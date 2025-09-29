Деньги за утечку. Как новая инициатива поможет в борьбе за цифровые права россиян

Адвокат Багдасарян назвал проблему утечки данных особенно актуальной сейчас

В России предложили выплачивать компенсации жертвам утечек персональных данных. Как отметил в беседе с 360.ru член Коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян, проблема слива личной информации особенно актуальна в наше время.

Долгие суды ради двух тысяч рублей

«Информация о миллионах граждан оказывается в открытом доступе, но реальные компенсации пострадавшие получают крайне редко. Причин здесь несколько», — сказал он.

По его словам, сейчас в российском законодательстве нет устоявшегося механизма оценки ущерба от утечки персональной информации. Человеку придется подтвердить факт нарушения и наличие морального вреда, чтобы получить компенсацию. Это требует много времени и ресурсов. Большинство не готово проходить через долгие судебные тяжбы ради двух-пяти тысяч рублей.

«Во-вторых, судебная практика складывается так, что суммы компенсаций невелики. Суд исходит из того, что реальный материальный ущерб от утечки данных редко доказывается: нужно показать, что именно из-за утечки человек понес убытки. Например, оформлен мошеннический кредит», — сказал адвокат.

За безопасность придется платить всем

Багдасарян назвал правильным шагом предложение Всероссийского союза страховщиков о создании фонда или обязательном страховании операторов связи. По его мнению, оно переведет вопрос компенсаций в «более предсказуемую плоскость» — пострадавшие смогут получать выплаты без долгих судов.

«Но у инициативы есть и подводные камни: операторы неизбежно переложат расходы на абонентов, а значит, вырастет стоимость услуг», — предположил эксперт.

Что делать, если данные утекли?

Также Багдасарян дал несколько рекомендаций людям, столкнувшимся со сливом данных. В первую очередь необходимо зафиксировать факт утечки — сохранить скриншоты публикаций, сообщений от сервисов и письма.

Важно сразу обратиться в Роскомнадзор. Это профильный орган, способный привлечь нарушителя к ответственности. Кроме того, нужно подать иск в суд. Даже если сумма компенсация маленькая, частые обращения с подобными вопросами стимулируют компании заботиться о защите данных.

«Коллективные действия эффективнее. Рассмотрите возможность подачи коллективного иска вместе с другими пострадавшими», — сказал Багдасарян.

Также адвокат призвал внимательнее относиться к своим финансам. В случае утечки данных сильно повышается риск мошенничества. Важно подключить уведомления банков и тщательно следить за счетами.

