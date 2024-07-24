Сухой закон наступает? Депутаты рассказали о запрете алкомаркетов в выходные
Депутат Нилов: запрет алкомаркетов по выходным активизирует серый рынок
В Госдуме собираются обсудить запрет работы алкомаркетов по выходным. По словам депутата Султана Хамзаева, это второй по популярности запрос избирателей после принятого закона о наливайках. Поможет ли запрет снизить уровень потребления спиртного, выяснил 360.ru.
Далее — прямая речь собеседников 360.ru.
Султан Хамзаев, депутат Госдумы России
Общество критически относится к работе алкомаркетов, особенно на первых этажах в многоквартирных домах. Некоторые просят, чтобы их вовсе ликвидировали в жилых домах. Это не только сомнительное соседство, но и опасное для здоровья. Работа в этой области ведется.
В других странах есть практика, когда продажа алкоголя в выходные дни запрещена. Она основана на статистике: количество смертей в выходные дни при употреблении алкоголя растет. Это не панацея, но свои плоды даст.
В нашем законопроекте речь идет об алкомаркетах, однако запрещать нужно и все небольшие магазинчики со спиртным.
Если проект закона одобрят, меньшинство будет закупаться алкоголем заранее, а для подавляющего большинства это не будет проблемой. Но употреблять все же будут меньше.
Если алкомаркеты взбунтуются из-за спада выручки, нам наплевать, поскольку этот бизнес не приносит пользы.
Ярослав Нилов, депутат Госдумы России
Первое, что нужно делать, — продавать алкоголь в специализированных магазинах, как это делают в других странах. Далее следует убрать алкоголь от мест, где находится расчетно-кассовая техника. Мы внесли такой законопроект, экспертный совет комитета по экономической политике его обсуждает.
Недавно проводили совещание с представителями торговых сетей, министерств и ведомств, чтобы найти правильные формулировки и возможность это запретить. Чтобы не было ситуаций, когда мама с ребенком стоят у кассы, он на это смотрит, трогает, родительнице приходится объяснять чаду, что эти напитки не для детей. Потом ребенок ждет, когда же он сможет это попробовать, таким образом, маркетинг влияет на несовершеннолетних на уровне подсознания.
Сейчас у регионов есть возможность регулировать время продажи алкоголя. Другое дело, что продолжают работать серые схемы и черный рынок, а также питейные заведения.
Мы только недавно спустя 10 лет дали регионам возможность жестко реагировать в отношении наливаек. Они продают алкоголь в запрещенное время.
Поэтому я поддерживаю борьбу с алкоголизацией, вижу, как снижается официальный уровень употребления спиртного, если не считать неучтенный алкоголь. Это проблема, потому что сейчас продается большое количество самогонных аппаратов, часть спиртного из-за границы тоже не учитывается. Конечно, реальные показатели потребления алкоголя больше.
Я за борьбу с этим, но вопрос в жесткости регулирования. Нужно понимать, что за этим последует. Всегда нужен баланс. Люди, чтобы обойти запрет, могут закупать алкоголь заранее, перепродавать его по-соседски — то есть начнет разрастаться серый рынок.