Сегодня 13:33 Экономия на штрафах. В ГД предложили освободить россиян от бессмысленных наказаний Депутат Мосгордумы Воропаева: штраф за отсутствие бумажных прав нужно отменить Эксклюзив

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Депутаты ГД при поддержке партии ЛДПР разработали пакет поправок, который может освободить граждан от уплаты 28 видов штрафов. Что именно изменят, рассказала ведущей Регине Понамаревой в эфире 360.ru первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.

Долой лишние бумаги По ее словам, инициатива направлена на устранение устаревших норм, создающих излишнюю нагрузку на население. «Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые сегодня переведены в электронный вид. В частности, водительские права», — сказала она. Так, водителям больше не придется беспокоиться о штрафе, если они забудут физическое удостоверение при наличии цифровой копии в приложении «Госуслуги». Аналогичное послабление коснется и подтверждения регистрации транспортного средства.

Свобода на своем участке Кроме того, депутаты считают необходимым пересмотреть некоторые экологические нормы. Например, предложили не штрафовать владельцев частных домов за мойку автомобиля на собственном участке, если это не наносит вреда природе, а также разрешить убирать непригодные деревья на своей земле. «За это у нас тоже есть штраф. И многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными — изжили себя. Когда их принимала ГД, возможно, они имели актуальность. Сегодня они эту актуальность потеряли», — сказала Воропаева.

Переход без риска Также внимание в инициативе уделили пешеходам. Внесение поправок позволит не привлекать к ответственности граждан за переход дороги в неположенном месте, если на этом участке нет интенсивного движения и отсутствует реальная угроза безопасности. «Если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, может быть назначен штраф, но если это дорога и там нет движения, <…> то также может быть назначен штраф. И такие вещи мы предлагаем отменить», — заявила депутат.