятия. Его организаторами стали информационно-консалтинговый центр «Аксон», Философский клуб «Цивилизационное будущее России» и ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Концептуальную основу обсуждения задал старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Сегал. Он предложил рассматривать будущее не только через призму существующих тенденций, но и с позиции целеполагания.

Модератором круглого стола стал профессор КИУ имени В. Г. Тимирясова Олег Агапов. В своем выступлении он отметил изменение содержания понятия «Большая Евразия». Затем Агапов совместно с исполнительным директором ИКЦ «Аксон» Олегом Нуждиным представил доклад, посвященный объективным причинам миграционных процессов в Центральной Азии. Они подчеркнули, что регион характеризуется одним из самых высоких уровней рождаемости и безработицы, а РФ остается главным направлением трудовой миграции.

Эксперт ИКЦ «Аксон» Лия Фаррахова посвятила свое выступление проблеме водного кризиса в Центральной Азии. По ее словам, за последние четыре десятилетия обеспеченность водными ресурсами сократилась более чем в 3 раза. Это усиливает социальную напряженность, создает дополнительную нагрузку на сельское хозяйство и рынок труда. В случае реализации наиболее неблагоприятного сценария Россия может столкнуться с увеличением потока климатических мигрантов из региона.

Первый заместитель генерального директора Агентства «ОКА» Дмитрий Кирилин рассказал о практике экономической и социальной адаптации квалифицированных переселенцев. Он отметил, что одной из причин недостаточного контроля над миграционными процессами в прошлом было отсутствие современных цифровых инструментов. По его оценке, в 2024–2025 годах благодаря государственным нововведениям ситуация начала меняться.

Руководитель Исследовательской группы «ЦИРКОН» Игорь Задорин представил анализ изменений миграционных предпочтений жителей постсоветского пространства. Кроме того, он обратил внимание на использование миграционных потоков в качестве инструмента политического давления.

С докладами также выступили председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Н. И. Лобачевского Михаил Рыхтик, аналитик Центра «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков, доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Узкая и другие участники.

По итогам круглого стола участники сформировали предложения, направленные на повышение эффективности и безопасности интеграции мигрантов, а также на укрепление гуманитарного влияния России.