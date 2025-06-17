Сегодня 13:46 Джинсы, джаз и свобода. Почему Иран отказался быть Парижем Ближнего Востока 0 0 0 Фото: Стоп-кадр видео Free Iran Network Общество

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Всего около полувека назад Иран разительно отличался от нынешнего. В 60-70-х годах XX века страну называли Парижем Ближнего Востока. Атмосфера была соответствующая: модные бутики, женщины в коротких юбках, джазовые концерты в столичных кафе. Культурный расцвет сопровождался бурным экономическим подъемом и масштабной модернизацией. На Западе Иран считали одним из самых прогрессивных и светских мусульманских государств. Изменилась картина всего за один год.

Прорыв экономики В 1960–70-е годы Иран переживал период стремительного прогресса. Шах Мохаммед Реза Пехлеви инициировал программу глубоких преобразований — «Белую революцию». Это была серия экономических и социальных реформ без насильственной смены власти. Крестьяне получили землю, по всей стране возводили промышленные предприятия, внедрили систему образования для всех, а женщины обрели политические права.

Фото: Стоп-кадр видео Free Iran Network

Благодаря нефтяному буму экономика стремительно набирала обороты — темпы роста составляли + 10…+12% ежегодно. Тегеран преображался на глазах: улицы заполняли современные автомобили, бутики и отели, а уровень жизни неуклонно повышался, укрепляя веру в процветающее будущее.

Женщины без хиджаба До Исламской революции иранские женщины не были обязаны носить хиджаб и могли наряжаться во что захотят. На улицах можно было встретить девушек в джинсах, с непокрытой головой и на высоких каблуках. Кроме того, женщины активно участвовали в общественной жизни: получали высшее образование, занимали государственные должности, работали врачами, учеными и тележурналистами.

Фото: Стоп-кадр видео Free Iran Network

Культура и искусство При шахском режиме особое внимание уделялось развитию культуры. Шахиня Фарах Пехлеви лично занималась созданием музеев, поддержкой театров и открытием библиотек. Именно благодаря ее покровительству создали много организаций, которые способствовали развитию исторического и современного иранского искусства как внутри страны, так и в западном мире. Визитной карточкой культурной политики стал Ширазский фестиваль искусств, собиравший мировых звезд. Благодаря этому Иран стал привлекательным не только для нефтяных инвесторов, но и для творческой элиты со всего мира.

Фото: Стоп-кадр видео Free Iran Network

Обратная сторона: от запрета оппозиции до ужасов САВАК Но при всей прогрессивности шахский режим оставался диктатурой: оппозиция была под запретом, любую критику власти жестко пресекали. Тогда же действовала тайная шахская полиция САВАК, следящая за инакомыслящими, — ее агенты арестовывали неугодных и подвергали их страшным пыткам. Рост экономики, несмотря на высокие темпы, не принес благосостояния государству: доходы от нефти оседали в карманах элиты, а сельские районы оказались в нищете. Кроме того, западный образ жизни вызывал раздражение у религиозных лидеров. Эти нарастающие противоречия в конечном итоге и привели страну к революционному взрыву.

Фото: Стоп-кадр видео Free Iran Network

Новая глава Исламская революция захлестнула государство в 1978–1979 годах. До ее начала в числе партнеров Ирана были США и Израиль — с последним Исламская Республика теперь находится на грани ядерной войны, обмениваясь разрушительными ракетными ударами. Революционные события обернулись эмиграцией шахиншаха Мохаммеда Резы Пехлеви (годы правления — 1941-1979) из династии Пехлеви. В Иран вернулся опальный аятолла Хомейни, который в итоге возглавил новую администрацию. В марте 1979 года в стране прошел референдум по вопросу дальнейшего устройства, а 1 апреля Иран провозгласили Исламской Республикой с иной политической системой и строгими религиозными нормами. И наступило счастливая жизнь? Навряд ли. Сейчас (особенно в крупных городах страны) подавляющее большинство жителей буквально ненавидят бытовые ограничения, которые им навязали, отметил в беседе с 360.ru политолог Сергей Марков. С учетом этого, по его прогнозу, одряхлевшему режиму аятолл стоит быть готовыми к возможным протестам внутри страны (чего, к слову, очень хотели бы на Западе).