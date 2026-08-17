Дым над Камчаткой. Как извержение вулкана Ключевского отразится на турпотоке
Член правления РСТ Ромашкин назвал извержение Ключевского нормой для Камчатки
Облако пепла от камчатского вулкана Ключевской протянулось почти на 420 километров. Однако обстановка не критичная, угрозы для путешественников в регионе нет. Подробнее о ситуации — в материале 360.ru.
Происходит почти каждое лето
Как отметили в Российском союзе туроператоров (РСТ), возможные запреты могут затронуть в первую очередь авиаперелеты и определенные тропы поблизости от вулкана.
«Извержение вулканов на Камчатке не является каким-то экстраординарным событием. Это происходит практически каждое лето», — заявил член правления РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, Ключевской выбрасывал пепел и в прошлом году. Активность вулканов на Камчатке происходит с завидной периодичностью, поэтому такая ситуация совершенно обычная для региона.
Он отметил, что туристам ничего не грозит, а сопровождающие их инструкторы отслеживают траекторию пеплового облака и потенциальные запреты для авиасообщения.
«Насколько мы видим сейчас, пепел распространяется на восток, поэтому туристическая активность, вероятно, вообще не будет затронута», — заявил эксперт.
Он отметил, что к вечеру картина прояснится. Возможно, какие-то зоны закроют, но вероятность этого маленькая. Скорее всего, все экскурсии пройдут по плану, а путешественники даже смогут сделать эффектные снимки извержения.
Серьезной опасности для туристов нет
Бренд-менеджер Russia Discovery, эксперт РСТ Валерия Кажура, в свою очередь, тоже подтвердила, что нынешняя обстановка для Камчатки является абсолютно нормальной.
«Ничего критичного не происходит: угрозы для жизни туристов нет, активного движения лавы также не наблюдается, пеплопады незначительные», — сказала она.
Эксперт объяснила, что самое вероятное — слабый пепловый налет в соседних поселках — Ключи и Усть-Камчатск. Серьезной опасности для туристов нет.
Кажура порекомендовала отдыхающим и жителям держаться подальше от склонов вулкана. Также действует предупреждение для авиации, поэтому не исключаются краткосрочные запреты на пролет в районе распространения пеплового шлейфа.
В РСТ подчеркнули, что в регионе пока не наблюдается серьезного воздействия извержения на турпоток. Туроператоры следят за ситуацией и в случае необходимости скорректируют отдельные маршруты, учитывая рекомендации профильных служб.