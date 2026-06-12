12 июня 2026 00:01 День, когда дети рисовали Россию: самый простой ответ на вопрос о значении 12 июня 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Что для вас значит День России? На этот вопрос можно отвечать правильными словами о государстве, истории и патриотизме. А можно вспомнить одно жаркое лето, детский лагерь, лист ватмана и детей, которые рисовали подарки для своей страны. Именно эту историю рассказывает в своей авторской колонке ведущая телеканала 360.ru Елена Кононова.

Что для вас значит этот праздник? Такой вопрос, бывает, задают журналисты после громких концертов, ярких флешмобов, коих по всей стране в День России — немерено. Кто-то отвечает, чеканя верные и правильные слова о гордости, об уникальном историческом пути. Кто-то теряется, не в силах облечь в словесную форму то, что чувствует. И потому в День России я хочу поделиться воспоминанием, которое лично для меня является ответом на этот вопрос. Это было аномально жаркое лето, торфяные пожары в Подмосковье, третья смена в лагере, где я работала вожатой. Наш отряд сидел на сцене в актовом зале. Большое, еще советской постройки, здание с холодными стенами, высокими потолками — здесь было легче дышать, не то что в летних корпусах. Мы были абсолютно одуревшими от смога, у каждого ребенка — по мокрому вафельному полотенцу в руках. В больших кабинетах решали вопрос о возможной эвакуации из лагеря, мы были на низком старте, в полном составе. Все эти дни родители детей не забирали, в лагере от смога спасал лес, а в раскаленном от жары городе было еще хуже. В то лето все смены были патриотическими, у нас был смотр строя и песни, «Зарница», и прочие «тематические мероприятия». А в тот конкретный день мы не знали, чем занять детей, на улицу — нельзя, дымно.

Фото: РИА «Новости»

Старшая вожатая сказала — рисуйте патриотическую стенгазету! Мы с напарником склеили огромные куски ватмана. Он нарисовал очертания нашей страны, детям предложили изобразить то, что они больше всего любят в Родине. Предполагалось, что потом мы разместим эти рисунки на ватмане. Получится такое письмо любви. Точнее, письмо о любви к родной земле. Мы раздали карандаши, альбомные листы, и тут Гора сказал, что не знает, что рисовать, потому что любимое место у него — горка во дворе, а он ее нарисовать не сумеет. Вообще-то, по документам Гора был Егором. Но на самой первой отрядной «свечке» он сказал, что его все зовут Гора, с ударением на первый слог. Мы не спорили. Гора был непростым ребенком. Он попал к нам не по путевке, как все остальные, а прямиком по линии соцзащиты. Родители его были временно лишены родительских прав. Мы не знали, как жил Гора раньше. Но был он болезненно худ, в свои восемь лет не умел ни читать, ни писать, резко воспринимал любые запреты. — Гора, а что ты хочешь нарисовать? Давай ты нарисуешь, что умеешь, — предложил напарник-вожатый. — Я хочу рисовать подарки, — сказал Гора. — Подарки для себя? — Нет, подарки, которые я хочу дарить. — Кому дарить? — Всем. И маме. И всем людям. Ксюша, маленькая, смуглая, астматик, ей было тяжелее других, поддержала Гору. — Я тоже буду рисовать подарки! Мы с напарником решили предложить всему отряду альтернативу. — Давайте тогда рисовать подарки для нашей страны? Что бы мы подарили ей? Или сделали для нее своими руками? И они начали рисовать. Саша изобразила цветы, растущие прямо из земли, не сорванные. Запомните этот момент, он — важный. Саша сказала, что вырастила бы цветы для России в подарок. Оля нарисовала — пироги. Мама научила ее печь пироги, и она был напекла их «пять трильенов», и собрала бы весь наш отряд. Дети рисовали набор инструментов, машины, лес, дома. А Гоша, крупный парень, начинающий хоккеист, нарисовал кота по имени Сиплый. Просто потому что у него был такой кот, дарить его никому Гоша не собирался. Мы простили себе этот педагогический провал.

Фото: РИА «Новости»

После мы наклеили рисунки на ватман, а старшая вожатая выдала на счет отряда золотых звезд за это мероприятие. С тех пор прошло больше 15 лет. Ребята из того отряда выросли. Отучились. Практически все остались в нашем родном городе, устроились на разные работы. Саша, которая хотела вырастить для России цветы, стала учителем русского и литературы, а еще она — классный руководитель. Я вижу, как дети ставят ей бесконечные лайки в соцсетях. Гоша бросил хоккей из-за травмы, очень рано женился, практически тут же развелся, но у него теперь есть дочка. И когда я вижу их вместе, мне становится не по себе от его нежности к этой маленькой кнопке, в моей голове не укладывается, что этот огромный мужик, грубый, говорящий на русском матерном с самого детства, умеет так любить, смотреть такими глазами. Гоша учился в техникуме и работает поваром. Он кормит людей. Два друга, футболисты, из того самого отряда, служат по контракту. Ксюша так мечтала вылечить свои легкие, что стала врачом. Она до сих пор учится, повышает квалификацию. Я не смогла бы рассказать про всех, но и этого достаточно. Помнят ли эти взрослые то лето? Тот лагерь? Помнят ли это странное, придуманное на ходу мероприятие и нас, своих вожатых? Вряд ли. Но я помню хорошо. И много-много лет День России ощущается, как праздник про всех нас, живущих в новую для страны эпоху, праздник про нас и наши дела, которые мы делаем друг для друга. Кормим, учим детей, выращиваем сады, лечим. Мы остаемся на родной земле, что бы ни происходило.