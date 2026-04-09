В 2025 году количество мошеннических операций с банковскими счетами россиян выросло почти втрое по сравнению с прошлогодними данными. В среднем украденные суммы стали ниже, а обманывают россиян, в том числе оформляя кредит без их согласия. Как от этого защититься, разбирался 360.ru.

Доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с 360.ru назвал самым простым способом проверить состояние кредитной истории. Бесплатный запрос этой информации — через портал госуслуг или в любом бюро кредитных историй из реестра Центробанка.

Интересно В пресс-службе ЦБ указали, что операций, на которые клиенты не соглашались, стало на 31,2% больше. Средняя сумма одной такой транзакции составила 18,6 тысячи рублей, что ниже аналогичного показателя 2024 года.

Если кредит уже оформили, подчеркнул специалист, нужно действовать последовательно. Семеновский перечислил пять шагов, которые необходимо пройти в такой ситуации. Во-первых, стоит написать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которая выдала деньги. В нем надо попросить провести внутреннее расследование и предоставить копии документов, на основании которых оформили заем. Второй шаг — обратиться в Банк России и прокуратуру. Пусть проверят финансовую организацию на предмет того, как она соблюдает законы о борьбе с мошенниками.

Фото: Здание Центрального банка России / Медиасток.рф

Самое важное — заявление в полицию по факту мошенничества. Сделать это можно лично в районном отделе или онлайн через сайт МВД. Семеновский советует максимально подробно изложить все обстоятельства и приложить документы из банка. Иначе в суде кредитная организация может переложить ответственность на вас.

Талон-уведомление из полиции о принятии заявления нужно отправить в банк. Это поможет добиться аннулирования кредита и снятия с вас финансовой нагрузки. Если банк или МФО отказываются списывать долг, придется идти в суд. Для этого важно сохранять все копии обращений, переписку с кредиторами и любые другие доказательства. Как защититься заранее Самый надежный способ, по словам собеседника 360.ru, — установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги». С марта 2025 года этой опцией воспользовались больше 22 миллионов россиян. Также полезно проверять свою кредитную историю — бесплатно это можно сделать два раза в год. И конечно, нельзя переходить по подозрительным ссылкам и сообщать личные данные незнакомцам. При потере телефона, паспорта или паролей от личных кабинетов следует сразу обратиться в полицию или банк.