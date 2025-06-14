Удары Израиля обрушат режим аятолл? Куда заведет Иран начавшееся противостояние

Перешедший в горячую фазу с взаимными ударами конфликт между Израилем и Ираном грозит потерей власти режиму аятолл и разделом страны на отдельные территории. Подробности — в материале 360.ru.

Кто вошел в большую коалицию

Начавшееся противостояние станет серьезным шагом к свержению иранских аятолл. Но руку к этому процессу приложит не только Израиль, а большая коалиция стран с участием США, Европы и арабских государств, которые негативно относятся к действующему режиму, заявил 360.ru политолог, генеральный директор «Института политических исследований Сергей Марков. Он пояснил, что американцы рассматривают Иран как своего главного врага на Ближнем Востоке с 1979 года, когда вооруженные активисты захватили посольство США в Тегеране и на протяжении года удерживали дипломатов в заложниках.

Фото: Ircs/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Активное участие в свержении власти в Иране примут страны Европы. Во Франции традиционно сильна иранская община. Арабские страны также не останутся в стороне, потому что они сунниты, а Иран — шииты. Борьба между исламскими течениями длится уже более 1000 лет», — заявил Марков.

Он добавил, что ослабевшему и одряхлевшему режиму аятолл нечего противопоставить большой коалиции, особенно из-за высокого уровня недовольства среди своего населения.

Фото: Iranian Supreme Leader’S Office/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Подавляющее большинство жителей крупных городов Ирана не любят или даже ненавидят бытовые ограничения, которые им навязали. <…> Поэтому протесты внутри страны очень и очень возможны», — спрогнозировал эксперт.

По словам Маркова, удары израильской авиации по ядерным объектам Ирана и свержение политического режима тесно связаны между собой. Это угроза всем странам региона и дополнительное укрепление власти аятолл. «Поэтому на первом этапе противники Ирана намерены убрать всякую возможность создания ядерного оружия, а вторым — изменить политический режим», — подчеркнул политолог.

Вслед за переворотом развал страны?

Марков отметил, что объединившиеся против Ирана страны намерены не просто изменить политический строй страны, но и разделить ее на несколько территорий. «Не думаю, что Трамп преследует эту цель, но у некоторых государств эти планы на столе. Это Израиль, британцы, которые в своем время были колониальной силой в регионе, а также всякие спецслужбы, которые опасаются появления в Иране сильного лидера», — пояснил политолог.

Фото: Faisal Bashir/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Он подчеркнул, что в качестве примера они рассматривают Россию, где после окончания холодной войны и развала Советского Союза появился сильный лидер — президент Владимир Путин, которым сильно недовольны на Западе.

Сейчас они хотят нанести поражение России через Украину, свергнуть Путина, чтобы поставить прозападного лидера и обязательно разделить страну на 10-15 территорий, чтобы окончательно ликвидировать. Сергей Марков Политолог

Политолог добавил, что сейчас в таком же положении оказался Иран. Разделить страну станет намного проще, так как там есть компактные проживания азербайджанцев, арабов и курдов. На персов приходится только 50% от всего населения. «Поэтому вопрос о разделении Ирана непременно встанет. Весь этот процесс инспирируют через национальные противоречия», — добавил Марков. Подводя итог, он не исключил, что дальнейший сценарий может поставить под вопрос существование не только Ирана, но и Израиля как главных болевых точек региона. «Нельзя концентрировать вокруг себя столько всеобщей ненависти. Это большая стратегическая ошибка», — пояснил Марков.