Двойная пенсия, ужесточение кредитов, сделки по биометрии: что изменится с 1 июля 2026 года

С 1 июля 2026 года удвоенную страховую пенсию начнут получать пенсионеры, которым в июне этого года исполнилось 80 лет. Также повышенные ежемесячные выплаты начнут получать те, кто в этом месяце получит первую группу инвалидности.

В июле индексаций не будет.