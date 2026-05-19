Сегодня 07:30 День пионерии. Как появилось движение и что поможет о нем рассказать современным детям Янова из Движения Первых: пионерию нельзя копировать из-за перемен в жизни детей 0 0 0 Фото: Alexey Sukhorukov / www.globallookpress.com Общество

Почти каждый россиянин, чьи школьные годы прошли в СССР, точно знает: 19 мая — День пионерии. Красные галстуки, трубы и барабаны, «Зарницы» и вечерний костер — эх, было времечко! Вспомним, как появилось это движение и интересные факты о нем. Хотите поделиться с детьми и внуками? Тогда обратите внимание на подборку фильмов и книг, которые расскажут о пионерском детстве.

История пионерии Пионерская организация появилась 19 мая 1922 года. Это была идея Надежды Крупской и одного из основателей движения скаутов в дореволюционной России Иннокентия Жукова. Новое молодежное движение было рассчитано на школьников, а название «пионеры» означало «первые», «первопроходцы». После Первой мировой, революций и Гражданской войны в стране было множество сирот. У них выработался свой моральный, вернее — аморальный кодекс. «Домашних» детей родня и родители тоже запросто могли научить неправильным, с точки зрения новой власти, истинам. Так что нужны были простые и эффективные способы воспитания молодежи СССР.

Фото: Один из первых пионерских отрядов, к которому присоединились беспризорники, Москва, 1922 год. В. Логинович / РИА «Новости»

Первых пионервожатых готовили бывшие скауты. Они учили завоевывать внимание школьников, проводить мероприятия, организовать просветительскую работу, а главное — учить играя. Были и практические занятия, ведь наставники должны были сами прекрасно уметь все то, чему собирались обучать своих подопечных. Пионеры разжигали костры, метко стреляли и печатали строевой шаг под барабаны, собирали макулатуру и металлолом, активно участвовали в жизни школы. Книга Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» дала толчок к всесоюзному тимуровскому движению: ребята в красных галстуках безвозмездно помогали младшим и старшим: рубили дрова, таскали воду, учили читать и считать.

Фото: Пионеры изучают устройство радиоприемника, 1925 год / РИА «Новости»

Пионеры-герои Когда пришла Великая Отечественная война пионеры тоже не остались в стороне. Они воевали наравне со взрослыми. Больше тысячи школьников ушли на борьбу с гитлеровскими нацистами. Шестеро пионеров — Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Боря Цариков, Шура Чекалин — стали Героями Советского Союза. Посмертно. Никаких полных имен и уж тем более отчеств — они просто не дожили до того времени, когда их бы звали на «вы». Так и остались детьми. Но при этом они уничтожали немецкие коммуникации, пускали под откос вражеские поезда, травили оккупантов, ставили мины на дорогах, наравне со взрослыми участвовали в настоящих боях. Подвиг совершали даже те, кто был безоружен. Когда фашисты согнали на расстрел жителей Усть-Лабинска, 11-летний Муся Пинкензон попросил немецкого офицера разрешения сыграть на скрипке. Кивок — мальчик ударил по струнам и над обрывом зазвучал «Интернационал». Люди подхватили песню. Разъяренные гитлеровцы расстреляли маленького скрипача.

Фото: Абрам (Муся) Пинкензон / Википедия

Закат пионерии После войны пионерия оставалась важной и интересной организаций, но с годами обороты этой замечательной машины все чаще крутились вхолостую. Все больше мероприятий проводили формально, для «галочки». Красные галстуки потускнели. Это был тот самый застой. Разве что где-то на местах, в глубинке энтузиасты еще пытались реанимировать пионерию, но этот никак не влияло на общую обстановку. При этом проводились пышные слеты, с трибун звучали красивые слова, но все больше школьников носило частицу красного знамени в карманах. После распада СССР Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина была распущена. Имущество конфисковало государство. Дворцы пионеров, которые не успели отобрать под офисы и банки, стали центрами детского и юношеского творчества. Пионерлагеря превратились в недешевые пансионаты.

Фото: Экспонаты Музея социалистического быта. Andrey Titov / www.globallookpress.com

Интересные факты о пионерии Поначалу пионерский галстук скрепляли специальным металлическим зажимом. На нем были изображены костер, серп, молот и лозунг «Будь готов!». Однако позже из-за дефицита металла галстук стали завязывать узлом.

Был еще один повод отказа от зажима для галстука. Кто-то пустил слух, будто в рельефе костра спрятан профиль Льва Троцкого, который к тому времени уже стал врагом народа. А если перевернуть значок, то три языка пламени превращаются в буквы «Т» и «З» (то есть «Троцкистско-Зиновьевская шайка»).

Фото: Школьник в пионерском галстуке с зажимом / Публичное достояние

В СССР во время Всемирных фестивалей молодежи и студентов иностранным гостям дарили пионерские галстуки, но не обычные, а с памятными принтами, штампами фестиваля или бахромой.

Во время Великой Отечественной войны пионеры собирали деньги на военную технику — танки и самолеты.

В 1935 году 11-летняя Мамлакат Нахангова перевыполнила норму сбора хлопка в семь раз. Так девочка стала первой пионеркой, получившей главную награду ССС — Орден Ленина.

У советских пионеров была собственная газета — «Пионерская правда». Она выходила с марта 1925 года и была одним из самых массовых детских печатных изданий в мире. В 1975 году ее тираж насчитывал девять с половиной миллионов экземпляров.

Фото: Московские школьники читают газету «Пионерская правда», 1983 год. Б. Косарев / РИА «Новости»

Пионерские Дворцы и Дома творчества были бесплатными — родителям не нужно было платить за то, что их дети занимаются в кружках и секциях.

Пионерским горном подавали сигналы. Каждый школьник мог отличить позывные «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Обед», «Тревога» и «Отбой».

Во время сбора макулатуры или металлолома пионерские отряды ходили по дворам и утаскивали бесхозные вещи, которые иногда оказывались очень нужными их хозяевам. Скандалы возникали не раз. Зато так родился глагол «спионерить», то есть «незаметно унести» или «украсть».

Фото: Школьники собирают металлолом, 1969 год. Май Начинкин / РИА «Новости»

Что рассказать детям о пионерах Молодому поколению сегодня рассказывать о пионерах непросто — сегодняшних школьников окружают совсем другие реалии. Но важнейшим из искусств для нас по-прежнему является кино, так что для юных зрителей можно устроить сеансы фильмов «Тимур и его команда» 1940 года и «Алеша Птицын вырабатывает характер» 1953-го. Кстати, второй фильм снят по сценарию Агнии Барто, которая написала много стихов о школьниках. Большинство из них до сих пор актуальны, так что смело можно читать. Еще одна прекрасная книга — «Витя Малеев в школе и дома», которую написал «папа» Незнайки Николай Носов. Нельзя обойтись без великолепной комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 1964 года. А ребятам постарше стоит дать книги «Сестра печали», «Миллион в поте лица» и «Счастливый неудачник» Вадима Шефнера (но ни в коем случае не нужно смотреть фильмы, которые сняли по его произведениям! - прим. авт.).

Фото: Кадр из х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер» / RuTube

Смена для пионерии Сегодня в России существует Движение первых. У него есть сходство с пионерской организацией: много общих ценностей, внимание к воспитанию и коллективной деятельности, поддержка инициатив детей и формирования сообщества единомышленников, рассказала 360.ru заместитель председателя правления Движения первых Ксения Янова.

Движение первых — это современное движение, созданное с учетом запросов сегодняшних детей и молодежи. Оно объединяет лучшие практики разных поколений детских организаций, в том числе посредством детских и молодежных объединений, и строится на принципах добровольности, соавторства детей и взрослых, уважения к личности ребенка и его интересам. Ксения Янова

Копировать пионерию или любую другую модель не имеет смысла: у современных детей другие возможности, иные ритм жизни и интересы. Поэтому важно сохранять и применять все лучшее, что актуально для нынешних ребят: дружбу, ответственность, взаимопомощь, уважение к своей стране и стремление быть полезным обществу, пояснила эксперт. Она уточнила, что некоторые традиции пионерии перекочевали в настоящее. Движение первых продолжает традицию совместных добрых дел и коллективного участия в общественно-полезной деятельности: волонтерских и патриотических акциях, а также в проектах движения, таких как «Хранители истории», «Зарница», «Юннаты Первых» и «Благо твори».

Фото: Ребята из Движения первых во время акции Акция «Искра надежды» у центрального входа в Музей Победы, Москва, 2026 год. Юрий Кочетков / РИА «Новости»

«Сохранилась и очень важная традиция наставничества, когда рядом с ребенком находится взрослый, который помогает раскрыть способности, поддерживает инициативу и создает условия для развития. Это реализуется в образовательных программах, профильных сменах и проектной деятельности», — рассказала Янова. Кроме того, осталась атмосфера детского сообщества — чувство команды, причастности, возможности проявить себя, быть услышанным и реализовывать собственные идеи, отметила эксперт. При этом Движение первых дополняет традиции современными форматами в самых разных сферах — от науки и спорта до добровольчества и творчества.