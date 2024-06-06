Документальные фильмы общества «Знание» об индустриях собрали более 2 млрд просмотров

Российское общество «Знание» продолжает съемки документальных фильмов о профессиях в разных видах индустрии. Сейчас основное внимание уделяют «индустриальному кино», в котором рассказывают об устройстве промышленных производств и профессиях. В интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Знания» Максим Древаль объяснил, что это помогает зрителям не только узнать о рабочих профессиях, но и полезно для профориентации школьников.

«Для нас это большое направление, оно связано с профориентированием. На такие рабочие профессии сейчас спрос, и нужно многое перенести внутрь страны, обеспечить технологический суверенитет», — заявил Древаль.

Он подчеркнул, что общий объем произведенного контента составил семь тысяч часов, а число просмотров превысило более двух миллиардов, что свидетельствует об интересе зрителя к теме.

Он добавил, что цикл короткометражек Россия XXI» век, рассказывающий о ключевых индустриях страны, собрал более 30 миллионов просмотров. Авторы сделали свой рассказ увлекательным и интересным.

Много контента мы делаем и не просто для телевидения и Сети, а на очень узкую аудиторию — для 6- 11 классов. Проводим уроки по четвергам и под них тоже снимаем кино про определенную индустрию. Часто это еще и интерактив с экскурсией на предприятие. Подростки видят, как устроено производство.

Генеральный директор «Знания» отметил, что сейчас работа на заводах стала популярнее, чем офисная. Сами производства интересны, а заработок выше. Поэтому документальные фильмы помогают подросткам определиться с будущей профессией.

Древаль заявил, что интерес к съемкам документального фильма проявляют и сами компании. Уже вышли отдельные документальные картины, снятые для Росатома. Также в привлечении внимания к своим индустриям заинтересовались Минстрой и Роскосмос, где тоже большой запрос на новых работников.

Правительство Москвы и Российское общество «Знание» на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о работе по повышению популярности инженерных специальностей в регионах России.

В образовательных учреждениях страны появятся информационные стенды о привлекательности работы в промышленном секторе. Кроме того, для учащихся организуют экскурсии по столичным заводам.