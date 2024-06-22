Сегодня 09:00 Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом Священник Николай Савченко: Духов день — это продолжение праздника Троицы 0 0 2 Фото: РИА «Новости» Общество

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Православные христиане в первый день после Троицы празднуют Духов день, или День Святого Духа, который в этом году выпал на 24 июня. Он посвящен Пресвятому и Животворящему Духу, который един с Богом Отцом и Богом Сыном. Об истории праздника, его традициях и приметах — в материале 360.ru.

Что такое Духов день и в чем суть праздника

Духов день всегда отмечают после Троицы, которая привязана к Пасхе. Поэтому окончательной даты у праздника нет, но он всегда выпадает на понедельник и связан с сошествием Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после воскресения Христа «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать», — так описывали событие в «Деяниях святых апостолов». После этого ученики Христа отправились проповедовать по миру. По одной из версий, этот день считается возникновением христианской Церкви.

Фото: Википедия

Священник храма Петра Митрополита Московского на Роменской улице в Санкт-Петербурге Николай Савченко в беседе с 360.ru отметил, что в после крупных праздников на следующий день есть специальные торжественные дни, которые словно его продолжают.

«На следующий день после Крещения Господня празднуют день Иоанна Крестителя, а после Сретения — день Симеона и Анны Пророчицы, которые встречали Христа в храме Соломоновом. Духов день — это тоже меньший праздник и фактически является продолжением Троицы», — рассказал он.

Фото: РИА «Новости»

Священник добавил, что служба в честь Духова дня начинается вечером в воскресенье с коленопреклоненных молитв. Их читают после захода солнца. По древней традиции именно тогда начинаются духовные сутки. «Так как праздник связан с Троицей, то дома и храмы украшают березовыми ветками. Это идет еще из Ветхого Завета и связано с принесением плодов и воспоминаниями о Мамврийском дубе — это повествование, когда Господь в виде трех ангелов явился Аврааму», — рассказал Николай Савченко. Также с проходящим в воскресенье праздником Духов день связывает икона «Святая Троица» Андрея Рублева, так как это единственный канонический образ Бога с присутствием Святого Духа.

Что можно есть в Духов день?

Понедельник после праздника Троицы начинает последнюю неделю перед Петровым постом. Поэтому в Духов день и все последующие, включая среду и пятницу, можно есть скоромные блюда. «В прежние времена в июне у крестьян не оставалось запасов от урожая, а зерно уже посадили. Поэтому перед постом питались молочными и по возможности мясными продуктами. Остатки растительной пищи берегли для поста», — рассказал Николай Савченко. Поэтому в Духов день можно питаться любой пищей. Никаких ограничений на это нет.

Как отмечают Духов день?

Ветки березы и дуба, которыми украшают храмы на Троицу, останутся там до наступления Петрова поста. В Духов день часть веток можно забрать домой, чтобы поставить перед иконами.

Фото: РИА «Новости»

Перед этим лучше помолиться в храме. Считается, что Святой Дух в этот день особенно чуток к просьбам страждущих, спустившись на землю. По этой же причине раньше на Духов день дома и двери в домах оставляли открытыми. Также важно поздравить близких с наступившим праздником. Можно устроить застолье, чтобы поесть любимых блюд перед наступлением поста.

Еще есть традиция — собирать различные лечебные травы. В древности считались, что в этот день растения набирают свою полную силу.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, есть еще одна традиция — гадания. Они порицаются Церковью, но раньше молодежь это не останавливало. В основном этим занимались молодые девушки, которые, стоя спиной к водоемам, бросали туда венки, чтобы узнать о своем будущем: если украшение тонуло, то владелицу ждали беды, прибитый к берегу венок означал скорое замужество, а унесенный течением — радостные вести.

Что нельзя делать в Духов день?

Сам праздник очень древний, поэтому вокруг него сохранилось множество народных поверий. В частности, Духов день считался началом прихода русалок (так в древности представляли души молодых утопленниц), которые могли затянуть человека на дно. Поэтому в этот день в водоемах никто не рыбачил и не купался.

Кроме того, в Духов день не стоит выносить мусор из дома и делать уборку, а также проводить работы с землей. По мнению древних славян, на конец июня выпадает праздник Матери-Земли, которая готовится к приходу нового урожая, поэтому ее не нужно беспокоить. Запрета на посещение кладбищ в Духов день нет. Но священники все же рекомендуют посещать могилы родных в родительские субботы.

Приметы на Духов день

На Руси считалось, что с приходом Духова дня начинается настоящее лето. Сохранилась даже поговорка «Не верь теплу до Духова дня». По установившейся в этот день погоде предсказывали, какой она будет до конца сезона. Если светило солнце, то до середины сентября похолодания можно не ждать. Сильный дождь обещал большое количество грибов в лесах. Громкие крики птиц предвещали жару, а большое количество комаров — скорый ливень.



Кроме того, считалось, что на Духов день после Троицы снятся вещие сны, которые сбываются на третьи сутки.