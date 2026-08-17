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Дым над Камчаткой. Как извержение вулкана Ключевского отразится на турпотоке

Член правления РСТ Ромашкин назвал извержение Ключевского нормой для Камчатки

Фото: РИА «Новости»

Облако пепла от камчатского вулкана Ключевской протянулось почти на 420 километров. Однако обстановка не критичная, угрозы для путешественников в регионе нет. Подробнее о ситуации — в материале 360.ru.

Происходит почти каждое лето

Как отметили в Российском союзе туроператоров (РСТ), возможные запреты могут затронуть в первую очередь авиаперелеты и определенные тропы поблизости от вулкана.

«Извержение вулканов на Камчатке не является каким-то экстраординарным событием. Это происходит практически каждое лето», — заявил член правления РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, Ключевской выбрасывал пепел и в прошлом году. Активность вулканов на Камчатке происходит с завидной периодичностью, поэтому такая ситуация совершенно обычная для региона.

Он отметил, что туристам ничего не грозит, а сопровождающие их инструкторы отслеживают траекторию пеплового облака и потенциальные запреты для авиасообщения.

«Насколько мы видим сейчас, пепел распространяется на восток, поэтому туристическая активность, вероятно, вообще не будет затронута», — заявил эксперт.

Он отметил, что к вечеру картина прояснится. Возможно, какие-то зоны закроют, но вероятность этого маленькая. Скорее всего, все экскурсии пройдут по плану, а путешественники даже смогут сделать эффектные снимки извержения.

Фото: РИА «Новости»

Серьезной опасности для туристов нет

Бренд-менеджер Russia Discovery, эксперт РСТ Валерия Кажура, в свою очередь, тоже подтвердила, что нынешняя обстановка для Камчатки является абсолютно нормальной.

«Ничего критичного не происходит: угрозы для жизни туристов нет, активного движения лавы также не наблюдается, пеплопады незначительные», — сказала она.

Эксперт объяснила, что самое вероятное — слабый пепловый налет в соседних поселках — Ключи и Усть-Камчатск. Серьезной опасности для туристов нет.

Кажура порекомендовала отдыхающим и жителям держаться подальше от склонов вулкана. Также действует предупреждение для авиации, поэтому не исключаются краткосрочные запреты на пролет в районе распространения пеплового шлейфа.

В РСТ подчеркнули, что в регионе пока не наблюдается серьезного воздействия извержения на турпоток. Туроператоры следят за ситуацией и в случае необходимости скорректируют отдельные маршруты, учитывая рекомендации профильных служб.

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