Цены на жилье резко вырастут в России к 2027 году

«Дом.РФ»: цены на недвижимость вырастут к 2027 году

Цены на жилье в России вырастут к 2027 году. Такой вердикт вынес руководитель аналитического центра Института развития «Дом.РФ» Михаил Гольдберг на Международном жилищном конгрессе в Москве.

По его данным, к этому времени ключевая ставка ЦБ может опуститься до 7–8%, что приведет к снижению ставок по ипотеке до 9–10% годовых.

«Это хорошие условия для удовлетворения отложенного спроса. Вместе с тем мы ожидаем серьезного роста цен, вызванного тем, что нового предложения на рынке будет не хватать», — процитировало Гольдберга РИА «Новости».

Эксперт отметил, что в течение третьего квартала 2025 года жилье в стране подорожало приблизительно на 5%. Однако в Москве динамика кардинально отличается: за три квартала средняя цена недвижимости выросла на 12%.

Ранее риелтор Наталья Перескокова призвала россиян не ждать снижения цен на недвижимость в больших городах. По ее словам, спрос на жилье остается высоким.