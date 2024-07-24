Сухой закон наступает? Депутаты рассказали о запрете алкомаркетов в выходные

Общество критически относится к работе алкомаркетов, особенно на первых этажах в многоквартирных домах. Некоторые просят, чтобы их вовсе ликвидировали в жилых домах. Это не только сомнительное соседство, но и опасное для здоровья. Работа в этой области ведется.

В других странах есть практика, когда продажа алкоголя в выходные дни запрещена. Она основана на статистике: количество смертей в выходные дни при употреблении алкоголя растет. Это не панацея, но свои плоды даст.