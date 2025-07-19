Сегодня 10:00 День ВДВ 2 августа. Почему все купаются в фонтанах и при чем тут арбузы 0 0 0 Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com Общество

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В начале августа в России официально празднуют День Воздушно-десантных войск. В это время сослуживцы встречаются, купаются в фонтанах, надевают тельняшки и развевают флаг ВДВ. Какова история праздника, как его отмечают в России, при чем тут Ильин день и есть ли традиции, выяснил 360.ru.

Когда отмечают День Воздушно-десантных войск России в 2025 году День ВДВ проходит в России 2 августа. В этом году праздник выпадет на субботу.

Интересно Несмотря на то, что его закрепили в государственном календаре праздничных дней, выходным День ВДВ не считают. Несмотря на то, что его закрепили в государственном календаре праздничных дней, выходным День ВДВ не считают.

В 2025 году Воздушно-десантные войска отметят 95-й день рождения. История праздника Впервые о необходимости формирования десантных войск в СССР заговорили 2 августа 1930 года. В этот день во время показательных учений Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем группа из 12 человек спрыгнула с парашютами с бомбардировщика ТБ-3 «Фарман-Голиаф». Первая часть бойцов во главе с Леонидом Миновым высадилась с высоты 350 метров на пустом поле у хутора Клочково.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Вторую часть группы возглавил Яков Мошковский. На них сбросили почтовые мешки, коробки с боеприпасами, после чего выдвинулись на выполнение боевой задачи.

Интересно В 1997 году на месте высадки установили памятный гранитный камень. В 1997 году на месте высадки установили памятный гранитный камень.

В 1931-м в Советском Союзе сформировали первые десантные части. Спустя год они вошли в состав ВВС. С тех пор их почти 15 лет относили именно к Военно-воздушным силам. В 1946 году они начали подчиняться непосредственно министру обороны, какое-то время даже имели статус отдельного рода войск. Но позднее войска сделали частью сухопутной армии, поскольку потребности в них на тот момент не было. Это продолжалось до 1991 года, когда голубые береты обрели самостоятельность.

Фото: Чехов. День ВДВ на аэродроме ДОСААФ / Медиасток.рф

В истории Воздушно-десантных войск особенную роль сыграл Герой СССР Василий Маргелов. Он руководил ими с 1954 по 1959 и с 1961 по 1979 год. При нем бойцы начали носить тельняшки и голубые береты, получили новое вооружение.

Интересно В его честь ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи». В его честь ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи».

Традиция отмечать событие массово зародилась лишь в 90-е годы. День стал официальным праздником только 31 мая 2006 года — по указу президента России Владимира Путина. Как Ильин день связан с Днем десантника Пророка Илию считают покровителем голубых беретов. Бойцы верят, что он расчищает им небо, чтобы прыжки с парашютом были удачными. Почему принято купаться в фонтанах Традиция купаться в городских водных объектах также связана со святым Илией.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Долгое время военные отдавали ему дань уважения, умываясь 2 августа родниковой водой. После Великой Отечественной войны бойцы начали погружаться полностью, а с годами купание и вовсе перенесли в фонтаны. По другой версии, на Руси Ильин день считался последним, когда допускалось плавание в текущем году. А так как это День ВДВ, то голубые береты с удовольствием погружались в городские фонтаны.

Интересно Существует теория, что традиция родилась из-за безграничной любви вэдэвэшников к небу, которое отражается в воде. Поэтому купание в фонтанах — выражение чувств бойцов. Существует теория, что традиция родилась из-за безграничной любви вэдэвэшников к небу, которое отражается в воде. Поэтому купание в фонтанах — выражение чувств бойцов.

Еще одно объяснение — Афганская война. В пустынях этой страны во время военных действий десантуре не хватало воды, и ее старались найти везде, где могли. В том числе и в фонтанах. Не стоит забывать и об удалом характере голубых беретов. Они всегда отличались смелостью, иногда их называют современными гусарами. Поэтому безумный поступок пришелся многим из них по вкусу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

А еще на Руси считалось, что 2 августа русалки и водяные утаскивают осмелившихся искупаться в этот день на дно. Десантники всегда ежегодно доказывают бесстрашие перед нечистой силой в водоемах. Городские — в фонтанах. В 2025 году купание в них запрещено. Согласно статье 20.1 КоАП, действие квалифицируется как мелкое хулиганство. Нарушителю грозит: штраф от 500 до тысячи рублей;

арест до 15 суток. Другие традиции Дня ВДВ Помимо купания в водных объектах, голубые береты соблюдают некоторые другие обычаи. Арбузы В этот день принято есть арбузы. Традиция сложилась в начале 90-х, когда солдаты возвращались из Афганистана. К этому времени уже созревали первые ягоды, и так бойцы утоляли жажду.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

«Расплескалась синева» Сослуживцы поют неофициальный гимн ВДВ «Синева». Изначально он был опубликованным в газете «Гвардеец» стихотворением «Расплескалась синева», которое написал Юрий Алехин. Позднее текст переписал Сергей Ильев. «В 1971 году Юрий Алехин показал мне стихотворение, которое состояло всего из двух строф. Первая с тавтологией (зацвела цветом), вторая с рифмой к слову „сказка“ (сначала была ряска, потом смазка и так далее), какие-то неказистые стихи. Я ему сказал об этом, а он: возьми и сам напиши! Ну я и написал», — рассказал Ильев. Впервые песню исполнил ВИА «Голубые береты» в 1973 году. На телевидении композиция прозвучала в начале 1980-х на передаче «Служу Советскому Союзу». После этого мотив гулял по солдатским альбомам, перепевался на слух, в результате чего часть оригинального текста была утеряна. Современные вэдэвэшники поют версию руководителя ансамбля «Голубые береты» Яровой.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Автопробеги и крестный ход В День ВДВ принято организовывать автопробеги с флагом, в тельняшках и голубых беретах. На Красной площади устраивают крестный ход в честь пророка Илии. Процессия следует от храма в честь святого до Лобного места. Возложение цветов В праздник принято отдавать дань уважения погибшим товарищам. Ежегодно 2 августа голубые береты собираются вместе, чтобы возложить цветы к мемориалам воинов-десантников. Традиционные площадки празднования Дня ВДВ Обычно сослуживцы собираются в Москве на ВДНХ, в парке Горького и на Красной площади. Петербургские голубые береты встречаются на Крестовском острове, Дворцовой площади, Марсовом поле, в сквере имени Василия Маргелова, на Серафимовском кладбище у памятника воинам-десантникам. В Таганроге голубые береты видятся у памятника Василию Маргелову, а в Калининграде — в парке «Юность» у памятника воинам-интернационалистам.