Ефимов: москвичи выкупили у города почти 450 участков со скидкой под частные дома | 360°

Общество 28 апреля 2024, 12:08 Ефимов: москвичи выкупили у города почти 450 участков со скидкой под частные дома Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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Жители столицы за четыре года выкупили за 40% от кадастровой стоимости 49 гектаров земли, которую они арендовали у города для индивидуального жилищного строительства. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра напомнил, что физические лица — собственники объектов недвижимости имеют право выкупить у города земельные участки для ИЖС со скидкой 60% от кадастровой стоимости начиная с апреля 2020 года.

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«За это время жители приобрели у города таким образом 449 земельных участков общей площадью 49 гектаров. Благодаря этому москвичи сэкономили около 1,5 миллиарда рублей», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Возможностью выкупа участков могут воспользоваться только собственники объектов недвижимости, расположенных на земле с разрешенным использованием для ИЖС, личного подсобного хозяйства и садоводства во всех округах Москвы.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с начала 2024 года москвичи выкупили у города 33 земельных участка за 40% от их кадастровой стоимости.

«Общая площадь территорий составляет 3,8 гектара. Благодаря праву выкупа участков со скидкой экономия жителей составила 114,3 миллиона рублей», — уточнил Гаман.

Для заключения договора купли-продажи земельных участков требуется обратиться в департамент городского имущества для оказания госуслуги по предоставлению земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений.

Заявление можно подать через портал mos.ru. Услугу предоставляют бесплатно исключительно в электронном виде.

Рассчитать стоимость участка для выкупа можно заранее, уточнив его кадастровую стоимость на сайте Росреестра.