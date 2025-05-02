02 мая 2025 17:24 День Ивана Ветхопещерника. Как молитвы святому 2 мая помогают православным Духовник рассказал о помощи Ивана Ветхопещерника прийти к Богу через молитву 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Православные верующие отмечают 2 мая день Ивана Ветхопещерника — святого, который всю жизнь служил Богу в Палестине и помогал прихожанам укрепить с ним связь, уча молиться от сердца. Чем известен этот священник и почему его чтят в России — в материале 360.ru.

Кем был Иван Ветхопещерник Настоящее имя Ивана Ветхопещерника —Иоанн Палеврит. Предположительно, он появился на свет в VIII столетии в Палестине. Еще в молодости он почувствовал сильное стремление к духовной жизни и стал монахом, посвятив себя Богу. Решив осуществить мечту, Иоанн совершил путешествие по Святой земле. Однажды, во время странствий по иерусалимским землям, он нашел душевный покой и принял решение остаться жить в древнейшем монастыре Палестины — лавре Преподобного Харитона. Место имело богатую историю и называлось также Ветхой лаврой, отсюда и прозвище святого — Иоанн Ветхопещерник, или Палеврит, что значит «тот, кто жил в пещерах древнего монастыря». «Он с детства возлюбил Бога, и в сердце появилась непрестанная молитва, которая так его наполняла, что Иоанн не мог оставаться среди мирян. Поэтому он искал уединения и божественного пути. Это привело его к странствиям», — рассказал 360.ru основатель и духовный наставник Духовно-культурного кремля «Богатырская слобода» Александр Петров (отец Феоктист).

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что такое Ветхая лавра Иоанна влекло в святые места, поэтому он дошел до Палестины, где и достиг Ветхой лавры. Ее основал в IV веке исповедник и настоятель Харитон — в пещере, которая ранее принадлежала разбойникам. Они поймали его, связали и спрятали там, уйдя по своим делам.

В это время по божьему промыслу в пещеру заполз змей. Он начал пить воду из чаши, из которой до этого утоляли жажду преступники. Через некоторое время его туда стошнило. А когда разбойники вернулись, они снова испили из чаши и умерли, а Харитон смог освободиться. Отец Феоктист

Там он и решил построить храм на найденные у преступников богатства. Когда спустя четыре столетия туда пришел Иоанн, он сразу полюбил это место и стал молиться. Сподвижники избрали его священником, и он прослужил в Ветхой лавре до конца своих дней. К нему приходили, чтобы научиться внутренней иисусовой молитве. Он до сих пор помогает тем, кто хочет молиться в сердце из любви к Господу. Поэтому, несмотря на иностранное происхождение, Иоанна чтит Русская православная церковь, именуя Иваном Ветхопещерником.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Приметы и традиции дня Ивана Ветхопещерника На Руси праздник отмечали 19 апреля по старому стилю, то есть по новому — 2 мая. Он совпал со старым народным праздником, и их объединили. В этот день, как отметил отец Феоктист, женщины выходили с новыми тканями и украшали деревья, чтобы матушка-весна дала хороший урожай. До сих пор сохранился обычай радоваться расцвету всех трав и цветов, в том числе сирени и яблони. Весной существовал обычай: время года облачали в обновленное одеяние. Для этого в открытом поле стелили новую чистую ткань, на которую помещали свежий каравай хлеба. Затем участники ритуала совершали поклонение четырем сторонам света и направлялись домой. Люди верили, что подобный дар обеспечит хороший урожай льна и других сельскохозяйственных культур. Также тщательно наблюдали за природными явлениями. Пасмурная и дождливая погода предсказывала сухой и ясный июнь. Тепло в этот праздник указывало на возможное похолодание к концу месяца. Алый закат и затишье сулили благоприятные условия в ближайшие дни. Особое внимание уделяли и растительному миру. Если береза покрывалась листвой раньше осины и липы, это предвещало засушливое лето. «На самом деле, у нас происходит преображение народных праздников. Они входят в осмысление христианского понимания, что весна — это духовное преображение души, которая должна расцветать цветами добродетелей, добрых помыслов и мыслей. Как в райском саду, который наполнил Бог», — рассказал духовный наставник.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В православии 2 мая значимо тем, что учит непрестанной молитве — приближению к Богу умом и сердцем. В храмах в этот день проводят рядовые литургии, но могут прочитать и молитву Иоанну Кронштадтскому. Что можно делать 2 мая «Один старец дал очень хороший совет. Как бы трудно ни было, нужно открыть и прочитать житие того святого, кого поминают в эту дату. В то же время ему нужно помолиться, молитва достигнет неба быстрее молнии и войдет прямо в сердце почитаемого», — добавил отец Феоктист. Тогда Иван Ветхопещерник прочитает обращение к нему и поможет больному, путешественнику, тому, кто собирается сделать благое дело, и тому, кто поссорился и ищет пути к примирению.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Духовник добавил, что, когда мы читаем житие святого, он берет нас под свой покров и больше не оставит. Он сильно ходатайствует и особенно усердно молится. «Наша основная задача — верить истинно и праведно. А народные традиции, если они не касаются почитания языческих богов, допустимы к использованию. Исключением будет разве что совпадение с другими церковными праздниками. Например, с Пасхой. Тогда нужно соблюдать строгий пост и не позволять себе ничего лишнего», — подытожил собеседник 360.ru.