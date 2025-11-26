Сегодня 05:53 Ее забота в огне не горит. Как отметить День матери и что подарить? Член СПЧ Боровова рассказала, как появился День матери в современной России 0 0 0 Фото: Malin Wunderlich/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В конце ноября Россия в очередной раз погрузится в атмосферу особой теплоты и благодарности — вся страна будет отмечать День матери. Как он появился и где еще есть, выяснил 360.ru.

Когда отмечают День матери в России и мире День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2025-м дата выпадает на 30 ноября. В большинстве стран мира событие приходится на второе воскресенье мая. Так делают в США, Канаде, Германии, Финляндии, Японии, Турции, Австралии, Бразилии, Эстонии, Дании, Бельгии и Италии. В Грузии День матери празднуют 3 марта, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Египте — 21 марта, в Армении — 7 апреля, в Венгрии, Испании, Литве и Португалии — в первое воскресенье мая, в Греции — 9 мая, на Филиппинах — 10 мая. Ближе всех к России по дате Белоруссия — День матери там отмечают 14 октября. История Дня матери Праздник матерей впервые отметили в Российской империи 1 декабря 1915 года. Это произошло в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора-скаутмастера Рагнара Фернберга.

В современной России праздник связывают с сообществами матерей, которые образовались с целью позаботиться о правах детей в сфере медицины и образования, рассказала 360.ru член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, председатель организации «Наши дети», сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки Ирина Боровова. «Появилось желание, чтобы был отдельный день, когда мы можем выделить не просто женщину, но еще и маму. Тогда и организовали этот праздник», — отметила эксперт. Событие отметили 2 мая 1993 года. Первым регионом, который утвердил празднование Дня матери, стала Республика Саха (Якутия). Ему отвели третье воскресенье октября. В 1998 году президент Борис Ельцин установил общероссийский День матери в последнее воскресенье ноября.

Традиции Дня матери В праздник принято говорить о женщинах, которые заботятся о сиротах, детях-инвалидах, то есть о тех, кто взял на себя большую социальную ответственность и с достоинством ее несет, отметила Боровова. Также в этот день награждают матерей-героинь — женщин, у которых 10 и более детей. «Есть региональные и федеральные награды. Кроме того, существует орден Родительской Славы, которым тоже награждают в День матери», — объяснила общественный деятель. В преддверии Дня матери в школах и детсадах организовывают тематические мероприятия: концерты и линейки с приглашением мам. Младшие школьники готовят осенние поделки и открытки в подарок. Также проходит всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». Участники могут отправлять открытки и письма с изображением медвежонка и незабудки — символом того, что нельзя забывать маму. Те, кто находится далеко от родительниц, обычно звонят и поздравляют с праздником.

В США и Австралии принято надевать цветок гвоздики. Цвет имеет значение: цветная гвоздика говорит о том, что мама жива, а белые цветы прикалывают в память об ушедших родственницах. Как оригинально поздравить маму с праздником Любой матери будет приятно, если ее поздравят с праздником уже взрослые лети, подчеркнула Боровова. Это можно сделать, отправив букет цветов или просто позвонив. Очень трогательно, когда маленькие дети готовят подарки, сделанные своими руками. Однако как поздравить маму оригинально? Вот несколько идей, которые тронут ее сердце и точно запомнятся. Вернуть маму в ее молодость Организовать тематический вечер, посвященный ее любимой музыке, фильмам или книгам эпохи, когда она была молодой. Следует подготовить плейлист с хитами ее юности, найти в архивах семейные фото того времени и создать атмосферу, которая перенесет на один вечер на несколько десятилетий назад. «Сертификат исполнения мечты» У каждой мамы есть маленькая, но отложенная мечта. Вероятно, она всегда хотела научиться рисовать, сплавиться по реке или просто выспаться. Следует заранее выведать сокровенное и оформить персональный сертификат с обязательством исполнить мечту. Это может быть запись на мастер-класс, билет на концерт любимого исполнителя или официальный «выходной» для мамы, когда ребенок возьмет на себя все домашние хлопоты.

Озвученное письмо Вместо обычной открытки записать голосовое сообщение, а в нем подробно вспомнить несколько самых теплых и смешных моментов из детства. Живой голос с дрожью в интонациях и искренними эмоциями передаст чувства любви и благодарности ребенка гораздо сильнее, чем самая красивая открытка с текстом. Создать «Музей маминых достижений» Оформить красивую коробку или альбом с «экспонатами», подтверждающими, что мама — настоящая супергероиня. Это могут быть фото пирога, испеченного ребенком по маминому рецепту, зачетки, дипломы, рисунки внуков, бирка из роддома и смешная записка учителя. Такой подарок наглядно покажет, сколько всего она сделала и какого масштаба ее личность.