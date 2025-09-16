Сегодня 16:45 Директора лицея в Хабаровске обматерили из-за хиджаба. Так отец ученицы «защищал» ее права Военкор Коц отреагировал на новый скандал с хиджабом в Хабаровске 0 0 0 Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Общество

Образование

Никогда такого не было — и вот опять: в одной из российских школ разгорелся скандал вокруг хиджаба. На этот раз в Хабаровске. Из-за замечания, которое сделали ученице в религиозном головном уборе, в лицей примчался ее отец, наорал на директора, а после решил жаловаться на ущемление своих прав. И хотя всякий раз в подобных ситуациях семьям девочек в платках напоминают, что Россия — светское государство, истерики продолжаются.

Суть конфликта из-за хиджаба О конфликте в многопрофильного лицее имени 202-й Воздушно-десантной бригады рассказал в своем Telegram-канале журналист Андрей Швецов. По его информации, в начале учебного года одна из учениц, исповедующая ислам, стала носить в школе хиджаб. Лицо при этом девочка не закрывала. «Администрация образовательного учреждения в лице директора отреагировала и, как заверяют родители, предупредила, что школьницу не допустят к занятиям, если она будет использовать хиджаб. И уже с 3 сентября ученицу не допустили к занятиям», — подчеркнул Швецов.

Родители школьницы при этом заявили о своей правоте и утверждают, что ношение хиджаба в школе не противоречит ГОСТам, регулирующим одежду обучающихся.

Фото: РИА «Новости»

«С их слов, директор школы объяснила, что, несмотря на отсутствие официальных запретов на хиджаб, данный элемент одежды выделяет ребенка среди остальных детей», — добавил журналист. После скандала семья обратились в прокуратуру Железнодорожного района и к уполномоченному по защите прав ребенка в Хабаровском крае Петру Перевезенцеву, так как твердо убеждены, что администрация учреждения нарушила права их дочери на получение образования. В качестве аргумента пара привела пример других школ города, в частности, кадетскую школу № 1 имени Ф. Ф. Ушакова, где школьницы-мусульманки вместе с формой носят хиджаб. Помимо жалоб в прокуратуру и омбудсмену, родители направили письмо и в приемную президента.

«Никаких не должно быть препятствий» Высказал свою позицию после случившегося и Петр Перевезенцев. Омбудсмен подчеркнул, что не может подменять функции муниципальных органов власти, но отправил свое заключение в городское управление образования и планирует побывать в этом лицее.

По его убеждению, ношение хиджаба не должно становиться поводом, чтобы ограничивать ребенку возможность получения образования. «Коль у нас в Конституции написано, что Россия — многонациональное государство, в которой каждая вера, каждая национальность равна, то никаких не должно быть препятствий», — заявил уполномоченный.

Фото: РИА «Новости»

Напомнил он и про многонациональность, которую удалось сохранить в России, и призвал к общественному обсуждению этого вопроса. Сделать это, по его мнению, нужно с участием законодателей и экспертов для выработки четких стандартов для школ. Важным, по его мнению, видится и введение единых правил для всех образовательных учреждений на федеральном уровне, которые сейчас отсутствуют.

Государство у нас светское? Или нет? Позицию Перевезенцева не разделил руководитель Центра по информационной политике ОП Хабаровска Эдуард Грищук. Общественник и ветеран боевых действий прямо обратился к нему в своем Telegram-канале с вопросом: «Государство у нас светское, Петр Владимирович? Или нет?»

По словам Грищука, он лично был свидетелем безобразной сцены, которую устроил отец школьницы из-за замечания. Произошло все еще 1 сентября. Грищук был приглашен на праздничную линейку и до ее начала решил зайти в кабинет к директору и своей коллеги по Общественной палате. Там в этот момент уже разгорался скандал.

Итак. Человек с явно нерусской наружностью орал на директора школы. Возмущение данного человека было связано с тем, что его дочь, достигнув, по его мнению, определенного возраста, обязана носить хиджаб в школе. Эдуард Грищук

«Директор, Кодина Ольга Борисовна, объяснившая ему в вежливой форме, что данная форма одежды не сочетается с правилами поведения в обществе и в частности с правилами лицея, была в матерной форме послана данным представителем ислама», — возмутился он. С учетом этого, по мнению Грищука, претензии родителей о нарушении прав выглядят как минимум странно.

Фото: РИА «Новости»

Как школы решают вопрос хиджабов Поддержал директора школы и военкор Александр Коц. Он справедливо заметил, что Кодина вообще-то не запрещала девочке исповедовать ислам. Так что претензии о нарушении прав на вероисповедание, о котором теперь твердит семья, действительно вызывают вопросы. «Речь шла исключительно о внешнем виде. При этом уполномоченный по правам ребенка в регионе Петр Перевезенцев почему-то не встал на сторону директора школы Ольги Кодиной. <…> И тут хотелось бы напомнить и правозащитнику, и семье, что по той же Конституции Россия — светское государство», — подчеркнул журналист.

При этом в нашей стране решение, в чем ходить в школу, принимается не правозащитниками и тем более администрацией президента, а самим учебным заведением в соответствии с ГОСТом. На этот счет было уже несколько решений Верховного суда, которые подтвердили законность запрета на ношение хиджабов в школах начиная с 2013 года. Александр Коц

Да, на федеральном уровне запрета нет, еще раз уточнил военкор, но на региональном и тем более в самой школе могут устанавливаться соответствующие правила.

«На то и есть 38-я статья Федерального закона „Об образовании в РФ“. Были громкие истории в Мордовии, на Ставрополье, в ХМАО, во Владимирской области. И всегда государство вставало на сторону закона, а не религиозных традиций. И уж тем более диаспор», — отрезал он.

Фото: Rouelle Umali/XinHua / www.globallookpress.com

Также Коц обратил внимание, что в Хабаровске имеется медресе. И если родителям девочки хочется подчеркнуть свою религиозность, то, возможно, им можно подумать о смене учебного заведения. Но только после проверки законности получения российского гражданства. «А в обычной школе учиться надо, а не противопоставлять себя другим детям по религиозному признаку. От этого больше пострадает как раз ребенок в хиджабе», — заключил Коц.