День пионерии 19 мая 2024: история пионеров и возможно ли их возрождение | 360°

Общество 19 мая 2024, 07:00 Всегда готов! Как появилось всесоюзное пионерское движение Исполнилось 102 года со дня организации пионерского движения в СССР Телеканал «360»

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Сегодня, 19 мая, многие россияне отмечают День пионерии. Более века назад в СССР появилась детская организация, которая объединила школьников от девяти до 16 лет. Ребята носили алые галстуки, ходили в походы, помогали старшим и учились быть полезными гражданами своей страны. Вспомним, как это было — в материале 360.ru

Как появились пионеры

Вскоре после того, как советская власть немного укрепилась, она занялась подрастающим поколением. После Первой мировой, революций и еще догорающей Гражданской войны страну буквально наводнили беспризорники и сироты. Подавляющее большинство из них были ворами, а некоторым уже приходилось держать в руках оружие.

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Помимо криминального фактора была угроза и от взрослых. Родители, родня и знакомые, будь они из бывших господ или полуграмотной суеверной бедноты, зачастую учили детей неправильным ценностям. Словом, нужен был институт, который бы глобально продвигал нужную идеологию в детские массы.

Бездомные дети в период Гражданской войны, СССР / Викимедиа

Осенью 1921-го супруга и соратница Владимира Ленина Надежда Крупская и предложила воспользоваться идеями скаутинга, заменив и расширив идеологическую часть. Практически одновременно такое же предложение высказал и один из основателей движения скаутов в России Иннокентий Жуков.

Он же и предложил название «пионер» — «первый», «первопроходец», тот, кто дружен с природой, другими культурами и поколениями. К началу 1922 года идея окончательно оформилась. Поначалу работу собирались вести среди комсомольцев, но потом решили создать детское коммунистическое движение.

Надежда Крупская с пионерами, 1929 год; Иннокентий Жуков на фоне своих скульптур, 1914 год / Викимедиа

Символы пионерии

Пионервожатые учились у скаутмастеров, как, играя, воспитывать ребят. Зеленый галстук-платок, который скауты традиционно носили на шее, заменили на красный — так он символизировал частицу красного знамени, а три его конца — связь трех советских поколений: пионеров, комсомольцев и коммунистов.

Вместо зеленой рубашки остановились на белой, шорты выбрали синие. Еще одним важным элементом, который перекочевал к пионерам, стал костер — посиделки возле него были неотъемлемой частью сборов. Он даже попал на пионерскую эмблему: три языка его пламени означали огонь III Интернационала, который скоро охватит Землю.

Пионерские значки 40-х и 60-х годов прошлого века / Викимедиа

Призыв и отзыв скаутов «Будь готов!» — «Всегда готов!» расширили необходимой идеологической нагрузкой. Теперь клич звучал так: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов! — Всегда готов!» При этом пионеры отдавали салют: поднимали перед собой согнутую в локте правую руку.

Пионерский салют на линейке, 1985 год / Викимедиа

Трудно представить пионеров без горна и барабана. Кстати, был у них и собственный журнал «Барабан». Его издавал бывший скаутмастер и создатель первого в СССР пионерского отряда Михаил Стремяков. Из этого издания «выросли» газета «Пионерская правда», журнал «Пионер», а чуть позже и «Костер».

Михаил Стремяков; обложка журнала «Барабан» / Викимедиа

Еще одним символом пионерии стал всесоюзный детский лагерь «Артек» на южном берегу Крыма. Площадку открыли в ноябре 1924 года и первые смены жили в брезентовых палатках на берегу моря. Ребята полностью себя обслуживали: готовили еду, стирали, наводили порядок. С 1926 года в «Артек» начали приезжать дети из-за границы.

К 30-м годам в лагере появились дощатые домики, а чуть позже и более капитальные постройки. «Артек» стал принимать гостей круглый год. Путевками туда обычно награждали отличников, победителей конкурсов и соревнований. В гости к пионерам приезжали известные люди: писатели, ученые, артисты, путешественники, политики.

Пионерская линейка в «Артеке», 1925 год / Викимедиа

Гимн пионерии «Взвейтесь кострами, синие ночи!» появился в 1922 году. Его написали за две недели поэт Александр Жаров и пианист Сергей Кайдан-Дешкин. Авторам советовали оттолкнуться от классики, и они взяли за основу «Хор солдат» из оперы «Фауст» Шарля Гуно, несколько изменив характер музыки.

Это стало единственным значительным сочинением поэта, хотя на его стихи сложили еще несколько песен. Маяковский часто и заслуженно критиковал Жарова, а многие литературоведы уверены, что в романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков списал поэта Рюхина именно с автора пионерского гимна.

Прием в пионеры

Пионерами могли стать ребята от девяти до 14 лет — на порядок приема влияли успеваемость и поведение школьника. Красный галстук им повязывали комсомольцы или старшие пионеры на специальной торжественной линейке. Перед этим нужно было произнести пионерскую клятву.

Я, (имя, фамилия) вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Текст пионерской клятвы (редакция до 1986 года)

Как правило, торжественный прием в пионеры назначали в какой-нибудь праздничный день: 23 Февраля — День советской армии и военно-воздушного флота, или 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина.

Пионеры-герои

Пионеры были детьми своей эпохи: они не только ходили в походы и учились помогать друг другу, но и старались активно участвовать в жизни своей страны. Преимущества нового строя большинству ребят были очевидны: у многих из них родители едва умели (если умели) читать и при прежней власти верх их карьеры был бы прислуга или рабочий.

СССР дал своим гражданам бесплатное образование, медицинскую помощь, право выбора любой профессии, независимо от происхождения, национальности, пола. Всего-то и нужно, что хорошо учиться, честно жить и работать. Неудивительно, что многие пионеры были готовы пожертвовать жизнью за свою Родину и ее идеалы.

Пионерский отряд армянского села на Ставрополье, 1924 год / Викимедиа

Первым пионером-героем традиционно считался Павлик Морозов. Этот уральский мальчишка из села Герасимовка работал в поле и дома по хозяйству, неплохо занимался в школе (хоть и часто пропускал), да еще и учил грамоте мать. Первым вступил в пионеры, но его единственный красный галстук разорвал отец и страшно избил сына.

При этом Морозов-старший с семьей не жил — ушел к соседке. Но это не мешало ему при встрече поколачивать жену и четырех сыновей. Будучи председателем сельсовета, он присваивал себе вещи, конфискованные у раскулаченных, и спекулировал справками. На этом и погорел — получил 10 лет.

Единственное фото Павлика Морозова за два года до смерти — он в фуражке стоит в центре, 1930 год; официальный портрет, созданный на основе этой фотографии и рассказов близких, 1932 год / Викимедиа

Родня отца искренне ненавидела и его законную жену, и ее детей. Дед — бывший жандарм, бабка — профессиональная конокрадка, дядья — кулаки, их дети им под стать. Вскоре после ареста Морозова-старшего они безжалостно зарезали 13-летнего мальчишку и его младшего брата.

Много лет спустя в перестроечной прессе Павлика Морозова беззастенчиво оболгали: его, безо всяких доказательств, назвали «мелким пакостником» и доносчиком, отправившем на каторгу родного отца. Дошло до того, что родня убийц потребовала признать их невиновными. Верховный суд России пересмотрел дело и в реабилитации отказал.

Мама Павлика, Татьяна Морозова на встрече с пионерами в «Артеке», 1953 год / Викимедиа

Когда началась Великая Отечественная война, пионеры не хуже взрослых бились за свободу своей страны. Вчерашние школьники, которым едва исполнилось 13-14 лет, пускали под откос вражеские составы, партизанили, устраивали диверсии. Они погибали от пыток, вражеских пуль и мин, но они понимали на что и ради чего идут.

Шестеро пионеров — Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Шура Чекалин и Боря Цариков — были удостоены званий Героев Советского Союза. Посмертно. К сожалению, далеко не все их убийцы понесли заслуженное наказание.

Александра Чекалина несколько дней пытали, а после 16-летнего партизана публично повесили. Командовал казнью Ханс Бейтельшпахер, который в годы войны руководил многочисленными «антипартизанскими акциями». Также он возглавлял батальон русских коллаборационистов. В 1945-м каратель просто сдался британцам и дальше спокойно жил и работал в Институте биохимии почвы Брауншвейга. Умер в своей постели в 1984 году.

Тимуровское движение

Писатель Аркадий Гайдар в 1940 году написал книгу «Тимур и его команда». Повесть рассказывала о пионерах, которые тайком, не требуя никакой благодарности, помогают всем, кому это нужно. Неважно о чем идет речь — нарубить дров старушке, натаскать воду или приструнить бодучую козу — ребята всегда приходят на выручку.

Книжка понравилась, и ее идея пошла в массы: первый отряд из шести человек появился в Клину, где Гайдар и написал свою повесть. Потом такие же добровольные помощники появились во всех уголках Советского Союза. При этом тимуровцы должны были быть примером не только в труде, но и в учебе.

Ребята помогали детским домам и школам, шефствовали над семьями красноармейцев, работали в полях, заготавливали дрова, собирали металлолом. Во время войны тимуровцы дежурили в госпиталях, заботились о семьях военных, убирали урожай. А в мирное время оказывали помощь ветеранам и старикам.

Закат пионерии

После 60-х пионерское движение медленно, но верно начало угасать. В пионерских лагерях, куда отправляли детей на лето, уже редко зажигали костры, печеная картошка стала историей, а детям все меньше давали возможность быть самостоятельными. Времена изменились.

Красный галстук перестал быть поводом для гордости, разве что только первые пару месяцев после приема в пионеры. Подростки перестроечной поры все чаще носили их в карманах да и то лишь затем, чтобы в случае школьной проверки предъявить измятый алый платок.

Последней исполняющий обязанности председателя Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина с 1985 по 1991 годы была Елена Чепурных. Впоследствии она стала заместителем министра образования России, а ныне заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня».

В 1991-м после распада СССР Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина была распущена, а ее имущество конфисковано государством. Дворцы пионеров, которые не успели отобрать под офисы и банки, стали центрами детского и юношеского творчества. Пионерлагеря превратились в недешевые пансионаты.

Говорят, КПРФ до сих пор ежегодно принимает в пионеры каких-то тинейджеров. Однако все это лишь бутафория. Возрождение движения невозможно: оно было намертво связано с марксистко-ленинской идеологией страны и социалистическим строем, которого уже нет.