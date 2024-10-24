Сегодня 17:45 Подлог на 108 гектаров. Краснодарские фермеры два года делят наследство со вдовой брата Артур Оганесян: вдова брата продала технику общей фермы и требует с нас миллионы 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Два брата, фермеры из Краснодарского края, пытаются вернуть свое хозяйство. Его отнимает вдова третьего брата, предоставившая в суде бумаги с фальшивыми подписями. И пусть экспертиза подтвердила, что документ — подделка, женщина успела распродать почти всю технику и теперь требует миллионы в качестве наследства. В подробностях истории разбирался 360.ru.

Фермерское хозяйство «Вера»: как все началось Весной 1991 года жительница краснодарского хутора Новый Мир Сильва Оганесян вместе с младшим сыном Артуром учредила собственное фермерское хозяйство на земельном участке в 7,8 гектара, который принадлежал женщине. Год спустя к ним присоединились ее супруг и средний сын Георгий. В 1996-м фермерское хозяйство «Вера» владело уже 70 гектарами земли. Тогда к родне со своим земельным паем в 7,8 гектара примкнул старший сын Гамлет. Он и заступил на пост главы после смерти матери и отца. Три брата дружно работали до марта 2022 года — тогда скончался Гамлет Оганесян. Руководство перешло к младшему Артуру. У Гамлета Оганесяна оставалось трое наследников: жена Анаид и две дочери, Марина и Диана. Вдова стала требовать, чтобы, вступив в наследство, она тоже стала членом фермерского хозяйства. Братья согласились, поскольку не хотелось продолжать конфликт. Но все только начиналось.

Фото: Телеканал «360»

Официально фермерское хозяйство было прописано по адресу его экс-председателя — Гамлета Оганесяна и, соответственно, его вдовы и детей. На их же земле хранились техника для обработки участков и все документы на нее. Но Анаид запретила родне супруга заходить к ней во двор. И это были еще не все сюрпризы.

«После смерти брата, некоторое время спустя, его супруга стала с нами ругаться. В итоге дошло до того, что она подала на нас в суд. На первом заседании мы узнали о существовании документов, которые доказывали, что я и брат добровольно отдали 108 гектаров земли брату Гамлету», — рассказал 360.ru Артур Оганесян.

Он заверил, что никто и никогда подобных бумаг не подписывал. Документ оспорили, причем братьям пришлось долго добиваться проведения почерковедческой экспертизы: суд постоянно ее откладывал.

Фото: Телеканал «360»

Наконец, через полгода, независимые эксперты из Краснодара подтвердили, что подписи — подделка.

Когда экспертиза подтвердила, что подписи не наши, мы обратились в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции — написали заявление о мошенничестве. Но там тоже нам не помогли и ничего не сделали. Артур Оганесян

Братья направили заявление о факте мошенничества в ОМВД Новопокровского района Краснодарского края — и опять безрезультатно. Обратились в Следственный комитет, да только отправленное ими письмо вернули. Получалось, будто в подлоге никто не виноват. Тем временем доступа к собственности глава и пайщик фермерского хозяйства «Вера» все никак не могли добиться. За те полгода, пока Оганесяны ждали результатов экспертизы, вдова брата успела продать практически всю технику, запчасти и прочие хозяйственные агрегаты. А то, что осталось, пришло в непригодное состояние.

Фото: Телеканал «360» 1/5 Фото: Телеканал «360» 2/5 Фото: Телеканал «360» 3/5 Фото: Телеканал «360» 4/5 Фото: Телеканал «360» 5/5

Наследство на миллионы Анаид Оганесян подала в суд иск с требованием денежной компенсации за долю умершего мужа. Речь шла о сумме чуть менее пяти миллионов рублей. При этом вдова честно признала, что деньги ее не сильно интересуют, — она желает заполучить земельный участок площадью 108 гектаров. Женщина потребовала провести оценочную экспертизу стоимости всего КФХ «Вера». Оказалось, общая сумма денежной компенсации за долю умершего составляет 27 175 420 рублей. Их нужно разделить на три равные части между вдовой и двумя дочерями покойного Гамлета.

Фото: Телеканал «360»

Братья не знают, как нарисовалась сумма и что теперь делать: пока из всех инстанций они получали только от ворот поворот. Следующее судебное заседание перенесли на будущую неделю. Трудно представить, каким будет очередной вердикт судьи. «Даже после того, как пришла почерковедческая экспертиза и доказала, что эти подписи не наши, они все равно настояли на том, чтобы судья приняла оценочную экспертизу. Как могло быть, что такая сумма на эти тракторы и эту землю, откуда они взяли эти цены?» — задался вопросом Артур Оганесян.

Все попытки редакции 360.ru поговорить со вдовой Гамлета Оганесяна не увенчались успехом: женщина не выходит на связь либо отказывается от комментариев.