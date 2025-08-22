Сегодня 10:23 День Государственного флага — 2025. Все, что нужно знать о российском триколоре Историк Широкорад рассказал, как связаны день российского флага и 22 августа 0 0 0 Фото: День флага России в Красногорске / Медиасток.рф Эксклюзив

Двадцать второго августа Россия отметит один из самых молодых праздников — День Государственного флага. У триколора, официально утвержденного более 30 лет назад, многовековая история: от торговых судов Петра I до современного символа национального единства. Как он появился, что означают его цвета и какие традиции связаны с этим днем — в материале 360.ru.

История российского триколора Считается, что впервые в стране трехцветный флаг появился около 350 лет назад. В 1667 году царь Алексей Михайлович начал строить первый русский военный корабль «Орел». На него голландцы сшили знамя из «червчатого, белого и лазоревого» оттенков.

По другим данным, флаг при царе представлял собой синий крест поверх двух квадратов — белого и красного, которые располагались в шахматном порядке.

По версии публициста и историка Александра Широкорада, триколор появился в Российской империи при Петре Первом. Он поднял бело-сине-красный флаг над кораблем «Святой Петр», назвав его «флагом царя Московского», то есть своего отца Алексея Михайловича. С 1705 трехцветный флаг стал символом торгового флота. Так как за рубежом военные корабли, которые ходили под Андреевским флагом, бывали редко, коммерческий триколор начал ассоциироваться за пределами империи с русскими.

Первым Государственным флагом Российской империи стал черно-желто-белый флаг. Это так называемые «гербовые» цвета. Национальный символ страны официальным указом утвердил Александр II. Однако это не добавило народу единства — в то время у каждого полка и ведомства был свой стяг. «Изображают картину, когда русские солдаты идут в атаку на Бородинском поле под триколором. Это были моряки торгового флота. На самом деле каждый полк нес свое знамя и никто тогда под национальным не ходил: ни под Плевной, ни на Бородинскую», — рассказал 360.ru историк. Намного позже, в конце правления Александра III, национальным флагом признали бело-сине-красный стяг — это произошло только в 1883 году. «Черно-желтый флаг оставили как знамя династии Романовых, императорский стандарт», — отметил Широкорад.

Поэтому в 1905 году над Зимним дворцом в Санкт-Петербурге развевался именно черно-желтый стандарт. При большевиках же знамя заменили на красное. Только после перестройки и развала СССР президент России Борис Ельцин сменил советский флаг на царский вариант. «Со стяга убрали гербы в виде короны. С тех пор флагом России стал привычный нам триколор», — объяснил публицист. Что означают цвета флага России Есть несколько трактовок. Одна из них — цвета обозначают огонь, небо, воздух или море, подчеркнул Широкорад. Наиболее распространенной версией считают следующую: белый — чистота, мир, благородство;

синий — духовность, постоянство;

красный — сила и пролитая за родину кровь.

Почему День Государственного флага отмечают 22 августа Праздник утвердили после путча, который случился с 18 по 21 августа 1991 года, за несколько месяцев до официального распада СССР. На следующий день, 22 августа, Верховный совет РСФСР выпустил постановление, согласно которому флагом страны стало полотно из «равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос». Также этот день связывают со смертельным инцидентом. «Двадцать первого августа на пересечении Садового кольца и проспекта Калинина, сейчас Нового Арбата, толпа сторонников Ельцина пыталась остановить БТР. В результате случилось ДТП, в котором погибли трое. На месте аварии установили триколор, а жертв объявили героями России, сделав 22 число Днем флага», — объяснил Широкорад. Традиции Дня Государственного флага России Несмотря на отсутствие официального выходного, событие широко отмечают в России. На улицах городов раздают флажки и воздушные шары в цветах триколора. Здания украшают стягом — символом страны.

Обычно в крупных городах организовыют концерты, однако из-за напряженной обстановки в последние годы их стараются делать камерными либо вовсе отменять. В 2024-м на Красной площади прошел посвященный празднику концерт SHAMAN. Зато волонтеры и активисты собирают флешмобы. Интересные факты про флаг России В 2013 году триколор занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Во Владивостоке активисты выстроились в живой флаг России длиной более 700 метров;

В том же году американская рок-группа Bloodhound Gang надругалась над российским флагом на концерте в Одессе. Тогда фанаты из России закидали их автобус яйцами и помидорами;

А вот американская певица Бейонсе в недавнем туре по Соединенным Штатам появилась на сцене в костюмах цвета российского триколора. Фанаты из России были в восторге и в шутку назвали R’n’B-диву «агентом Кремля» и «нашей». Вероятно, артистка использовала белый, синий и красный цвета в своих нарядах, так как такие же оттенки имеет флаг США.