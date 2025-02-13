Сегодня 01:34 День Никиты Пожарника. Почему 13 февраля нужно избегать ссор и огня Верующие отметят 13 февраля народный праздник Никита Пожарник 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press Эксклюзив

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Православные верующие 13 февраля чтят память святителя Никиты Печерского, известного в народе как Никита Пожарник. Люди считали его покровителем пожарных и защитником от огня, молний и жаркого солнца. История праздника, приметы, что можно нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Кем был Никита Печерский? В молодости он поступил в Киево-Печерский монастырь, а вскоре решил уйти в затвор. Молодого инока предупредили, что это преждевременное решение, но он не послушался, понадеявшись на свои силы. Неопытный подвижник впал в затворе в искушение, когда дьявол явился ему в виде ангела, а он ему поклонился. Эзотерик Сергей Шмелев в беседе с 360.ru рассказал, что темные силы советовали ему учить других людей, а не молиться. Якобы дьявол в ангельском обличии будет молиться за него. На помощь Никите Печерскому пришли Киево-Печерские старцы. «Старцы, церковные служители, понимая многие вещи, отогнали от Никиты Печерского беса, после чего священник жил в молитвах и строгом посте, посвящая свою жизнь Господу», — отметил Шмелев.

Впоследствии затворника Никиту поставили епископом в Новгород. Новгородской паствой святитель Никита управлял 13 лет. В XVI веке состоялось его прославление. Мощи святого покоятся в Софийском соборе Великого Новгорода.

Фото: РИА «Новости»

Бог наградил Печерского даром чудотворений. Однажды во время засухи благодаря молитве он вызвал дождь, а в другой раз в городе прекратился пожар. Святителя прозвали в народе Никита Пожарский. Его считают хранителем от гроз и молний, которые могут навредить людям и их жилью. Если ему помолиться от всего сердца в такие страшные моменты, то будешь услышан. Как отметил эзотерик, святитель Никита Печерский имел дар провидения, «который ему в искушении дал сам дьявол». При этом многие пророчества неопытный инок видел во сне. «Сны — это классическая часть раскрытия информации из будущего. Наш мозг в бодрости задействован не полностью, поэтому при подобном даре можно видеть действительно досконально ситуации и прогнозы», — сказал Шмелев.

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Он подчеркнул, что здесь важно уметь отличать надуманность от возможного дара.

Народные приметы на 13 февраля Сны в ночь на 13 февраля несут важную информацию. Если сновидение плохое или страшное, то ожидаются проблемы. Хороший сон — благополучный исход дел и задумок. Если в этот день воробьи утепляют гнезда, то будут морозы. Если вороны громко кричат, то это к метели или снежному бурану. Если ясная луна на небе — завтра будет ясно и солнечно. Также считается, что пожар в Никитин день — следствие порчи, наведенной на свадьбе. Что можно делать в Никитин день? В этот день, как рассказал Шмелев, православным нужно больше молиться, особенно если в отношениях имеется недопонимание. И несмотря на то, что многие эзотерические практики призывают отчитывать неверного супруга от измен, не стоит этого делать.

Если человек уходит, лучше молиться, а не заговоры читать, так как молитва — это обращение к христианской силе, и эта сила сильнее ваших заговоров. Сергей Шмелев эзотерик

Что нельзя делать в Никитин день? Шмелев предупредил, что в священные дни проведение любых ритуалов для православного человека — это хуление. «Система устроена так, что метод обращения к эгрегору имеет в тысячи раз больший эффект, чем ритуал наличной энергии», — сказал собеседник 360.ru.

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Кроме того, в Никитин день категорически нельзя играть с огнем, причем речь идет не только о пламени. Конфликты, ссоры, споры и в целом негативный настрой под запретом.

Еще в этот день могут быть сильные и вещие сны. Ведьмы и колдуны могут выкачивать из людей энергию за счет провокаций на скандалы. Сергей Шмелев эзотерик

Важно никак не реагировать на негативные программы, не идти на поводу у людей, которые могут ругаться на улице, в транспорте или других местах.