Хиджаб не по ГОСТу: школьницам в двух городах ХМАО запретили ходить с покрытой головой

В Нижневартовске школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику. Новый стандарт, регулирующий внешний вид учеников, вступит в силу с 3 сентября. Мэрия уже разослала в учебные заведения письма с разъяснениями, а классные руководители принялись знакомить родителей детей с документами.

Запрет с учетом ГОСТа Детали требований к внешнему виду детей и подростков в нижневартовских школах узнало URA.RU. В местном департаменте образования администрации пояснили, что стандарт «с правом досрочного применения» начнет действовать уже в среду. И хотя по статье 38 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды, с учетом нового ГОСТа в локальные акты были внесены изменения. «Установлен запрет на ношение религиозной одежды и/или ее атрибутики, головных уборов, в том числе хиджабов и никабов», — рассказала директор департамента Оксана Серебренникова.

На сегодняшний день в ХМАО проживает большое число мигрантов из других стран. И подавляющая часть исповедует ислам. В августе самыми популярными именами в регионе стали Амина и Мухаммад. Член СПЧ Кирилл Кабанов предрекал региону мрачное будущее, если власти не предпримут никаких мер по регулированию миграции. «Этот регион-этноанклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики», — возмущался он.

Нижневартовск стал не единственным городом в ХМАО, где решили запретить появление на уроках в хиджабах и никабах.

В хиджабах не разрешат появляться и в школах Нефтеюганска В конце августа стало известно, что против ношения религиозной одежды выступили и в Нефтеюганске — предупреждение о недопустимости ношения хиджабов на занятиях появилось в рабочем чате родителей одной из городских школ. Скриншот переписки выложили в паблике «Типичный Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Авторы пояснили, что пост в чате оставила классный руководитель. Из сообщения следовало, что к ответственности за нарушения будут привлекать не учениц и не их родителей, а сами учебные заведения. Свой комментарий под публикацией оставили тогда и представители городской администрации, напомнив, что образование в России носит светский характер. Помимо этого, там указали на право школ самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду детей.

Спор из-за хиджабов во Владимирской области Осенью прошлого года хиджабы и никабы в школах запретили носить во Владимирской области. Изменения тогда внесли в постановление о требованиях к одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов тогда выступил против этого правила и счет приказ провокационным. Он подчеркнул, что Россия — «многоконфессиональная страна, где религиозные ценности уважаются на самом высоком уровне».

«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать! Россия — мощь! Ахмат — сила! Аллаху акбар!!!» — писал он в своем Telegram-канале. Против запрета выступило также руководство Координационного центра мусульман Северного Кавказа, одного из крупнейших в стране муфтиятов. Глава КЦМСК муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет на ношение хиджаба нарушением положений Конституции РФ. «Наше недоумение также вызывает то, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды», — возмущался Межиев.

Муфтий назвал хиджаб важным элементом исламской культуры и традиций, «символизирующим уважение и благочестие». После этого с разъяснениями о введенном в школах запрете на ношение хиджабов и никабов выступил вице-губернатор области Владимир Куимов.

Он тоже сослался на Конституцию, напомнив, что, согласно ее положениям, Россия является светским государством. Отметил Куимов и тот факт, что приказ Министерства образования и молодежной политики не относился к религиозным школам, а для колледжей и вузов указание вообще носило рекомендательный характер. Отдельно вице-губернатор указал на то, что на ношении хиджабов заостряли внимание родители учеников. К тому же, по словам Куимова, в ряде случаев отказ от религиозной одежды может помочь избежать буллинга.