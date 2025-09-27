Эксперт по ИИ Никитин посоветовал не хранить важные документы в «облаке»

Искусственный интеллект может узнать о человеке много личной информации за считаные минуты. Эксперт в области ИИ, основатель компании WMT Group и WMT AI Игорь Никитин рассказал « Газете.ru », как защитить данные от утечки.

По словам эксперта, ИИ не «взламывает» личность, а сопоставляет поведение человека, метаданные и повторяющиеся маркеры. Чтобы усложнить задачу алгоритмам, Никитин рекомендовал хранить важные документы в бумажном виде и не загружать их в «облако».

Кроме того, специалист посоветовал очищать информацию перед отправкой, убирая личные сведения и метаданные. Также стоит разделять информацию по разным каналам и устройствам, чтобы запутать алгоритмы. Никитин предложил использовать honeytoken — элемент данных, который служит ловушкой для киберпреступников.