Извержение самого высокого действующего вулкана Евразии началось на Камчатке

На Камчатке началось вершинное извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщила пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Новое вершинное извержение вулкана Ключевской на Камчатке началось <…> Наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана (свечение над вершиной в ночное время), повышенная фумарольная его активность», — уточнили ученые.

Сейсмологи предупредили, что аэрозольные шлейфы вулкана могут представлять опасность для местной авиации. Позже ученые добавили, что извержение стремительно развивается.

Ранее в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, эвакуировали около 400 человек из деревень Эль-Порвенир и Лас-Лахитас. Власти страны объявляли второй по уровню опасности режим тревоги. Потоки лавы стекали по южным и западным склонам вулкана, а столб пепла поднялся на шесть километров.