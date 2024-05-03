Ефимов: на части бывшей промзоны «Грайвороново» реализуют три проекта КРТ | 360°

Общество 03 мая 2024, 09:11 Ефимов: на части бывшей промзоны «Грайвороново» реализуют три проекта КРТ Unsplash

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Современное городское пространство с жильем, объектами инфраструктуры и рабочими местами появится в бывшей столичной промзоне «Грайвороново». На этом месте построят свыше 750 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые объекты будут возводить в рамках программы комплексного развития территорий. Специалисты построят более 430 тысяч квадратных метров жилья, в том числе около 186 тысяч квадратных метров для целей программы реновации, сообщил Ефимов.

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«В рамках проектов возведут свыше 178 тысяч квадратных метров промышленных и около 142 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Ефимов подчеркнул, что в итоге на юго-востоке столицы появятся более шести тысяч рабочих мест.

Проект комплексного развития участка реализует правообладатель ООО «Спутник-МС». Он возведет почти 50 тысяч квадратных метров недвижимости, а в том числе хоккейный центр и современное жилье.

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«В Рязанском районе будет реализовано два проекта КРТ. Участок площадью 16,27 гектара реорганизуют назначенные городом операторы», — сообщил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В бывшей промзоне построят 161,8 тысячи квадратных метров жилья, 82,5 тысячи квадратных метров общественных и деловых объектов и производство, площадь которого составит 9,7 тысячи «квадратов»,

«Инвестор, который займется редевелопментом участка площадью свыше 22,5 гектара, определен по результатам торгов. Он сможет построить почти 450 тысяч квадратных метров недвижимости», — указал Гаман.

На участках бывшей промзоны возведут учебные учреждения, в которых появятся 725 мест для школьников и 500 мест для воспитанников детского сада. Также в этом районе построят два спорткомплекса площадью 29,2 тысячи квадратных метров, логистический и торговые центры, офисы, кафе и другие объекты.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что в Рязанском районе Москвы обеспечили расселение 17 домов, из которых 12 домов уже демонтировали.

«Всего по программе реновации в Рязанском районе будут расселены 72 дома, новое современное комфортное жилье получат свыше 14 тысяч жителей района», — объяснил он.

Программа комплексного развития территорий позволяет создать на месте бывших промзон городские кварталы с комфортным жильем и качественной инфраструктурой. Сейчас в Москве в стадии реализации находятся 228 проектов, общая площадь которых составляет около 2,7 тысячи гектаров.

Ранее Ефимов рассказал, что москвичи за четыре года выкупили у города 49 гектаров земли со скидкой. Благодаря праву выкупа жители сэкономили 1,5 миллиарда рублей.