День ВДВ 2 августа. Почему все купаются в фонтанах и при чем тут арбузы
В начале августа в России официально празднуют День Воздушно-десантных войск. В это время сослуживцы встречаются, купаются в фонтанах, надевают тельняшки и развевают флаг ВДВ. Какова история праздника, как его отмечают в России, при чем тут Ильин день и есть ли традиции, выяснил 360.ru.
Когда отмечают День Воздушно-десантных войск России в 2025 году
День ВДВ проходит в России 2 августа. В этом году праздник выпадет на субботу.
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В 2025 году Воздушно-десантные войска отметят 95-й день рождения.
История праздника
Впервые о необходимости формирования десантных войск в СССР заговорили 2 августа 1930 года.
В этот день во время показательных учений Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем группа из 12 человек спрыгнула с парашютами с бомбардировщика ТБ-3 «Фарман-Голиаф». Первая часть бойцов во главе с Леонидом Миновым высадилась с высоты 350 метров на пустом поле у хутора Клочково.
Вторую часть группы возглавил Яков Мошковский. На них сбросили почтовые мешки, коробки с боеприпасами, после чего выдвинулись на выполнение боевой задачи.
Интересно
В 1931-м в Советском Союзе сформировали первые десантные части. Спустя год они вошли в состав ВВС. С тех пор их почти 15 лет относили именно к Военно-воздушным силам.
В 1946 году они начали подчиняться непосредственно министру обороны, какое-то время даже имели статус отдельного рода войск. Но позднее войска сделали частью сухопутной армии, поскольку потребности в них на тот момент не было. Это продолжалось до 1991 года, когда голубые береты обрели самостоятельность.
В истории Воздушно-десантных войск особенную роль сыграл Герой СССР Василий Маргелов. Он руководил ими с 1954 по 1959 и с 1961 по 1979 год. При нем бойцы начали носить тельняшки и голубые береты, получили новое вооружение.
Интересно
Традиция отмечать событие массово зародилась лишь в 90-е годы. День стал официальным праздником только 31 мая 2006 года — по указу президента России Владимира Путина.
Как Ильин день связан с Днем десантника
Пророка Илию считают покровителем голубых беретов. Бойцы верят, что он расчищает им небо, чтобы прыжки с парашютом были удачными.
Почему принято купаться в фонтанах
Традиция купаться в городских водных объектах также связана со святым Илией.
Долгое время военные отдавали ему дань уважения, умываясь 2 августа родниковой водой. После Великой Отечественной войны бойцы начали погружаться полностью, а с годами купание и вовсе перенесли в фонтаны.
По другой версии, на Руси Ильин день считался последним, когда допускалось плавание в текущем году. А так как это День ВДВ, то голубые береты с удовольствием погружались в городские фонтаны.
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Еще одно объяснение — Афганская война. В пустынях этой страны во время военных действий десантуре не хватало воды, и ее старались найти везде, где могли. В том числе и в фонтанах.
Не стоит забывать и об удалом характере голубых беретов. Они всегда отличались смелостью, иногда их называют современными гусарами. Поэтому безумный поступок пришелся многим из них по вкусу.
А еще на Руси считалось, что 2 августа русалки и водяные утаскивают осмелившихся искупаться в этот день на дно. Десантники всегда ежегодно доказывают бесстрашие перед нечистой силой в водоемах. Городские — в фонтанах.
В 2025 году купание в них запрещено. Согласно статье 20.1 КоАП, действие квалифицируется как мелкое хулиганство. Нарушителю грозит:
- штраф от 500 до тысячи рублей;
- арест до 15 суток.
Другие традиции Дня ВДВ
Помимо купания в водных объектах, голубые береты соблюдают некоторые другие обычаи.
Арбузы
В этот день принято есть арбузы. Традиция сложилась в начале 90-х, когда солдаты возвращались из Афганистана. К этому времени уже созревали первые ягоды, и так бойцы утоляли жажду.
«Расплескалась синева»
Сослуживцы поют неофициальный гимн ВДВ «Синева». Изначально он был опубликованным в газете «Гвардеец» стихотворением «Расплескалась синева», которое написал Юрий Алехин. Позднее текст переписал Сергей Ильев.
«В 1971 году Юрий Алехин показал мне стихотворение, которое состояло всего из двух строф. Первая с тавтологией (зацвела цветом), вторая с рифмой к слову „сказка“ (сначала была ряска, потом смазка и так далее), какие-то неказистые стихи. Я ему сказал об этом, а он: возьми и сам напиши! Ну я и написал», — рассказал Ильев.
Впервые песню исполнил ВИА «Голубые береты» в 1973 году. На телевидении композиция прозвучала в начале 1980-х на передаче «Служу Советскому Союзу».
После этого мотив гулял по солдатским альбомам, перепевался на слух, в результате чего часть оригинального текста была утеряна. Современные вэдэвэшники поют версию руководителя ансамбля «Голубые береты» Яровой.
Автопробеги и крестный ход
В День ВДВ принято организовывать автопробеги с флагом, в тельняшках и голубых беретах.
На Красной площади устраивают крестный ход в честь пророка Илии. Процессия следует от храма в честь святого до Лобного места.
Возложение цветов
В праздник принято отдавать дань уважения погибшим товарищам. Ежегодно 2 августа голубые береты собираются вместе, чтобы возложить цветы к мемориалам воинов-десантников.
Традиционные площадки празднования Дня ВДВ
Обычно сослуживцы собираются в Москве на ВДНХ, в парке Горького и на Красной площади. Петербургские голубые береты встречаются на Крестовском острове, Дворцовой площади, Марсовом поле, в сквере имени Василия Маргелова, на Серафимовском кладбище у памятника воинам-десантникам.
В Таганроге голубые береты видятся у памятника Василию Маргелову, а в Калининграде — в парке «Юность» у памятника воинам-интернационалистам.