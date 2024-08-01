01 августа 2024 06:33 День Макрины Каппадокийской. Что можно и нельзя делать 1 августа Историк Фирсов объяснил, почему святая Макрина отказала всем женихам 0 0 0 Фото: Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press Общество

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В начале августа христиане вспоминают святую Макрину. Она жила в IV столетии, была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Чем известна Макрина, почему ее причислили к лику святых, что можно и нельзя делать в ее день, выяснил 360.ru.

Кто такая святая Макрина Преподобная Макрина Каппадокийская родилась в начале IV века в Каппадокии. Она была старшей сестрой в семье с девятью детьми, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. Макрину обучали грамоте, в том числе чтению, благодаря чему позднее она познакомилась со священными писаниями, псалмами Давида и другими книгами, которые учили благочестию и богоугодной жизни, добавил религиовед и историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Фирсов. «Мать Емилия приучила дочь регулярно посещать церковные службы и молиться дома. Ко всему прочему она была образцовой хозяйкой и рукодельницей. По легенде, Макрина никогда не участвовала в детских забавах», — подчеркнул Фирсов. Как старшую сестру девушку обручили с женихом, но он заболел и умер. Поэтому Макрина решила не выходить ни за кого замуж и осталась в девицах, а после приняла монашество.

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Считалось, что к Макрине, которая была настоящей красавицей, сватались многие мужчины, однако она всем отказывала, чтобы не предавать память почившего жениха.

Не хорошо девушке, обрученной одному жениху, выходить за другого, незаконно преступить однажды совершенное обручение; ведь по естественному закону супружество должно быть одно, как одно рождение и одна смерть, а тот, кому я обручена и кого называют умершим, не умер, — верю я в надежде воскресения, — а жив и только ушел далеко в другую страну до времени общего воскресения; не мал грех и позор супруге, если она, по уходе куда-нибудь своего супруга, не сохранит супружеской верности, а соединится с другим. Из жития Макрины Каппадокийской

«Она помогала родителям по дому вместе со служанками, участвовала в воспитании младших братьев и сестер. После смерти отца Макрина стала опорой семьи. Когда все дети повзрослели, она убедила свою мать отпустить всех рабов и пойти в монастырь. В итоге они вместе с некоторыми служанками, которым дали свободу, приняли постриг, работали и молились», — отметил Фирсов.

Будучи старицей, Макрина руководила сестрами обители. Она была строга к себе и воздержанна. По легенде, монахиня спала на досках и не имела никакого имущества. Считается, что она была обладательницей дара чудотворения. Согласно апокрифам, Макрина исцелила девочку, просто поцеловав больной глаз.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Многое другое, что я слышал от живших с ней монахинь и знавших хорошо об ее делах, я не записал в этой повести, потому что многие, когда им рассказывают, верят лишь тем делам, которые сами могут сделать, а тому, что свыше их сил, не верят и считают ложью. Поэтому я не стану рассказывать и о том, как во время голода не истощалась пшеница, подаваемая ее руками нуждавшимся, и хлеб, раздаваемый голодным, — и о других немалых чудесах ее: о скором исцелении болезней, о изгнании бесов, о пророческом предведении, об предсказаниях будущего. Хотя это всё действительно было, всё это справедливо, однако я пройду это молчанием, чтоб не быть мне виноватым в грехе неверия людей слабых, которые, будучи преданы своей плоти, не знают, как Бог по мере веры раздает Свои дары, имеющим малую веру дает меньше даров, более верующим дает более», — говорил святый Григорий о Макрине. Старица умерла в 380 году. Ее похоронили в одной могиле с родителями.

Макринин день на Руси: народные традиции и обряды День преподобной Макрины в народном календаре называют Мокринами, Макринами или Мокридами. С ними связывали некоторые приметы. Например, если на Мокрину шел сильный дождь, то в следующем году ждали хороший урожай. Если же осадков не было, их «вызывали». Выбирали девушку, одевали в синее платье, отправляли к водоему. В него героиня опускала колосья и просила небо пролиться на землю влагой. Обряд назвали мокриной. Его нельзя было видеть мужчине, иначе он мог навлечь на себя беду.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Что нужно делать в Макринин день В День старицы Макрины приветствуется: собирать грибы и ягоды;

убираться дома;

выкидывать старые вещи;

париться в бане.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Что под запретом На Мокрину запрещено: забивать скот и птицу — пролитая кровь может перейти на потомков;

квасить огурцы и капусту, ставить квас;

если человек родился 1 августа, ему следовало сидеть дома — иначе дождь зальет землю;

есть засолы — в противном случае можно отравиться;

рыбачить — русалка может утащить на дно водоема;

пить алкоголь;

надевать грязную одежду и быть неопрятным;

приносить домой чужие вещи и деньги — через них передастся чужое несчастье.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / Global Look Press

Приметы на 1 августа Какая погода в этот день — такой будет осень;

Осина пустила пух — жди богатого урожая подосиновиков;

Если человек попал под дождь — он весь год будет счастлив и здоров;

Если день тихий — дождей не будет следующие полтора месяца;

Если день теплый и ясный — будет богатый урожай, если дождливый — плохой.