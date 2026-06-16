Двойная пенсия, ужесточение кредитов, сделки по биометрии: что изменится с 1 июля 2026 года
С 1 июля 2026 года жизнь россиян традиционно изменится благодаря нововведениям и законам, которые вступят в силу в середине лета. Правила передачи данных в Соцфонд, ужесточение лимитов по кредитам и страхование жизни с доходностью для квалифицированных инвесторов — эти и другие изменения — в материале 360.ru.
Удвоенные пенсии
С 1 июля 2026 года удвоенную страховую пенсию начнут получать пенсионеры, которым в июне этого года исполнилось 80 лет. Также повышенные ежемесячные выплаты начнут получать те, кто в этом месяце получит первую группу инвалидности.
В июле индексаций не будет.
Интересно
В 2026 году они случатся 1 августа и 1 октября.
С 1 июля пенсионерам Крайнего Севера не придется ежегодно подтверждать место своего проживания, чтобы получать прибавку. Правило коснется тех, кому пенсию выдают в почтовых отделениях или приносят на дом.
Пособия по-новому
С начала следующего месяца в России начнет действовать измененный порядок передачи данных в Социальный фонд для назначения пособий.
Это означает, что основным источником сведений будет индивидуальный лицевой счет застрахованного гражданина. При этом Соцфонд будет использовать уже имеющиеся данные о человеке, а работодателя обязали предоставлять недостающую информацию по запросу ведомства. Это могут быть сведения о больничных, декретном отпуске и другие данные.
Интересно
Ранее все данные о работнике предоставлял фонду работодатель.
Также организации должны сообщать о периодах освобождения человека от работы с полным или частичным сохранением зарплаты, если на них не начислялись пособия. Это потребуется для расчета последующих выплат из фонда: пособий по беременности и родам, больничных, единовременной выплаты при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ним.
Соцфонд будет получать информацию не только от работодателей, но и:
- из единого реестра ЗАГСов;
- из единого федерального информационного регистра, где содержится информация о паспортах граждан.
Новые лимиты по кредитам
С 1 июля этого года в России вступят в силу новые лимиты на выдачу потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов, из-за чего взять такой заем станет сложнее.
Речь идет о гражданах, которые уже имеют кредиты, а их финансовая нагрузка составляет более половины месячной зарплаты. Для людей с кредитной нагрузкой свыше 80% лимиты будут еще жестче.
В Банке России отметили, что мера не означает автоматического отказа от займа. Однако банки и МФО смогут давать таким гражданам в долг ограниченную сумму.
Защита заемщиков МФО
Начнет действовать и новый стандарт защиты клиентов микрофинансовых организаций.
Теперь МФО запретили проставлять за клиента согласие на предоставление дополнительных услуг, даже если их предлагают одновременно с подписанием договора. Таких кредиторов обязали предоставлять заемщикам полную информацию об условиях займа. Тем самым клиентов МФО обезопасили от оплаты ненужных им сервисов и услуг.
Также Банк России урегулировал работу МФО в части сроков рассмотрения обращений клиентов, информирования об условиях договора и возможных рисках и взыскании просроченной задолженности.
Справки по счетам подростков
Со следующего месяца получить выписку со счета или вклада гражданина России в возрасте с 14 по 18 лет станет проще. Теперь банки смогут ее выдавать родителям, официальным опекунам, усыновителям, попечителям — по запросу последних.
Иногда такие документы требуются для суда, органов опеки, оформления спора с кредитно-финансовыми организациями.
Если же человек до 18 лет получил полную дееспособность, то правило на его счета и вклады не будет распространяться.
Интересно
Получить полную дееспособность до достижения 18 лет можно, выйдя замуж или женившись до этого возраста или пройдя эмансипацию с 16 лет.
Нулевые налоговые декларации
С 1 июля бизнес, который сдавал налоговые декларации с нулевой суммой с опозданием, освободят от уплаты штрафа.
Ранее такой проступок считали нарушением законодательства и выписывали минимальный штраф в одну тысячу рублей.
Однако если компания опоздает со сдачей декларации, но укажет в ней, что по итогам годовой работы нет налога к уплате, хотя доходы были и налог есть, то штраф будет считаться по особой схеме, а не по минимальный, как было ранее.
Интересно
В этом случае денежное наказание составит 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но максимум 30%.
Также от налога освободят и физлиц, которые вовремя не сдали 3-НДФЛ при дарении или продаже недвижимости (с нулевым налогом), если сведения о сделке поступили в налоговую из Росреестра. При этом ФНС не понадобится нулевая декларация — она самостоятельно проведет камеральную проверку и доначислит налог при необходимости.
Покупка и продажа жилья по биометрии
С июля в России разрешили проводить сделки с недвижимостью с помощью биометрических данных. Дистанционные операции станут возможны, если стороны подпишут электронный договор о передаче прав собственности усиленной квалифицированной подписью и подтвердят личность в биометрической системе.
Таким образом, сделки можно будет проводить, даже если стороны находятся в разных местах. Такие возможности были и ранее, однако их проводили исключительно через банки, которые их предоставляли.
Интересно
Биометрическая система подтверждает личность, но не проверяет объект недвижимости. Таким образом, новые возможности не исключают подготовку к сделке, в том числе проверку квартиры.
Нововведение не отменяет старых способов заключения сделок.
Новый вид страхования жизни
Со следующего месяца в России начнет действовать страхование жизни с доходностью. Запустят два вида такого страхования:
- С объявленной доходностью. Страховщик выплатит вкладчику страховую сумму и инвестиционный доход, которые заранее известны. Их не будут привязывать к активам. Доход будет меньше, однако гарантированным;
- Второй вариант более рискованный, так как возможная доходность может быть выше, чем в первом варианте. Ее будут рассчитывать в зависимости от доходности активов. Показатели и условия укажут в договоре.
Подобный вид страхования жизни станет доступным только квалифицированным инвесторам. Еще два важных условия: страховую сумму нужно внести одномоментно и сразу, и она должна составлять не менее шести миллионов рублей.
Другие нововведения, которые начнут действовать в июле 2026 года
- В ЕГРН начнут вносить информацию о границах сельхозугодий;
- Некоторые молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и спреды могут подорожать, так как их исключат из списка товаров со ставкой НДС 10%. Она вырастет, и издержки, скорее всего, переложат на конечного потребителя.