Ценам на жилье предсказали резкий рост: стоит ли брать ипотеку уже сейчас? Брокер Ракута: для ипотеки нужно иметь финансовый запас минимум на 3 года

Россиян предупредили о резком росте цен на жилье в 2027 году — в первую очередь это коснется новостроек. Стоит ли оформлять ипотеку уже сейчас — в материале 360.ru.

Рост цен на жилье ожидается в 2027 году, сообщил руководитель аналитического центра Института развития «Дом.РФ» Михаил Гольдберг на Международном жилищном конгрессе в Москве. По его словам, ключевая ставка ЦБ может опуститься до 7-8%, что приведет к уменьшению ставок по ипотеке до 9-10% годовых. «Это хорошие условия для удовлетворения отложенного спроса. Вместе с тем мы ожидаем серьезного роста цен, вызванного тем, что нового предложения на рынке будет не хватать», — отметил Гольдберг. В течение третьего квартала 2025-го жилье в России подорожало примерно на 5%. Но в Москве динамика кардинально отличается. За три квартала средняя стоимость выросла на 12%.

Фото: РИА «Новости»

Стоит ли брать ипотеку на вторичку Нужно разделять историю с покупкой недвижимости под семейную ипотеку и вторичку, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Все-таки ставки высокие, и брать ипотеку под 21% в текущих реалиях… Конечно, нужно быть уверенными в своей финансовой стабильности на несколько лет вперед», — сказал он. Решения Центробанка по ключевой ставке могут измениться в любой момент времени.

Есть прогнозы о том, что ключевая ставка будет снижаться. Мы видим, что она снижается, но надо понимать, что все меняется и решения Центробанка могут быть изменчивы в любой момент времени. Если заходить в такую историю, надо понимать, что есть запас финансовой прочности как минимум года на три и возможности платить по такой ставке. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Когда лучше оформлять семейную ипотеку Если речь идет о семейной ипотеке, откладывать покупку не стоит. «Помимо того, что недвижимость в новостройках не дешевеет, а дорожает, еще и создается определенный дефицит хороших предложений, потому что застройщики в 2025 году вывели на рынок рекордно низкий показатель новых проектов, ввиду того что он сейчас не такой активный. Он по факту в подвешенном состоянии, но при этом застройщики не опускают цены», — объяснил Ракута. Девелоперы стабильно держат цены на текущие проекты, а новые не выводят из-за неактивного спроса.

Поэтому в ближайшие в перспективе будет определенный дефицит, и цены от этого, к сожалению, не станут ниже, а только выше. Есть такие сигналы от Центробанка, что в целом семейная ипотека может поменяться. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Например, для заемщиков с одним ребенком ставку могут увеличить до 10-12%, чтобы стимулировать рождаемость. «Тут надо подумать, взвесить все за и против. Однозначно я за семейную ипотеку в этом году, если есть возможность. Но по поводу вторичного жилья с ипотекой надо хорошо подумать. Либо это история покупки за наличные от продажи своего объекта, если он есть, либо пока отложить, дождаться лучших времен», — посоветовал брокер.

Фото: РИА «Новости»

Финансовая сторона вопроса Ипотечный вопрос зависит от финансовой стороны: если есть свободные деньги, лежащие на вкладе, то ждать с покупкой не стоит, считает Ракута. «Сейчас хороший период для того, чтобы покупать. Продавать не очень выгодно, потому что рынок стагнирует, вторички и покупателей очень мало. Но покупать в моменте выгодно. Если мы говорим про небольшой хвостик ипотеки в три-четыре миллиона, где платеж невысокий, то покупать имеет смысл», — сказал он. Если речь идет о стандартной покупке, где 20% первого взноса, а все остальное — ипотека, здесь стоит задуматься.

Все-таки 21% — это высокие платежи и большая переплата банку. Возможность покупки за свои средства с маленьким хвостиком ипотеки — это интересно. Если это классическая ипотека, то большие риски, что ставку не снизят. А что тогда делать? Надо платить ежемесячно ипотеку. Большая финансовая ответственность в целом за свою покупку. Поэтому решение должно быть взвешенное, сбалансированное. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Новостройку однозначно имеет смысл покупать, так как там работает семейная льготная программа. «По новостройкам — отдельная история. Здесь надо спешить. А вторичка — большой вопрос. Все зависит от вводных данных. Если свои деньги, то покупаем. Либо если это свои деньги с небольшим ипотечным хвостиком, где платеж комфортный, тогда однозначно покупаем. Сейчас время покупателя, дают хорошие скидки, можно найти действительно выгодный вариант готового жилья», — подчеркнул брокер. В случае с классической ипотекой можно поспешить и попасть в ловушку, понадеявшись на рефинансирование и снижение ключевой ставки. «А если этого не произойдет, будет определенный дефолт, и объект недвижимости могут вообще изъять», — предупредил Ракута.

Фото: РИА «Новости»

На какую недвижимость вырастут цены в 2027 году По мнению брокера, в первую очередь рост цен коснется новостроек. «Вторичный рынок будет зависеть от ключевой ставки. Чем она ниже, тем выше стоимость квадратного метра. Поэтому на вторичке будет определенный баланс ставки и цены. Но новостройки однозначно могут подорожать, и сильно», — отметил эксперт. В случае если человек планирует продать имеющееся жилье и купить новое, здесь также ждать не стоит. «Сейчас время продажи увеличено. Если раньше можно было за три месяца, за полгода точно продать, то сейчас даже по рыночной цене можно ждать своего покупателя год как минимум, и то не факт, что он придет. Поэтому заниматься продажей нужно сейчас. Чем быстрее выйти на рынок, тем больше будет охват потенциальных интересантов. А принять решение о продаже можно по факту, нас же никто не обязывает сразу выходить на сделку. Но продажей рекомендую заниматься сейчас, откладывать точно не стоит», — заключил Ракута.