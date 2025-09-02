Хиджаб не по ГОСТу: школьницам в двух городах ХМАО запретили ходить с покрытой головой
В Нижневартовске школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику. Новый стандарт, регулирующий внешний вид учеников, вступит в силу с 3 сентября. Мэрия уже разослала в учебные заведения письма с разъяснениями, а классные руководители принялись знакомить родителей детей с документами.
Запрет с учетом ГОСТа
Детали требований к внешнему виду детей и подростков в нижневартовских школах узнало URA.RU. В местном департаменте образования администрации пояснили, что стандарт «с правом досрочного применения» начнет действовать уже в среду.
И хотя по статье 38 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды, с учетом нового ГОСТа в локальные акты были внесены изменения.
«Установлен запрет на ношение религиозной одежды и/или ее атрибутики, головных уборов, в том числе хиджабов и никабов», — рассказала директор департамента Оксана Серебренникова.
Интересно
Нижневартовск стал не единственным городом в ХМАО, где решили запретить появление на уроках в хиджабах и никабах.
В хиджабах не разрешат появляться и в школах Нефтеюганска
В конце августа стало известно, что против ношения религиозной одежды выступили и в Нефтеюганске — предупреждение о недопустимости ношения хиджабов на занятиях появилось в рабочем чате родителей одной из городских школ.
Скриншот переписки выложили в паблике «Типичный Нефтеюганск» во «ВКонтакте».
Авторы пояснили, что пост в чате оставила классный руководитель. Из сообщения следовало, что к ответственности за нарушения будут привлекать не учениц и не их родителей, а сами учебные заведения.
Свой комментарий под публикацией оставили тогда и представители городской администрации, напомнив, что образование в России носит светский характер. Помимо этого, там указали на право школ самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду детей.
Спор из-за хиджабов во Владимирской области
Осенью прошлого года хиджабы и никабы в школах запретили носить во Владимирской области. Изменения тогда внесли в постановление о требованиях к одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов тогда выступил против этого правила и счет приказ провокационным. Он подчеркнул, что Россия — «многоконфессиональная страна, где религиозные ценности уважаются на самом высоком уровне».
«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать! Россия — мощь! Ахмат — сила! Аллаху акбар!!!» — писал он в своем Telegram-канале.
Против запрета выступило также руководство Координационного центра мусульман Северного Кавказа, одного из крупнейших в стране муфтиятов. Глава КЦМСК муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет на ношение хиджаба нарушением положений Конституции РФ.
«Наше недоумение также вызывает то, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды», — возмущался Межиев.
Муфтий назвал хиджаб важным элементом исламской культуры и традиций, «символизирующим уважение и благочестие». После этого с разъяснениями о введенном в школах запрете на ношение хиджабов и никабов выступил вице-губернатор области Владимир Куимов.
Он тоже сослался на Конституцию, напомнив, что, согласно ее положениям, Россия является светским государством. Отметил Куимов и тот факт, что приказ Министерства образования и молодежной политики не относился к религиозным школам, а для колледжей и вузов указание вообще носило рекомендательный характер.
Отдельно вице-губернатор указал на то, что на ношении хиджабов заостряли внимание родители учеников. К тому же, по словам Куимова, в ряде случаев отказ от религиозной одежды может помочь избежать буллинга.